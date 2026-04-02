Hưng Yên sẽ đấu giá 42 khu đất trong năm 2026

Có tổng số 42 khu đất với tổng diện tích 51,59 ha sẽ được các Trung tâm Phát triển quỹ đất và các phường, xã của Hưng Yên đưa ra đấu giá trong năm 2026. Mục đích sử dụng chủ yếu của các khu đất này là đất ở và đất thương mại dịch vụ…

UBND tỉnh Hưng Yên vừa ban hành quyết định 849/QĐ - UBND phê duyệt Kế hoạch, danh mục các khu đất thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh năm 2026.

Mục đích của Kế hoạch nhằm khai thác có hiệu quả quỹ đất do cơ quan, tổ chức của Nhà nước quản lý, tăng nguồn thu cho ngân sách của tỉnh, nâng cao hiệu quả sử dụng đất. Đồng thời, đáp ứng nhu cầu sử dụng đất cho tổ chức, cá nhân để thực hiện dự án đầu tư phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, thúc đẩy quá trình đô thị hóa.

Trong danh mục năm nay có thể kể đến: Khu nhà ở để bán và thương mại dịch vụ tổng hợp xã Tân Dân rộng 2,23ha với mục đích sử dụng đất là đất ở và thương mại dịch vụ; Dự án phát triển nhà ở khu vực trung tâm thành phố tại phường Thái Bình, (phường Lê Hồng Phong và phường Bồ Xuyên, thành phố Thái Bình cũ) rộng 14,54, mục đích sử dụng là đất ở; Đấu giá quyền sử dụng đất để cho thuê đất thương mại, dịch vụ (thuộc khu vực Khu dân cư Trung Nghĩa 9,8 ha) tại Phố Hiến với diện tích 3,91ha…

Tại kế hoạch trên, tỉnh đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các Sở, ngành, đơn vị liên quan trong việc triển khai quy trình đấu giá các khu đất.

Trong đó, Trung tâm Phát triển quỹ đất số 01, Trung tâm Phát triển quỹ đất số 02 tỉnh Hưng Yên, Ủy ban nhân dân các xã, phường có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan hoàn thiện hồ sơ, lập phương án đấu giá quyền sử dụng đất; hồ sơ của các thửa đất, khu đất đấu giá; hồ sơ đấu giá quyền sử dụng đất gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường kiểm tra, trình UBND tỉnh phê duyệt; tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất bảo đảm đúng quy định pháp luật.

Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm thực hiện công bố Kế hoạch, danh mục các khu đất thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất năm 2026; tham mưu UBND tỉnh các thủ tục khác liên quan đến việc đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định.

Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm chủ trì cùng các sở, ngành liên quan kiểm tra, hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất; tổ chức xác định giá khởi điểm; trình UBND tỉnh quyết định đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

Sở Tài Chính, Sở Tư pháp, Thanh tra tỉnh, Sở Xây dựng, Thuế tỉnh Hưng Yên, Ngân hàng Nhà nước khu vực 12, Trung tâm Phát triển quỹ đất số 01, Trung tâm Phát triển quỹ đất số 02 tỉnh và các sở, ngành, đơn vị liên quan, UBND các xã, phường căn cứ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao có trách nhiệm phối hợp, tổ chức thực hiện Kế hoạch này.