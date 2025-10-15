Triển khai phong trào “Làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai”

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Phong trào thi đua “Làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai” sẽ được triển khai đến ngày 30/11/2025, nhằm khai thác dữ liệu đất đai hiệu quả, đảm bảo tính chính xác, đầy đủ, kịp thời của thông tin; góp phần xây dựng hệ thống dữ liệu đất đai đồng bộ. Kết quả sẽ được tổng hợp, đánh giá, khen thưởng vào tháng 12/2025…
Quyền Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng vừa ký ban hành Văn bản số 7842/BNNMT-TCCB về việc phát động phong trào thi đua “Làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai”.
Qua đó, nhằm huy động sức mạnh tập thể, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, khai thác dữ liệu đất đai hiệu quả, đảm bảo tính chính xác, đầy đủ, kịp thời của thông tin; góp phần xây dựng hệ thống dữ liệu đất đai đồng bộ, phục vụ quản lý, hoạch định chính sách và phát triển kinh tế - xã hội bền vững.
Thực hiện có hiệu quả Chiến dịch làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai theo Kế hoạch số 515/KH-BCA-BNN&MT ngày 31/8/2025 của Bộ Công An và Bộ Nông nghiệp và Môi trường;
Đặc biệt, nâng cao tính đồng bộ, đầy đủ và chính xác của dữ liệu đất đai trong toàn ngành nông nghiệp và môi trường, cũng như nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công về đất đai, cải cách và giải quyết thủ tục hành chính về đất đai cho người dân, doanh nghiệp trên môi trường điện tử…
Theo đó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu các đơn vị tập trung thi đua hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai, xây dựng dữ liệu đất ở, nhà ở tại những nơi chưa có; hoàn thành đồng bộ, kết nối, chia sẻ dữ liệu thống nhất, dùng chung và nâng cao chất lượng quản lý, vận hành dịch vụ công trực tuyến về đất đai.
Các tiêu chí thi đua được xác định cụ thể cho tập thể và cá nhân. Trong đó, nhấn mạnh hiệu quả làm giàu, làm sạch dữ liệu, ứng dụng công nghệ số, có sáng kiến, giải pháp thiết thực, đồng thời, bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin. Các tập thể, cá nhân tiêu biểu sẽ được xét tặng Bằng khen theo quy định.
Phong trào thi đua được triển khai từ ngày 1/9 đến 30/11/2025. Kết quả sẽ được tổng hợp, đánh giá, khen thưởng vào tháng 12/2025.
Dự án xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai phải xác định rõ mục tiêu, thu thập dữ liệu "đúng, đủ, sạch, sống", bao gồm thửa đất, mục đích sử dụng, người quản lý, tình trạng sử dụng, chất lượng đất, rừng... Mục tiêu cao nhất là xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai thống nhất, tập trung, liên thông từ Trung ương đến 34 tỉnh, thành phố và 3.321 xã, phường...
Sự kiện công bố thông tin chính thức của dự án được tổ chức tại Hà Nội là một dấu ấn đáng nhớ trong hành trình phát triển của Flamingo Holdings, đánh dấu sự ra đời của một chuẩn mực nghỉ dưỡng khác biệt.
Grand Marina, Saigon - khu căn hộ hàng hiệu Marriott & JW Marriott lớn nhất thế giới do Masterise Homes phát triển, vừa được vinh danh “Best Luxury Residential Community Development in Vietnam” tại Luxury Lifestyle Awards 2025 - giải thưởng quốc tế danh giá tôn vinh những thương hiệu xuất sắc nhất thế giới trong lĩnh vực xa xỉ với hơn 400 hạng mục tại hơn 100 quốc gia, trở thành thước đo uy tín cho chất lượng và đẳng cấp quốc tế.
Quý 3/2025, thị trường bất động sản Thành phố Huế tiếp tục trong giai đoạn phục hồi chậm, khi hoạt động giao dịch và đầu tư chưa có nhiều chuyển biến rõ nét. Mặc dù đã xuất hiện một số tín hiệu tích cực, song sức mua vẫn hạn chế và chưa thể tạo ra sự bứt phá đáng kể cho thị trường…
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: