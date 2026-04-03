Hà Nội: Ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

Thành phố Hà Nội vừa ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, trong đó xác định bồi thường chủ yếu bằng tiền và làm rõ các trường hợp được bố trí tái định cư, nhằm đảm bảo quyền lợi và ổn định đời sống người dân…

Quy định áp dụng đối với cơ quan nhà nước thực hiện quyền hạn và trách nhiệm đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai, thực hiện nhiệm vụ thống nhất quản lý nhà nước về đất đai; đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; người có đất thu hồi và chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất thu hồi; các đối tượng khác có liên quan đến việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Theo đó, việc bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi trên địa bàn Thành phố cơ bản được thực hiện bằng tiền.

Tuy nhiên, hộ gia đình, cá nhân, người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài đang sử dụng đất ở, đang sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất trên địa bàn Thành phố đủ điều kiện được bồi thường khi Nhà nước thu hồi hết đất ở, hoặc phần diện tích đất ở còn lại của thửa đất sau khi thu hồi nhỏ hơn diện tích tối thiểu được phép tách thửa tại địa phương mà hộ gia đình, cá nhân không còn đất ở, nhà ở nào khác trên địa bàn xã, phường nơi có đất thu hồi, thì được bồi thường bằng giao đất ở có thu tiền sử dụng đất, bán nhà ở tái định cư theo quy định.

Trong quá trình thực hiện, UBND cấp xã có trách nhiệm tổ chức công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo đúng quy định của pháp luật; chủ trì phối hợp với đơn vị làm nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, các đoàn thể để phổ biến và tuyên truyền vận động người bị thu hồi nhà, đất chấp hành quyết định thu hồi đất của Nhà nước.

Đồng thời, phê duyệt các nội dung thuộc thẩm quyền của UBND dân cấp xã: dự toán chi phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; quy chế bốc thăm và phương án bố trí tái định cư; niêm yết công khai tại trụ sở UBND xã và điểm dân cư các văn bản pháp lý liên quan, quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cấp Giấy phép xây dựng (nếu có) và bàn giao đất cho trường hợp được giao đất, nhà tái định cư theo quy định.

Quy định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 2/4/2026, thay thế các Quyết định của UBND Thành phố: số 47/2016/QĐ- UBND ngày 8/11/2016; số 56/2024/QĐ-UBND ngày 6/9/2024; số 38/2025/QĐ- UBND ngày 30/6/2025 và số 10/2026/QĐ-UBND ngày 18/1/2026.