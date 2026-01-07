Thứ Tư, 07/01/2026

Tự doanh tranh thủ chốt lời, bán ròng 750 tỷ

Thu Minh

07/01/2026, 19:55

Tự doanh hôm nay bán ròng 743.2 tỷ đồng tính riêng khớp lệnh họ bán ròng 48.0 tỷ đồng. Nhà đầu tư cá nhân bán ròng 232.4 tỷ đồng...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Phiên giao dịch thứ ba của năm 2026 ghi nhận sự bùng nổ rõ nét của thị trường khi cả điểm số lẫn thanh khoản đều tăng vọt, phản ánh tâm lý lạc quan đang chiếm ưu thế. Dòng tiền nhập cuộc mạnh mẽ dưới vai trò dẫn dắt của nhóm cổ phiếu Vingroup và khối ngân hàng đã tạo lực kéo đồng đều, đưa mặt bằng giá cổ phiếu đi lên trên diện rộng. Kết thúc phiên, VN-Index tăng 45,31 điểm, tương ứng 2,49%, chính thức chinh phục vùng 1.861 điểm. Độ lan tỏa của xu hướng tăng cũng rất tích cực khi số lượng cổ phiếu tăng giá áp đảo, lên tới 256 mã, trong khi chỉ có 79 mã giảm điểm, phản ánh dòng tiền đang chảy đều vào nhiều nhóm ngành thay vì chỉ tập trung kéo một vài cổ phiếu trụ.

Tâm điểm của phiên giao dịch thuộc về nhóm doanh nghiệp vốn hóa lớn có vốn Nhà nước, nơi hàng loạt cổ phiếu như GVR, BCM, GAS, BSR và PLX đồng loạt tăng kịch trần. Bên cạnh đó, nhiều mã khác cũng ghi nhận mức tăng ấn tượng, trong đó ACV, HVN và VGI tăng tới 10%, cùng với sự góp mặt tích cực của FPT.

Đặc biệt, nhóm ngân hàng khẳng định vị thế trụ cột của thị trường với loạt cổ phiếu tăng mạnh, trong đó BID tăng 5,27%, VCB tăng 4,01% và CTG tăng 3,45%, góp phần củng cố niềm tin vào tính bền vững của xu hướng đi lên. Sự hưng phấn nhanh chóng lan tỏa sang các nhóm chứng khoán, nguyên vật liệu và tiêu dùng bán lẻ, cho thấy dòng tiền đang mở rộng sang nhiều phân khúc khác nhau.

Đáng chú ý, lực cầu xuất hiện rất sớm ngay từ phiên sáng, thể hiện sự chủ động và quyết liệt của bên mua, đưa thanh khoản toàn thị trường lên gần 35.000 tỷ đồng – mức cao phản ánh rõ cường độ nhập cuộc của dòng tiền.

Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng 498.9 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ mua ròng 421.5 tỷ đồng.

Mua ròng khớp lệnh chính của nước ngoài là nhóm Công nghệ Thông tin, Tài nguyên Cơ bản. Top mua ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: FPT, HPG, MBB, VIC, VPB, VCB, BID, VIX, GAS, GEX.

Phía bên bán ròng khớp lệnh của nước ngoài là nhóm Ngân hàng. Top bán ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: STB, VHM, KDH, BCM, MCH, HDB, SAB, GEE, VJC.

VnEconomy

Nhà đầu tư cá nhân bán ròng 232.4 tỷ đồng, trong đó họ bán ròng khớp lệnh là 219.9 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ mua rồng 7/18 ngành, chủ yếu là ngành Ngân hàng. Top mua ròng của nhà đầu tư cá nhân tập trung gồm: STB, VHM, ACB, MCH, BCM, TCX, VPI, HDB, PVT, KDH. 

Phía bán ròng khớp lệnh: họ bán ròng 11/18 ngành chủ yếu là nhóm ngành Dịch vụ tài chính, Công nghệ Thông tin. Top bán ròng có: VIC, FPT, SSI, HPG, MSN, VPB, GEE, VIX, SHB.

Tự doanh bán ròng 743.2 tỷ đồng tính riêng khớp lệnh họ bán ròng 48.0 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tự doanh mua ròng 5/18 ngành. Nhóm mua ròng mạnh nhất là Công nghệ Thông tin, Dầu khí. Top mua ròng khớp lệnh của tự doanh phiên ngày hôm nay gồm VCB, FPT, BID, VRE, VIB, PVD, VPB, SHB, FUEVFVND, VCI.

Top bán ròng là nhóm Hàng & Dịch vụ Công nghiệp. Top cổ phiếu được bán ròng gồm STB, MBB, ACB, HPG, VTP, VIC, MWG, PVT, BCM, GEX.

Nhà đầu tư tổ chức trong nước mua ròng 453.0 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ bán ròng 153.6 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tổ chức trong nước bán ròng 10/18 ngành, giá trị lớn nhất là nhóm Công nghệ Thông tin Top bán rồng có FPT, TCX, VCB, ACB, BID, VPB, MBB, HPG, VPI, GEX. Giá trị mua ròng lớn nhất là nhóm Ngân hàng. Top mua ròng có STB, VHM, SSI, GEE, MSN, MWG, VIC, NVL, BSR, VNM.

Giá trị giao dịch thỏa thuận hôm nay đạt 3.398,2 tỷ đồng, tăng +11,1% so với phiên liền trước và đóng góp 9,7% tổng giá trị giao dịch.

Hôm nay có giao dịch đáng chú ý ở cổ phiếu MSN, với 7,6 triệu đơn vị cổ phiếu tương đương 582,1 tỷ đồng được sang tay giữa các nhà đầu tư cá nhân.

Tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở Ngân hàng, Thực phẩm, Phần mềm, Kho bãi, Sản xuất và khai thác dầu khí, Nhựa, cao su & sợi, trong khi giảm ở Bất động sản, Chứng khoán, Xây dựng, Thép, Hóa chất, Bán lẻ, Thiết bị điện, Hàng không.

Tính riêng khớp lệnh, tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở nhóm vốn hóa lớn VN30 và nhỏ VNSML, trong khi giảm ở nhóm vốn hóa vừa VNMID.

Từ khóa:

cổ phiếu tăng giá cổ phiếu Vingroup dòng tiền vào thị trường giao dịch khớp lệnh Giao dịch tự doanh nhà đầu tư nước ngoài nhóm ngân hàng phiên giao dịch tháng 10 tâm lý lạc quan thị trường chứng khoán Việt Nam VN-Index tăng 45,31 điểm

