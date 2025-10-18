Hà Nội ban hành quy chế quản lý, vận hành và khai thác cơ sở dữ liệu về tài sản công

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng vừa ký Quyết định số 5183/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý, vận hành và khai thác cơ sở dữ liệu về tài sản công của Thành phố Hà Nội...

Quy chế áp dụng với 3 đối tượng. Thứ nhất là các cơ quan, đơn vị, tổ chức được giao quản lý, sử dụng tài sản công. Thứ hai là các sở, ngành, đơn vị và UBND các xã, phường. Thứ ba là thông tin, dữ liệu về tài sản công cập nhật, lưu trữ trên Cơ sở dữ liệu về tài sản công gồm: tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị; tài sản kết cấu hạ tầng; tài sản xác lập quyền sở hữu toàn dân; tài sản công khác của cơ quan, đơn vị, tổ chức được giao trực tiếp quản lý, sử dụng tài sản.

Theo đó, cơ sở dữ liệu về tài sản công của Thành phố Hà Nội là cơ sở dữ liệu chuyên ngành, cơ sở dữ liệu dùng chung được triển khai thống nhất theo mô hình tập trung; toàn bộ thông tin, dữ liệu về tài sản công thuộc phạm vi quản lý của thành phố Hà Nội được cập nhật, lưu trữ và quản lý thống nhất trên Cơ sở dữ liệu về tài sản công.

Việc quản lý, vận hành và khai thác Cơ sở dữ liệu về tài sản công cần đảm bảo tuân thủ quy định về an ninh mạng, an toàn thông tin. Nội dung thông tin, dữ liệu về tài sản công phải được cập nhật thường xuyên, liên tục, đầy đủ, chính xác.

Cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm sử dụng thông tin, dữ liệu từ Cơ sở dữ liệu về tài sản công đúng mục đích, phù hợp với tính chất, yêu cầu của nhiệm vụ, chịu trách nhiệm trong việc sử dụng, trích dẫn thông tin, dữ liệu từ Cơ sở dữ liệu về tài sản công, không được cung cấp thông tin, dữ liệu trực tiếp cho bên thứ ba với mục đích thương mại.

Căn cứ tình hình thực tế và yêu cầu của các cơ quan, đơn vị, cá nhân có thể truy cập vào Cơ sở dữ liệu về tài sản công bằng tài khoản để khai thác các thông tin, dữ liệu theo phân quyền; địa chỉ truy cập: https://taisan.sotaichinh.hanoi.gov.vn/.

Thông tin, dữ liệu tài sản công đã được lưu trữ tại Cơ sở dữ liệu tài sản công được sử dụng làm cơ sở báo cáo theo định kỳ, đột xuất; công tác tổng kiểm kê tài sản công; công tác lập dự toán, xét duyệt quyết toán, quyết định, kiểm tra, kiểm toán, thanh tra, giám sát việc giao đầu tư xây dựng, mua sắm, thuê, khoán kinh phí sử dụng tài sản công; nâng cấp, cải tạo, sửa chữa, khai thác, xử lý tài sản công.

Việc kết nối các cơ sở dữ liệu khác với Cơ sở dữ liệu về tài sản công của thành phố Hà Nội phải được thực hiện theo quy định của UBND Thành phố thông qua nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu.

Sở Tài chính chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị và UBND các xã, phường tổ chức việc quản trị, vận hành Cơ sở dữ liệu tài sản công; hướng dẫn nghiệp vụ chuyên môn trong công tác cập nhật, phê duyệt thông tin, dữ liệu tài sản công trên Cơ sở dữ liệu tài sản công; đảm bảo kết nối, chia sẻ thông tin, dữ liệu về tài sản công đầy đủ, chính xác với Cơ sở dữ liệu quốc gia; quyết định chia sẻ thông tin, dữ liệu về tài sản công theo đề nghị của đơn vị liên quan đảm bảo đúng quy định…