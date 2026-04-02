Hưng Yên sẽ đấu giá 42 khu đất trong năm 2026

UBND tỉnh
Hưng Yên vừa ban hành quyết định 849/QĐ - UBND phê duyệt Kế hoạch, danh mục các khu đất thực
hiện đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh năm
2026.
Mục đích của Kế hoạch nhằm khai thác có hiệu quả quỹ đất do cơ quan, tổ chức của Nhà nước quản lý, tăng nguồn thu cho ngân sách của tỉnh, nâng cao hiệu quả sử dụng đất. Đồng thời, đáp ứng nhu cầu sử dụng đất cho tổ chức, cá nhân để thực hiện dự án đầu tư phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, thúc đẩy quá trình đô thị hóa.
Trong danh mục năm nay có thể kể đến: Khu
nhà ở để bán và thương mại dịch vụ tổng hợp xã Tân Dân rộng 2,23ha với mục đích sử dụng đất là đất ở và
thương mại dịch vụ; Dự
án phát triển nhà ở khu vực trung tâm thành phố tại phường Thái Bình, (phường
Lê Hồng Phong và phường Bồ Xuyên, thành phố Thái Bình cũ) rộng 14,54, mục đích sử dụng là đất
ở; Đấu giá quyền sử dụng đất để cho
thuê đất thương mại, dịch vụ (thuộc khu vực Khu dân cư Trung Nghĩa 9,8 ha) tại Phố Hiến với diện tích 3,91ha…
Tại kế hoạch trên,
tỉnh đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các Sở, ngành, đơn vị liên quan trong việc triển khai
quy trình đấu giá các khu đất.
Trong đó,
Trung tâm Phát triển quỹ đất số 01, Trung tâm Phát triển quỹ
đất số 02 tỉnh Hưng Yên, Ủy ban nhân dân các xã, phường có trách nhiệm chủ trì,
phối hợp với các sở, ngành liên quan hoàn thiện hồ sơ, lập phương án đấu giá
quyền sử dụng đất; hồ sơ của các thửa đất, khu đất đấu giá; hồ sơ đấu giá quyền
sử dụng đất gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường kiểm tra, trình UBND tỉnh phê
duyệt; tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất bảo đảm đúng quy định pháp
luật.
Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm thực hiện công bố Kế
hoạch, danh mục các khu đất thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất năm 2026; tham
mưu UBND tỉnh các thủ tục khác liên quan đến việc đấu giá quyền sử dụng đất
theo quy định.
Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm chủ trì cùng các
sở, ngành liên quan kiểm tra, hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh phê duyệt phương
án đấu giá quyền sử dụng đất; tổ chức xác định giá khởi điểm; trình UBND tỉnh
quyết định đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.
Sở Tài Chính, Sở Tư pháp, Thanh tra tỉnh, Sở Xây dựng, Thuế
tỉnh Hưng Yên, Ngân hàng Nhà nước khu vực 12, Trung tâm Phát triển quỹ đất số
01, Trung tâm Phát triển quỹ đất số 02 tỉnh và các sở, ngành, đơn vị liên quan, UBND các xã,
phường căn cứ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao có trách nhiệm phối
hợp, tổ chức thực hiện Kế hoạch này.
Ngày 2/4/2026 UBND
tỉnh Hưng Yên đã có các quyết định 872//QĐ-UBND; 873//QĐ-UBND phê duyệt kết
quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với
Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Cụm công nghiệp Tây An (phần mở
rộng) và Đầu
tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Cụm công nghiệp An Ninh (thuộc xã Tiền Hải).
Dự án Đầu tư xây
dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Tây An (phần mở rộng) có diện tích là
542.711,8 m2. Tính
chất cụm công nghiệp gồm: các ngành chế
biến lương thực, thực phẩm; chế biến gỗ; dệt may, da giầy; cơ khí; điện, điện
tử; vật liệu xây dựng; sản xuất giấy và bao bì carton; công nghiệp hỗ trợ; sản xuất đồ gia
dụng; sản xuất sản phẩm từ nhựa nguyên sinh (không gây ô nhiễm môi trường);
dịch vụ cho sản xuất công nghiệp.
Còn dự
án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Cụm công nghiệp An
Ninh có diện tích dự kiến là 749.102,8 m2. Đây sẽ là cụm công nghiệp tổng hợp đa ngành,
chủ yếu là công nghiệp, chế biến, chế tạo ít gây ô nhiễm môi trường như: cơ khí; thiết bị điện, điện tử; năng
lượng điện; dệt may; da giày; thủ công mỹ nghệ; chế biến nông, lâm, thủy sản;
sản xuất hàng tiêu dùng và xuất khẩu; sản xuất dược phẩm, mỹ phẩm, thiết bị,
dụng cụ y tế; dụng cụ thể thao; công nghiệp hỗ trợ và dịch vụ phục vụ sản xuất
công nghiệp; cho thuê nhà xưởng...