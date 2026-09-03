Giá vàng hồi mạnh, SPDR Gold Trust mua ròng 10 tấn trong một phiên

Cả chỉ số Dollar Index và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ các kỳ hạn chính đều quay đầu đi xuống, giải tỏa áp lực mất giá đối với thị trường kim loại quý...

Giá vàng thế giới phục hồi mạnh từ mức đáy 1 tháng - Ảnh PL

Giá vàng thế giới phục hồi mạnh từ mức đáy 1 tháng trong phiên giao dịch ngày thứ Tư (2/9), khi đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ cùng thoái lui khỏi mức cao đã thiết lập phiên trước, trong lúc nhà đầu tư chờ đợi thêm các số liệu kinh tế Mỹ công bố trong tuần này.

Lúc đóng cửa phiên giao dịch tại thị trường New York, giá vàng giao ngay đạt 4.389,2 USD/oz, tăng 59 USD/oz so với mức chốt của phiên ngày hôm trước, tương đương tăng gần 1,4% - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco.

Giá bạc giao ngay đạt 65,45 USD/oz, tăng 1,26 USD/oz, tương đương tăng 2%.

Trên sàn giao dịch hàng hóa tương lai COMEX, giá vàng giao tháng 12 tăng 0,4%, chốt phiên ở mức 4.414,6 USD/oz.

Trong phiên, có lúc giá vàng giao ngay giảm còn hơn 4.280 USD/oz, thấp nhất kể từ đầu tháng 8.

Trước phiên phục hồi này, giá vàng đã giảm 2,7% trong phiên ngày thứ Ba do đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng mạnh. Phiên này, cả chỉ số Dollar Index và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ các kỳ hạn chính đều quay đầu đi xuống, giải tỏa áp lực mất giá đối với thị trường kim loại quý.

Dollar Index giảm 0,1%, đóng cửa dưới mức 99,6 điểm. Trong phiên, có lúc chỉ số đạt mức cao nhất trong gần 3 tuần trở lại đây.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm hơn 1 điểm cơ bản, còn 4,78%. Trong phiên, có lúc lợi suất của kỳ hạn này đạt 4,818%, mức cao nhất kể từ tháng 11/2023.

Lợi suất của kỳ hạn 30 năm giảm gần 1 điểm cơ bản, còn 5,259%. Lợi suất của kỳ hạn 2 năm giảm hơn 2 điểm cơ bản, còn 4,369%.

Biến động trên thị trường trái phiếu chính phủ toàn cầu, đặc biệt là trái phiếu kho bạc Mỹ, trong thời gian gần đây tác động tới giá kim loại quý theo hai chiều hướng.

Một mặt, trái phiếu bị bán tháo dẫn tới lợi suất tăng, làm giảm sức hấp dẫn của vàng - một tài sản không mang lãi suất. Nhưng mặt khác, tình trạng bán tháo trái phiếu cũng phản ánh nỗi lo của nhà đầu tư về tình trạng nợ công tăng cao ở các nền kinh tế lớn, theo đó làm gia tăng sức hấp dẫn của vàng với tư cách một kênh đầu tư an toàn và một tài sản hiệu quả giúp nhà đầu tư đa dạng hóa danh mục.

“Một trong mức lý do đưa giá vàng phục hồi một phần trong phiên này là lợi suất trái phiếu giảm nhẹ. Rõ ràng, giá năng lượng và lợi suất trái phiếu vẫn đang là những yếu tố chi phối giá vàng”, ông David Meger - Giám đốc phụ trách mảng giao dịch kim loại quý của công ty High Ridge Futures - nhận định với hãng tin Reuters.

Giá năng lượng tác động tới giá vàng và lợi suất trái phiếu thông qua làm biến động kỳ vọng lãi suất. Giá dầu tăng dẫn tới áp lực lạm phát lớn hơn, đặt ra khả năng lãi suất được giữ ở mức cao hơn trong thời gian lâu hơn, đẩy lợi suất trái phiếu tăng và gây áp lực giảm lên giá vàng.

Giá dầu duy trì xu hướng tăng trong phiên ngày thứ Tư, với giá dầu Brent tăng hơn 1%, đóng cửa ở mức gần 96 USD/thùng. Giá dầu đã tăng mạnh trong tuần này do Mỹ và Iran nối lại các cuộc tấn công lẫn nhau ở Vùng Vịnh.

Phát biểu cùng ngày, Chủ tịch chi nhánh New York của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), ông John Williams nói rằng lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ dài hạn tăng không phải vì mối lo lạm phát mà phản ánh một nền kinh tế đang tăng trưởng vững vàng.

Tuy nhiên, số liệu việc làm khu vực tư nhân Mỹ tháng 8 do công ty dịch vụ tuyển dụng ADP công bố vào ngày thứ Tư cho thấy chỉ có 38.000 công việc mới được tạo ra, ít hơn nhiều so với dự báo là 48.000 công việc mới mà các nhà kinh tế đưa ra trong một cuộc khảo sát của Reuters.

Số liệu việc làm yếu hơn kỳ vọng đã làm giảm xác suất Fed tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 9, theo đó hỗ trợ giá vàng. Theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của sàn giao dịch CME, thị trường lãi suất tương lai đang đặt cược khả năng 64% Fed tăng lãi suất vào giữa tháng này, giảm từ mức 68% vào ngày hôm trước.

Sau báo cáo ADP, nhà đầu tư chờ báo cáo việc làm phi nông nghiệp tháng 8 của Mỹ, theo dự kiến sẽ được Bộ Lao động nước này công bố vào ngày thứ Sáu.

“Báo cáo việc làm phi nông nghiệp quan trọng hơn nhiều đối với thị trường”, trưởng phân tích Rhona O’Connell của công ty StoneX nhấn mạnh.

Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust mua ròng 10 tấn vàng trong phiên ngày thứ Tư, nâng khối lượng nắm giữ lên 1.056,6 tấn vàng. Trước đó, quỹ đã mua ròng 2,2 tấn vàng trong phiên ngày thứ Ba.

Vào đầu giờ sáng nay (3/9) tại thị trường châu Á, giá vàng và giá bạc chưa có nhiều biến động so với đóng cửa phiên Mỹ.

Lúc hơn 6h theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay giảm 0,05%, còn 4.387 USD/oz. Giá bạc giao ngay tăng hơn 0,1%, đạt 65,5 USD/oz - theo Kitco.

Mức giá trên của vàng giao ngay tương đương khoảng 138,8 triệu đồng/lượng, tăng 2,1 triệu đồng/lượng so với sáng hôm qua, nếu được quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank.

Cùng thời điểm, website Vietcombank báo giá USD ở mức 25.850 đồng (mua vào) và 26.260 đồng (bán ra), không thay đổi so với sáng hôm qua.