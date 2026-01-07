Chỉ trong ba phiên giao dịch đầu năm, VN-Index bỏ xa kỳ vọng cả năm của nhiều công ty chứng khoán

Chỉ cần thêm một phiên bứt phá tương tự hôm nay, chỉ số hoàn toàn có thể tiệm cận mốc 2.000 điểm, mức mục tiêu mà nhiều công ty chứng khoán đặt ra cho cả năm 2026, cho thấy tốc độ tăng hiện tại đang vượt kỳ vọng ban đầu.

Phiên giao dịch thứ ba của năm mới chứng kiến một cú bứt phá mạnh mẽ cả về điểm số lẫn thanh khoản, phản ánh trạng thái hưng phấn cao độ của thị trường. Dưới sự dẫn dắt đồng thời của nhóm Vingroup và cổ phiếu ngân hàng, dòng tiền vào thị trường diễn ra dồn dập, kéo mặt bằng giá cổ phiếu tăng vọt trên diện rộng.

Kết phiên, VN-Index tăng tới 45,31 điểm, tương đương 2,49%, vươn thẳng lên vùng 1.861 điểm. Đáng chú ý, chỉ cần thêm một phiên bứt phá tương tự, chỉ số hoàn toàn có thể tiệm cận mốc 2.000 điểm, mức mục tiêu mà nhiều công ty chứng khoán đặt ra cho cả năm 2026, cho thấy tốc độ tăng hiện tại đang vượt kỳ vọng ban đầu.

Độ rộng thị trường mang tính thuyết phục cao khi 256 mã tăng giá, trong khi chỉ còn 79 mã giảm, phản ánh sự lan tỏa thực chất của dòng tiền thay vì hiện tượng kéo trụ đơn lẻ. Điểm nhấn nổi bật nhất đến từ nhóm doanh nghiệp vốn hóa lớn có vốn Nhà nước, nơi hàng loạt cổ phiếu như GVR, BCM, GAS, BSR, PLX đồng loạt tăng kịch trần.

Bên cạnh đó, nhiều mã khác cũng tăng tốc mạnh mẽ như ACV, HVN, VGI với mức tăng lên tới 10%, cùng sự góp mặt tích cực của FPT.

Đà tăng này cho thấy tâm lý lo ngại trước đây về nguy cơ hủy niêm yết do tỷ lệ sở hữu cổ đông nhỏ lẻ dưới 10% đã được giải tỏa đáng kể. Kỳ vọng vào một nghị quyết mới sắp được ban hành, với định hướng tạo cơ chế điều hành linh hoạt hơn cho doanh nghiệp Nhà nước trong quá trình tái cấu trúc, mở rộng hợp tác đầu tư, đồng thời hoàn thiện hành lang pháp lý cho thoái vốn và cổ phần hóa, đang trở thành chất xúc tác quan trọng thúc đẩy dòng tiền quay lại nhóm cổ phiếu này.

Song song với đó, nhóm Vingroup tiếp tục đóng vai trò nâng đỡ thị trường khi các mã VIC, VHM, VRE duy trì đà tăng khá. Đặc biệt, nhóm ngân hàng thể hiện vai trò trụ cột rõ nét với nhiều cổ phiếu tăng mạnh như BID tăng 5,27%, VCB tăng 4,01% và CTG tăng 3,45%, qua đó củng cố niềm tin về sự bền vững của xu hướng tăng.

Tâm lý tích cực nhanh chóng lan sang các nhóm chứng khoán, nguyên vật liệu và tiêu dùng bán lẻ, cho thấy dòng tiền đang mở rộng sang nhiều phân khúc thay vì chỉ tập trung ở một vài nhóm ngành. Điểm đáng chú ý là dòng tiền vào thị trường xuất hiện rất sớm ngay từ phiên sáng, phản ánh sự chủ động của bên mua.

Thanh khoản toàn thị trường đạt gần 35.000 tỷ đồng, mức cao cho thấy lực cầu mạnh mẽ và quyết liệt. Trong bối cảnh đó, nhà đầu tư nước ngoài đảo chiều mua ròng 521 tỷ đồng, tập trung giải ngân vào FPT, HPG, VIC, MBB, trong khi bán ra tại STB và VHM.

Như vậy, chỉ cần một phiên giao dịch nữa như hôm nay thôi, VN-Index chính thức đạt mục tiêu cả năm 2026 mà hầu hết các công ty chứng khoán đưa ra.

Theo đó, cập nhật đến 31/12/2025, đa phần các công ty chứng khoán đều kỳ vọng thị trường duy trì xu hướng tăng trong năm 2026. Tuy nhiên, mục tiêu điểm số có sự phân hóa khi:

Nhóm dự báo lạc quan nhất: VN-Index vượt mốc 2.100 điểm trong kịch bản tích cực của ABS và SSV khi đánh giá thị trường năm 2026 không chỉ tăng về điểm số mà còn có sự cải thiện về chất lượng dòng tiền và độ rộng xu hướng.

Nhóm dự báo kịch bản cơ sở tại vùng mục tiêu chủ đạo 1.950–2.000 điểm gồm MSVN, KIS, PSI và HSC. Động lực chính đến từ chu kỳ tăng trưởng lợi nhuận doanh nghiệp, cộng hưởng với chính sách tiền tệ duy trì hỗ trợ. Khả năng VN-Index bước vào pha bull-market 2026 được đánh giá cao, nhưng thị trường có thể xen kẽ các nhịp điều chỉnh kỹ thuật.

Ở chiều ngược lại, dự báo thận trọng nhất thuộc về MBS, khi đặt mục tiêu VN-Index cuối năm 2026 trong khoảng 1.670–1.750 điểm, nhấn mạnh rủi ro từ mặt bằng lãi suất mới, dư địa tái định giá hạn chế và khả năng dòng tiền dịch chuyển một phần khỏi thị trường chứng khoán sang khu vực sản xuất – kinh doanh.