Triển khai phong trào “Làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai”

Thanh Xuân

15/10/2025, 13:45

Phong trào thi đua “Làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai” sẽ được triển khai đến ngày 30/11/2025, nhằm khai thác dữ liệu đất đai hiệu quả, đảm bảo tính chính xác, đầy đủ, kịp thời của thông tin; góp phần xây dựng hệ thống dữ liệu đất đai đồng bộ. Kết quả sẽ được tổng hợp, đánh giá, khen thưởng vào tháng 12/2025…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Quyền Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng vừa ký ban hành Văn bản số 7842/BNNMT-TCCB về việc phát động phong trào thi đua “Làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai”.

 Qua đó, nhằm huy động sức mạnh tập thể, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, khai thác dữ liệu đất đai hiệu quả, đảm bảo tính chính xác, đầy đủ, kịp thời của thông tin; góp phần xây dựng hệ thống dữ liệu đất đai đồng bộ, phục vụ quản lý, hoạch định chính sách và phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Thực hiện có hiệu quả Chiến dịch làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai theo Kế hoạch số 515/KH-BCA-BNN&MT ngày 31/8/2025 của Bộ Công An và Bộ Nông nghiệp và Môi trường;

Đặc biệt, nâng cao tính đồng bộ, đầy đủ và chính xác của dữ liệu đất đai trong toàn ngành nông nghiệp và môi trường, cũng như nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công về đất đai, cải cách và giải quyết thủ tục hành chính về đất đai cho người dân, doanh nghiệp trên môi trường điện tử…

Theo đó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu các đơn vị tập trung thi đua hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai, xây dựng dữ liệu đất ở, nhà ở tại những nơi chưa có; hoàn thành đồng bộ, kết nối, chia sẻ dữ liệu thống nhất, dùng chung và nâng cao chất lượng quản lý, vận hành dịch vụ công trực tuyến về đất đai.

Các tiêu chí thi đua được xác định cụ thể cho tập thể và cá nhân. Trong đó, nhấn mạnh hiệu quả làm giàu, làm sạch dữ liệu, ứng dụng công nghệ số, có sáng kiến, giải pháp thiết thực, đồng thời, bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin. Các tập thể, cá nhân tiêu biểu sẽ được xét tặng Bằng khen theo quy định.

Phong trào thi đua được triển khai từ ngày 1/9 đến 30/11/2025. Kết quả sẽ được tổng hợp, đánh giá, khen thưởng vào tháng 12/2025.

