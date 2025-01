Hạ lãi suất về thấp nhất 2 năm, ECB lo ngại về kinh tế châu Âu

Trong một quyết định có sự nhất trí của 100% thành viên hội đồng thống đốc ECB, cơ quan này giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm về mức 2,75%. Động thái này diễn ra chỉ vài giờ sau khi cơ quan thống kê Eurostat cho thấy nền kinh tế eurzone không hề tăng trưởng trong quý 4/2024.

Chủ tịch ECB Christine Lagarde cảnh báo nền kinh tế “sẽ còn yếu trong ngắn hạn”, đề cập đến các cuộc khảo sát cho thấy hoạt động sản xuất tiếp tục suy giảm dù lĩnh vực dịch vụ giữ được trạng thái tăng trưởng. “Niềm tin tiêu dùng đang mong manh”, tờ báo Financial Times dẫn lời bà Lagarde.

Nhà hoạch định chính sách tiền tệ cấp cao nhất của châu Âu lập luận rằng nền kinh tế khu vực đang nghiêng về rủi ro suy giảm, bởi xung đột thương mại toàn cầu gia tăng có thể gây áp lực lên tăng trưởng và niềm tin suy yếu có thể đặt ra trở ngại đối với đầu tư và tiêu dùng. Bà nói rằng dù không dễ để xác định thuế quan sẽ gây hiệu ứng lạm phát hay giảm phát, “tất cả chúng ta đều biết chắc rằng thuế quan sẽ có ảnh hưởng tiêu cực toàn cầu”.

Trong tuyên bố sau cuộc họp, ECB duy trì quan điểm rằng xu hướng giảm của lạm phát vẫn đang diễn ra nhưng “nền kinh tế còn đối mặt nhiều trở ngại”. Từ mức đỉnh 10,6% vào năm 2022, tốc độ lạm phát hàng năm ở eurozone đã giảm còn 2,4% vào tháng 12 vừa qua.

ECB cũng cho rằng “chính sách tiền tệ còn thắt chặt” - đồng nghĩa thừa nhận rằng lãi suất vẫn đang cao hơn lãi suất trung tính, mức không gây hiệu ứng kích thích hay kìm hãm tăng trưởng kinh tế.

Bà Lagarde cho biết lần họp này, ECB không bàn đến khả năng giảm lãi suất nửa điểm phần trăm - một lựa chọn mà một số nhà kinh tế học đã kỳ vọng cách đây vài tuần. Do mức giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm không nằm ngoài dự báo, đồng euro gần như đi ngang sau khi quyết định được công bố, với hơn 1,04 USD đổi 1 euro.

Kể từ mùa hè năm ngoái đến nay, ECB đã hạ lãi suất 5 lần. Thị trường hoán đổi lãi suất dự báo ECB sẽ giảm lãi suất thêm 2-3 lần nữa, mỗi lần giảm 0,25 điểm phần trăm, trong năm nay.

“Quan điểm của chúng tôi là dữ liệu kinh tế sẽ tiếp tục thúc đẩy ECB hạ lãi suất liên tiếp cho tới khi lãi suất về mức 1,5%”, nhà kinh tế trưởng Tomasz Wieladek của công ty quản lý tài sản T Rowe Price phát biểu. Công ty này dự báo số lần giảm lãi suất của ECB trong năm 2025 nhiều hơn mức dự báo bình quân của thị trường. Ông Wieladek cho rằng mối đe dọa thuế quan từ Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ gây trở ngại đối với tăng trưởng kinh tế eurozone, trong khi dự báo lạm phát ở khu vực này sẽ tiếp tục giảm trong năm nay.

Về phần mình, bà Lagarde nói các nhà hoạch định chính sách tiền tệ đang đứng trước “sự bấp bênh lớn và thậm chí gia tăng”, nên không thể dự báo một hướng đi chắc chắn cho chính sách tiền tệ, và cũng chưa bàn đến “thời điểm mà chúng tôi có thể dừng giảm lãi suất”. Thay vào đó, bà Lagarde tiếp tục nhấn mạnh rằng tiến độ và mức độ giảm của lãi suất sẽ do dữ liệu kinh tế quyết định.

ECB dự báo kinh tế eurozone chi đạt mức tăng trưởng 1,1% trong năm nay, tăng tốc nhẹ từ mức tăng 0,7% của năm ngoái. Nền kinh tế khu vực đi ngang trong quý 4 so với quý trước, không đạt mức dự báo tăng 0,1% mà giới phân tích đưa ra, sau khi tăng 0,4% trong quý 3. Trong đó, kinh tế Đức giảm 0,2% và kinh tế Pháp giảm 0,1%.

Quyết định của ECB được đưa ra chỉ 1 ngày sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) giữ nguyên lãi suất. Kinh tế Mỹ đạt tốc độ tăng trưởng hàng năm 2,3% trong quý 4, sau khi đã điều chỉnh theo các yếu tố mùa vụ và lạm phát, tương đương mức tăng hàng quý khoảng 0,6%.

Giới phân tích và đầu tư cho rằng do khả năng ECB sẽ giảm lãi suất nhiều hơn so với Fed trong năm nay, đồng euro sẽ tiếp tục suy yếu so với USD, có thể về mức ngang giá với bạc xanh. “Câu hỏi bây giờ không phải là ECB có tiếp tục giảm lãi suất trong năm nay hay không, mà là giảm bao nhiêu”, nhà kinh tế trưởng Ulrich Kater của công ty DekaBank viết trong một báo cáo.