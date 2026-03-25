Đồng Nai dự kiến đấu giá 107 khu đất, thửa đất và 16 mỏ khoáng sản trong năm 2026

Theo kế hoạch, năm 2026, Đồng Nai sẽ tổ chức đấu giá 107 khu đất, thửa đất. Trong đó, 7 khu đất, thửa đất với tổng diện tích hơn 184ha được chuyển tiếp từ năm 2025; cùng với 73 khu đất, thửa đất khác quy mô khoảng 324ha được ưu tiên triển khai nhằm tạo nguồn thu cho ngân sách.

Đáng chú ý, 5 khu đất, thửa đất có tổng diện tích 832ha, địa phương sẽ tập trung đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và hoàn thiện thủ tục pháp lý để tổ chức đấu giá trong quý 3/2026. Cùng với đó là 2 khu đất thuộc phạm vi Cảng hàng không quốc tế Long Thành, tổng diện tích gần 90ha cũng dự kiến đưa ra đấu giá và nộp ngân sách Trung ương theo quy định.

Ngoài ra, còn có 20 khu đất, thửa đất với diện tích khoảng 2.979ha phải thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và hoàn thiện thủ tục, để đảm bảo đủ điều kiện tổ chức đấu giá trong năm.

Để triển khai kế hoạch, UBND tỉnh giao Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh chủ trì, phối hợp các sở, ngành và địa phương tập trung tối đa nguồn lực hoàn thiện các thủ tục liên quan. Các đơn vị liên quan nâng cao trách nhiệm trong việc xác định giá khởi điểm, lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá, thẩm định hồ sơ tham gia và giám sát chặt chẽ toàn bộ quá trình đấu giá.

Tỉnh yêu cầu công tác đấu giá phải tuân thủ chặt chẽ quy định pháp luật, bảo đảm công khai, minh bạch, ngăn chặn các hành vi lợi dụng đấu giá để trục lợi, gây nhiễu loạn thị trường bất động sản. Các khu đất đưa ra đấu giá phải đủ điều kiện theo quy định của Luật Đất đai; phương án đấu giá cần thể hiện đầy đủ thông tin về vị trí, diện tích, loại đất, giá khởi điểm, đối tượng tham gia và các nghĩa vụ tài chính liên quan.

Việc đấu giá quyền sử dụng đất nhằm khai thác hiệu quả quỹ đất, kịp thời đưa vào sử dụng, đáp ứng nhu cầu của người dân và doanh nghiệp; đồng thời tạo nguồn thu cho ngân sách, góp phần đầu tư phát triển hạ tầng và đô thị. Đây cũng là giải pháp quan trọng để giải quyết nhu cầu nhà ở, từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật theo hướng đồng bộ, hiện đại. Cũng thông qua đấu giá đất, tỉnh kỳ vọng tăng thêm nguồn thu ngân sách, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội theo hướng bền vững.

Bên cạnh đấu giá đất, năm nay, tỉnh cũng lên kế hoạch đấu giá quyền khai thác 16 mỏ khoáng sản, diện tích hơn 464ha. Trong các mỏ khoáng sản nêu trên có 13 mỏ đá xây dựng, 2 mỏ đất san lấp và 1 mỏ cát xây dựng.