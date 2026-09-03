Hà Lan chuyển 86 tấn vàng khỏi Mỹ và Canada để chuẩn bị ứng phó khủng hoảng

Ngày thứ Tư (2/9), DNB cho biết hoạt động điều chuyển diễn ra từ tháng 3 đến tháng 8, trong bối cảnh bất ổn địa chính trị trên thế giới gia tăng. Động thái này cũng giúp Hà Lan phân bổ dự trữ vàng cân bằng hơn giữa châu Âu và Bắc Mỹ.
“Việc điều chuyển này giúp dự trữ vàng của chúng tôi dễ giao dịch hơn. Chúng tôi tin rằng sẽ không bao giờ phải dùng đến số vàng này, nhưng vẫn cần nâng cao khả năng ứng phó và chuẩn bị cho những tình huống khẩn cấp”, ông Olaf Sleijpen, Thống đốc DNB, cho biết.
Theo hãng tin AP, tính tới cuối năm 2025, DNB sở hữu tổng cộng 612,4 tấn vàng, trị giá 72,2 tỷ euro, tương đương khoảng 83,6 tỷ USD.
Trước đợt điều chuyển trên, 31,3% dự trữ vàng của Hà Lan được lưu giữ tại New York và 19,7% tại Ottawa. Sau đó, tỷ trọng vàng tại mỗi thành phố đều giảm xuống còn 18,5%. Tỷ trọng vàng lưu giữ tại London tăng từ 18,1% lên 32,1%, trong khi 30,8% vẫn được giữ tại Hà Lan.
Theo trang Euronews, DNB không trực tiếp vận chuyển toàn bộ 86 tấn vàng từ Bắc Mỹ sang London. Trong số này, hơn 27 tấn vàng được đưa từ Mỹ và Canada tới kho dự trữ được bảo vệ nghiêm ngặt của DNB tại một căn cứ quân sự gần thị trấn Zeist, miền Trung Hà Lan. Cùng lúc đó, một lượng vàng tương đương đang lưu giữ tại Zeist được chuyển sang London.
Cách hoán đổi này giúp DNB không phải nấu chảy và đúc lại những thỏi vàng chuyển từ Bắc Mỹ để đáp ứng tiêu chuẩn giao dịch tại London.
Khoảng 59 tấn còn lại được DNB bán tại New York và Ottawa. Cơ quan này sau đó dùng số tiền thu được để mua một lượng vàng tương ứng tại London.
Như vậy, chỉ hơn 27 tấn vàng phải vận chuyển qua Đại Tây Dương. Việc kết hợp giữa vận chuyển vật lý và mua bán trên thị trường giúp DNB giảm rủi ro khi di chuyển một lượng lớn vàng.
DNB cho biết vàng lưu giữ tại Ngân hàng Trung ương Anh (BOE) phải đáp ứng các tiêu chuẩn thương mại quốc tế hiện đại và được xem là loại vàng dễ giao dịch nhất thế giới. Vì vậy, số vàng tại London có thể được đưa vào sử dụng nhanh hơn trong tình huống khẩn cấp so với lượng dự trữ tại New York và Ottawa.
London là trung tâm giao dịch vàng vật chất lớn nhất thế giới, với giá trị giao dịch hơn 900 tỷ USD mỗi tuần.
DNB cho biết quyết định điều chuyển xuất phát từ nhu cầu chuẩn bị cho khủng hoảng trong bối cảnh “bất ổn địa chính trị gia tăng”. Cơ quan không đề cập trực tiếp đến Chính phủ Mỹ.
Tuy nhiên, theo tờ báo Financial Times, quyết định này được đưa ra sau khi một số chính trị gia và tổ chức bảo vệ quyền lợi người nộp thuế tại châu Âu kêu gọi rút vàng dự trữ khỏi Mỹ. Họ cho rằng chính quyền Tổng thống Donald Trump không đáng tin cậy và cảnh báo số vàng này có thể bị tịch thu trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và châu Âu gia tăng.
Trước đó, Pháp đã rút toàn bộ vàng dự trữ khỏi Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York trong giai đoạn từ tháng 7/2025 đến tháng 1/2026
Tương tự Hà Lan, Ngân hàng Trung ương Pháp (BDF) cũng kết hợp bán vàng tại Mỹ và mua lại tại châu Âu. Hoạt động này mang về khoản lợi nhuận khoảng 11 tỷ euro. Tuy nhiên, ông Francois Villeroy de Galhau, Thống đốc BDF khi đó, khẳng định quyết định không xuất phát từ động cơ chính trị.
Ngân hàng Trung ương Đức (Bundesbank) cũng từng thay đổi nơi lưu giữ dự trữ vàng. Năm 2013, Bundesbank quyết định đưa một nửa số vàng về nước, sau đó chuyển 674 tấn từ Paris và New York về trụ sở tại Frankfurt. Quá trình vận chuyển được bảo vệ nghiêm ngặt và tiêu tốn khoảng 7 triệu euro.
Hiện khoảng 1/3 dự trữ vàng của Đức vẫn được lưu giữ tại New York. Trước những lời kêu gọi đưa số vàng này về nước, Chủ tịch Bundesbank Joachim Nagel hồi tháng 5 khẳng định tài sản vẫn được bảo quản an toàn tại Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York.
“Nếu Mỹ làm suy yếu quy chế pháp lý đặc biệt của số vàng này và làm tổn hại niềm tin trên thị trường tài chính, cuối cùng chính họ sẽ chịu thiệt hại lớn nhất”, ông Nagel nói.
Quyết định của Hà Lan được đưa ra giữa lúc giá vàng tăng mạnh và các ngân hàng trung ương đẩy mạnh nắm giữ kim loại quý. Giá vàng đã tăng khoảng 23% trong 12 tháng qua, lên khoảng hơn 4.400 USD/oz.
Dữ liệu của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) cho thấy năm ngoái, vàng đã vượt trái phiếu chính phủ Mỹ trở thành tài sản dự trữ lớn nhất thế giới. Cùng với việc tăng lượng vàng nắm giữ, một số ngân hàng trung ương cũng bắt đầu thận trọng hơn khi lựa chọn nơi cất giữ tài sản này.
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