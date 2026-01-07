70 cổ phiếu bị cắt margin trong quý 1/2026

Trong danh sách mà HOSE công bố có 70 mã bị cắt margin trong quý 1/2026, giữ nguyên so với bảng danh sách mà HOSE công bố giữa tháng 12/2025

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) thông báo danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ quý 1/2026.

Theo đó, trong danh sách mà HOSE công bố có 70 mã bị cắt margin trong quý 1/2026, giữ nguyên so với bảng danh sách mà HOSE công bố giữa tháng 12/2025 - trong đó vẫn có những cái tên quen thuộc như HVN, BCG, TCD và có 12 mã chứng khoán bị cắt margin do có thời gian niêm yết dưới 6 tháng.

Chứng khoán thuộc diện kiểm soát: AAT của CTCP Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa; APH của CTCP Tập đoàn An Phát Holdings; C47 của CTCP Xây dựng 47; DQC của CTCP Tập đoàn Điện Quang; DRH của CTCP DRH Holdings; HVX của CTCP Xi măng Vicem Hải Vân; LDG của CTCP Đầu tư LDG; SRF của CTCP Searefico; TCR của CTCP Công nghiệp Gốm sứ Taicera; TTE của CTCP Đầu tư Năng lượng Trường Thịnh; VAF của CTCP Phân lân Nung chảy Văn Điển; VNE của Tổng CTCP Xây dựng Điện Việt Nam;

Chứng khoán thuộc diện cảnh báo: ABS của CTCP Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận; ASP của CTCP Tập đoàn Dầu khí An Pha; CIG của CTCP COMA18; CMX của CTCP Camimex Group; DLG của CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai; DTL của CTCP Đại Thiên Lộc; DXV của CTCP Vicem Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng; FDC của CTCP Ngoại thương và Phát triển Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh; HAS của CTCP Hacisco; JVC của CTCP Đầu tư Y tế - Dược phẩm Việt Nam; MDG của CTCP Miền Đông; NVT của CTCP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay; OGC của CTCP Tập đoàn Đại Dương; PIT của CTCP XNK Petrolimex; PMG của CTCP Đầu tư và sản xuất Petro Miền Trung; PTL của CTCP Victory Group; SMC của CTCP Đầu tư thương mại SMC; SVD của CTCP Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng; TDH của CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức; TLH của CTCP Tập đoàn Thép Tiến Lên; TMT của CTCP Ôtô TMT; TNI của CTCP Tập đoàn Thành Nam; TTF của CTCP Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành; VCA của CTCP Thép Vicasa - Vnsteel;

Chứng khoán bị hủy niêm yết: BBC của CTCP Bibica

Chứng khoán bị thuộc đình chỉ giao dịch và chứng khoán thuộc diện cảnh báo: BCG của CTCP Tập đoàn Bamboo Capital; TCD của CTCP Tập đoàn Xây dựng Tracodi;

Lợi nhuận sau thuế trên BCTC soát xét bán niên 2025 là con số âm: DAH của CTCP Tập đoàn Khách sạn Đông Á; DHM CTCP Thương mại & khai thác Khoáng sản Dương Hiếu; VOS của CTCP Vận tải Biển Việt Nam;

Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trên BCTC hợp nhất soát xét bán niên 2025 là con số âm: C32 của CTCP Đầu tư Xây dựng 3-2; GIL của CTCP Sản xuất kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh; NVL của CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va; SBV của CTCP Siam Brothers Việt Nam; TNH của CTCP Tập đoàn Bệnh viện TNH; TSC của CTCP Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ; VNG của CTCP Du lịch Thành Thành Công; VPH của CTCP Vạn Phát Hưng;

Công ty chậm công bố thông tin BCTC bán niên 2025 đã soát xét quá 5 ngày làm việc, kể từ ngày hết hạn công bố thông tin: HDI của CTCP Halcom Việt Nam; SAV của CTCP Hợp tác kinh tế & Xuất nhập khẩu Savimex; SMA của CTCP Thiết bị phụ tùng Sài Gòn;

Báo cáo tài chính năm 2025 được kiểm toán có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán: TIX của CTCP Sản xuất Kinh doanh xuất nhập khẩu Dịch vụ và Đầu tư Tân Bình; VTO của CTCP Vận tải Xăng dầu Vitaco;

Chứng khoán thuộc diện hạn chế giao dịch và thuộc diện kiểm soát: HVN của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - CTCP;

Chứng khoán thuộc diện hạn chế giao dịch và chậm công bố thông tin BCTC năm 2025 đã soát xét quá ngày làm việc, kể từ ngày hết hạn công bố thông tin: VMD của CTCP Y Dược phẩm Vimedimex;

Chứng khoán niêm yết dưới 6 tháng: AFX của CTCP XNK Nông sản Thực phẩm An Giang; CRV của CTCP Tập đoàn Bất động sản CRV; FUET PVND của Quỹ ETF VFCVN DIAMOND; MCH của CTCP Hàng tiêu dùng Masan; NTC của CTCP Khu công nghiệp Nam Tân Uyên; PDV của CTCP Vận tải và Tiếp vận Phương Đông Việt; TAL của CTCP Đầu tư Bất động sản Taseco; TCX của CTCP Chứng khoán Kỹ thương; VAB của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Á; VCK của CTCP Chứng khoán VPS; VPX của CTCP Chứng khoán VPBank; VVS của CTCP Đầu tư Phát triển máy Việt Nam.