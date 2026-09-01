Mối lo lãi suất tăng đẩy giá vàng xuống đáy 2 tuần

Dù vậy, giá vàng đã tăng 10% trong tháng 8 vừa qua, đánh dấu tháng tăng mạnh nhất kể từ tháng 1 năm nay...

Diễn biến giá vàng thế giới 5 năm qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Giá vàng thế giới tiếp tục giảm trong phiên giao dịch ngày thứ Hai (31/8), có lúc chạm mức thấp nhất trong 2 tuần, khi nhà đầu tư lo ngại về xác suất cao hơn cho một đợt tăng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trong tháng 9 sau những phát biểu cứng rắn của Chủ tịch Fed vào tuần trước.

Giá dầu thô tăng mạnh cũng làm gia tăng mối lo về lãi suất cao hơn lâu hơn, gây áp lực giảm lên giá vàng.

Lúc đóng cửa, giá vàng giao ngay tại thị trường New York còn 4.449 USD/oz, giảm 7 USD/oz so với mức đóng cửa tuần trước, tương đương giảm 0,16% - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco.

Giá bạc giao ngay đạt 66,67 USD/oz, tăng 0,17 USD/oz, tương đương tăng 0,26%.

Trên sàn giao dịch hàng hóa tương lai COMEX, giá vàng giao tháng 12/2026 giảm 1,1%, chốt phiên ở mức 4.481,5 USD/oz.

Trong phiên, có thời điểm giá vàng giao ngay giảm còn 4.396 USD/oz, thấp nhất kể từ hôm 19/8.

Dù vậy, giá vàng đã tăng 10% trong tháng 8 vừa qua, đánh dấu tháng tăng mạnh nhất kể từ tháng 1 năm nay.

Giá vàng đã sụt giảm trong tuần trước sau 3 tuần tăng liên tiếp từ đầu tháng. Biến động kỳ vọng lãi suất Fed là yếu tố lớn nhất chi phối giá vàng trong tháng 8 này.

Trong 3 tuần đầu tháng, giá vàng được hỗ trợ tích cực khi các số liệu kinh tế Mỹ yếu hơn dự báo làm suy giảm mạnh khả năng Fed tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 9 và khiến đồng USD trượt giá. Ngoài ra, mối lo về nợ công Mỹ tăng cao và động thái can thiệp vào thị trường trái phiếu kho bạc của Bộ Tài chính Mỹ cũng thúc đẩy vai trò “hầm trú ẩn” của vàng.

Trong tuần cuối của tháng, áp lực mất giá vàng đã quay trở lại. Số liệu chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) - thước đo lạm phát chính của Fed - nóng hơn dự báo đã làm khả năng Fed tăng lãi suất vào tháng tới tăng trở lại. Và tiếp đó, trong bài phát biểu tại hội nghị ở Jackson Hole vào hôm 28/8, Chủ tịch Fed Kevin Warsh khẳng định lạm phát ở Mỹ còn cao và ngân hàng trung ương này “còn việc phải làm” để đưa lạm phát về mục tiêu 2% như đã cam kết.

Bắt đầu tháng 8 ở mức hơn 4.040 USD/oz, giá vàng giao ngay có thời điểm đạt tới gần 4.700 USD/oz trong tháng, trước khi kết thúc tháng dưới 4.450 USD/oz.

“Lý do lớn nhất khiến giá vàng giảm trong phiên này là kỳ vọng tăng lãi suất cao hơn và kỳ vọng lạm phát cũng cao hơn, do giá năng lượng tăng và lượng dầu tồn trữ giảm. Ngoài ra, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ cũng tiếp tục tăng và đồng USD mạnh lên trong thời gian gần đây. Tôi cho rằng tất cả những yếu tố này đặt vàng vào một vị thế rủi ro hơn”, chiến lược gia Daniel Pavilonis của công ty StoneX nhận xét với hãng tin Reuters.

Theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của sàn giao dịch CME, thị trường lãi suất tương lai đang đặt cược khả năng 64% Fed tăng lãi suất 0,25 điểm phần trăm trong cuộc họp dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 15-16/9/2026. Trước khi ông Warsh có bài phát biểu hôm thứ Sáu, khả năng này là 36%.

Kỳ vọng lạm phát tăng khi giá dầu thô tăng gần 3% trong phiên đầu tuần, với giá dầu Brent vượt 90 USD/thùng, sau khi Mỹ không kích một hòn đảo của Iran ở eo biển Hormuz và Tehran tuyên bố sẽ đáp trả. Đây là một diễn biến leo thang mới của cuộc chiến tranh đã bước sang tháng thứ 7 ở Vùng Vịnh.

Trên thị trường trái phiếu, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng hơn 2 điểm cơ bản, đạt 4,75%. Trong phiên, có lúc lợi suất của kỳ hạn này đạt mức cao nhất kể từ tháng 1/2025.

Lợi suất của kỳ hạn 30 năm tăng hơn 3 điểm cơ bản, đạt 5,243%.

Trái lại, lợi suất của kỳ hạn 2 năm giảm hơn 1 điểm cơ bản, còn 4,339%. Hôm thứ Sáu, lợi suất của kỳ hạn này đã tăng vọt 12 điểm cơ bản do nỗi lo lãi suất cao hơn lâu hơn.

Chỉ số Dollar Index đo sức mạnh của đồng USD so với một rổ gồm 6 đồng tiền chủ chốt khác giảm trong phiên này, về mức hơn 99,4 điểm, từ mức gần 99,7 điểm chốt tuần trước. Tuy nhiên, chỉ số vẫn đang ở gần mức cao nhất trong 2 tuần và đã tăng gần 0,5% trong 5 phiên trở lại đây.

Nếu so với cùng kỳ tháng trước, chỉ số đã giảm 0,5%.

Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust không có động thái mua bán ròng nào trong phiên giao dịch cuối cùng của tháng 8, giữ nguyên khối lượng nắm giữ ở mức 1.042,4 tấn vàng. Quỹ đã mua ròng hơn 35 tấn vàng trong tháng vừa qua.

Tuần này, các số liệu việc làm Mỹ có thể sẽ tác động tới triển vọng lãi suất Fed và đường đi của giá vàng. Trong đó, báo cáo của công ty dịch vụ tuyển dụng ADP sẽ được công bố vào ngày thứ Tư, và tiếp đó là báo cáo việc làm phi nông nghiệp đến từ Bộ Lao động Mỹ vào ngày thứ Sáu.

Đầu giờ sáng nay (1/9), giá vàng và giá bạc tại thị trường châu Á đều tăng so với đóng cửa phiên Mỹ.

Lúc 7h40 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tăng 0,16%, giao dịch ở mức hơn 4.456 USD/oz. Giá bạc giao ngay tăng 0,33%, đạt gần 66,9 USD/oz - theo Kitco.

Mức giá trên của vàng giao ngay tương đương gần 141 triệu đồng/lượng nếu được quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank.

Cùng thời điểm, website Vietcombank báo giá USD ở mức 25.850 đồng (mua vào) và 26.260 đồng (bán ra), không thay đổi so với sáng hôm qua.