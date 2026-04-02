Hưng Yên sẽ đấu giá 42 khu đất trong năm 2026

Phan Nam

02/04/2026, 15:27

Có tổng số 42 khu đất với tổng diện tích 51,59 ha sẽ được các Trung tâm Phát triển quỹ đất và các phường, xã của Hưng Yên đưa ra đấu giá trong năm 2026. Mục đích sử dụng chủ yếu của các khu đất này là đất ở và đất thương mại dịch vụ…

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

UBND tỉnh Hưng Yên vừa ban hành quyết định 849/QĐ - UBND phê duyệt Kế hoạch, danh mục các khu đất thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh năm 2026.

Mục đích của Kế hoạch nhằm khai thác có hiệu quả quỹ đất do cơ quan, tổ chức của Nhà nước quản lý, tăng nguồn thu cho ngân sách của tỉnh, nâng cao hiệu quả sử dụng đất. Đồng thời, đáp ứng nhu cầu sử dụng đất cho tổ chức, cá nhân để thực hiện dự án đầu tư phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, thúc đẩy quá trình đô thị hóa.

Trong danh mục năm nay có thể kể đến: Khu nhà ở để bán và thương mại dịch vụ tổng hợp xã Tân Dân rộng 2,23ha với mục đích sử dụng đất là đất ở và thương mại dịch vụ; Dự án phát triển nhà ở khu vực trung tâm thành phố tại phường Thái Bình, (phường Lê Hồng Phong và phường Bồ Xuyên, thành phố Thái Bình cũ) rộng 14,54, mục đích sử dụng là đất ở; Đấu giá quyền sử dụng đất để cho thuê đất thương mại, dịch vụ (thuộc khu vực Khu dân cư Trung Nghĩa 9,8 ha) tại Phố Hiến với diện tích 3,91ha

Tại kế hoạch trên, tỉnh đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các Sở, ngành, đơn vị liên quan trong việc triển khai quy trình đấu giá các khu đất.

Trong đó, Trung tâm Phát triển quỹ đất số 01, Trung tâm Phát triển quỹ đất số 02 tỉnh Hưng Yên, Ủy ban nhân dân các xã, phường có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan hoàn thiện hồ sơ, lập phương án đấu giá quyền sử dụng đất; hồ sơ của các thửa đất, khu đất đấu giá; hồ sơ đấu giá quyền sử dụng đất gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường kiểm tra, trình UBND tỉnh phê duyệt; tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất bảo đảm đúng quy định pháp luật.

Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm thực hiện công bố Kế hoạch, danh mục các khu đất thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất năm 2026; tham mưu UBND tỉnh các thủ tục khác liên quan đến việc đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định.

Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm chủ trì cùng các sở, ngành liên quan kiểm tra, hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất; tổ chức xác định giá khởi điểm; trình UBND tỉnh quyết định đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

Sở Tài Chính, Sở Tư pháp, Thanh tra tỉnh, Sở Xây dựng, Thuế tỉnh Hưng Yên, Ngân hàng Nhà nước khu vực 12, Trung tâm Phát triển quỹ đất số 01, Trung tâm Phát triển quỹ đất số 02 tỉnh và các sở, ngành, đơn vị liên quan, UBND các xã, phường căn cứ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao có trách nhiệm phối hợp, tổ chức thực hiện Kế hoạch này.

Ngày 2/4/2026 UBND tỉnh Hưng Yên đã có các quyết định 872//QĐ-UBND; 873//QĐ-UBND phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Cụm công nghiệp Tây An (phần mở rộng) và Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Cụm công nghiệp An Ninh (thuộc xã Tiền Hải).

Dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Tây An (phần mở rộng) có diện tích là 542.711,8 m2. Tính chất cụm công nghiệp gồm: các ngành chế biến lương thực, thực phẩm; chế biến gỗ; dệt may, da giầy; cơ khí; điện, điện tử; vật liệu xây dựng; sản xuất giấy và bao bì carton; công nghiệp hỗ trợ; sản xuất đồ gia dụng; sản xuất sản phẩm từ nhựa nguyên sinh (không gây ô nhiễm môi trường); dịch vụ cho sản xuất công nghiệp.

Còn dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Cụm công nghiệp An Ninh có diện tích dự kiến là 749.102,8 m2. Đây sẽ là cụm công nghiệp tổng hợp đa ngành, chủ yếu là công nghiệp, chế biến, chế tạo ít gây ô nhiễm môi trường như: cơ khí; thiết bị điện, điện tử; năng lượng điện; dệt may; da giày; thủ công mỹ nghệ; chế biến nông, lâm, thủy sản; sản xuất hàng tiêu dùng và xuất khẩu; sản xuất dược phẩm, mỹ phẩm, thiết bị, dụng cụ y tế; dụng cụ thể thao; công nghiệp hỗ trợ và dịch vụ phục vụ sản xuất công nghiệp; cho thuê nhà xưởng... 

Giữ nhịp tăng trưởng trong “gió ngược”, kiên định mục tiêu hai con số

Giữ nhịp tăng trưởng trong “gió ngược”, kiên định mục tiêu hai con số

Sáng 4/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ họp thường kỳ tháng 3 và hội nghị trực tuyến với địa phương, đánh giá kết quả kinh tế – xã hội quý 1/2026, nhận diện thách thức từ biến động toàn cầu và xác định các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm giữ vững ổn định, thúc đẩy tăng trưởng cao trong thời gian tới...

Ứng xử phù hợp với không gian sinh thái đặc thù của Hồ Tây

Ứng xử phù hợp với không gian sinh thái đặc thù của Hồ Tây

Từ lợi thế cảnh quan sẵn có, nếu được tổ chức bài bản, Hồ Tây không chỉ nâng cao giá trị không gian đô thị mà còn mở ra dư địa phát triển kinh tế...

Gỡ “điểm nghẽn” dữ liệu, tăng hiệu quả điều tiết thị trường bất động sản

Gỡ “điểm nghẽn” dữ liệu, tăng hiệu quả điều tiết thị trường bất động sản

Việc Nhà nước tăng cường điều tiết thị trường bất động sản là yêu cầu cấp thiết, tuy nhiên, quá trình này vẫn gặp nhiều thách thức, khi cơ sở dữ liệu thị trường chưa thực sự đầy đủ, chính xác. Hệ thống thông tin còn thiếu minh bạch, chưa được công khai đồng bộ...

Ecopark ra mắt Forest Onsen - Biểu tượng cao tầng chăm sóc sức khỏe tại miền Nam

Ecopark ra mắt Forest Onsen - Biểu tượng cao tầng chăm sóc sức khỏe tại miền Nam

Khi chăm sóc sức khỏe không còn là một chuyến đi, mà trở thành một thói quen mỗi ngày, ngôi nhà cũng cần được tái định nghĩa – không chỉ để ở, mà để trị liệu, phục hồi, tái tạo. Tiên phong trong xu hướng này, nhà sáng lập Ecopark ra mắt Forest Onsen – tổ hợp khoáng nóng cao tầng đầu tiên tại miền Nam, nơi các liệu pháp trị liệu chuyên sâu được tích hợp vào nhịp sống thường nhật của cư dân.

The Tropic: Chuẩn sống mới tại Hải Phòng

The Tropic: Chuẩn sống mới tại Hải Phòng

Không chạy theo số đông, The Tropic định hình một chuẩn sống khác biệt tại Vũ Yên, Hải Phòng: Cộng đồng giới hạn, không gian đủ riêng tư nhưng vẫn nằm ở tâm điểm kết nối của toàn đô thị đảo. Khi yếu tố vị thế, trải nghiệm và tài sản cùng hội tụ trong một địa chỉ, nơi ở trở thành “danh thiếp” mà thế hệ thành đạt khẳng định dấu ấn bản thân.

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Multimedia

Multimedia
Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy