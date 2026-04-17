Hà Nội có thêm một khu đô thị tích hợp

Được phát triển trên quy mô 20,3ha, CEOHomes Hana Garden là khu đô thị tích hợp, đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, cung cấp 511 sản phẩm thấp tầng, 2 tòa chung cư thương mại và 4 tòa nhà ở xã hội, đáp ứng đồng thời cả nhu cầu ở thực và đầu tư trong trung, dài hạn...

Ngày 17/4/2026, Tập đoàn CEO chính thức khởi công Khu đô thị mới CEOHomes Hana Garden tại xã Quang Minh, Hà Nội. Dự án sở hữu vị trí thuận lợi khi một mặt tiếp giáp Quốc lộ 23B, gần 1km mặt tiền đường Mê Linh rộng 100m và liền kề trung tâm hành chính khu vực. Từ đây, cư dân có thể kết nối nhanh chóng tới nội đô Hà Nội (khoảng 25 phút chạy xe), tới sân bay quốc tế Nội Bài (khoảng 15 phút di chuyển) cũng như các khu công nghiệp lân cận.

Dự án có đầy đủ các tiện ích nội khu, gồm: trường học, khu thể thao đa năng (tennis, pickleball, bóng rổ…), bể bơi, sân chơi trẻ em, clubhouse, siêu thị, văn phòng, bãi đỗ xe cùng các không gian sinh hoạt cộng đồng như công viên hoa kết hợp gym ngoài trời, vườn tượng, thư viện xanh miễn phí, ecopath… Mô hình “all-in-one” tích hợp trong bán kính đi bộ này giúp cư dân tận hưởng nhịp sống thuận tiện, cân bằng giữa sinh hoạt, học tập, làm việc và nghỉ ngơi.

“Chúng tôi lựa chọn tên thương mại dự án là “Hana garden” – “Vườn hoa” - với mong muốn kiến tạo một không gian sống đẹp, xanh và đáng sống; nơi mỗi ngôi nhà không chỉ là tài sản mà còn là tổ ấm hạnh phúc, gắn với cộng đồng văn minh và những giá trị bền vững theo thời gian”, ông Đoàn Văn Bình, Chủ tịch Tập đoàn CEO, cho biết.

Ông Bình cũng cho biết khi hoàn thành, dự án sẽ góp phần kiến tạo kiến trúc cảnh quan, cải thiện diện mạo hạ tầng khu vực, hỗ trợ quá trình giãn dân nội đô và bổ sung nguồn cung giá phù hợp với nhu cầu thực tế của thị trường. Ngay trong giai đoạn đầu, dự án đã đóng góp 2.134 tỷ đồng vào danh mục tiền sử dụng đất cho ngân sách Nhà nước; dự kiến tạo hàng nghìn việc làm trong quá trình xây dựng và hàng trăm việc làm khi đi vào vận hành.

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Văn Sinh, Thứ trưởng Bộ Xây dựng, đã chia sẻ về kết quả tháo gỡ vướng mắc pháp lý cho CEOHomes Hana Garden cũng như một số dự án khác, đồng thời đánh giá cao sự chủ động, nghiêm túc của Tập đoàn CEO trong suốt quá trình gần 20 năm theo đuổi, hoàn thiện pháp lý và triển khai dự án phù hợp với quy hoạch chung của Hà Nội. Theo Thứ trưởng, việc phát triển các khu đô thị có hạ tầng đồng bộ sẽ góp phần cụ thể hóa mục tiêu phát triển đô thị bền vững, nâng cao chất lượng sống cho người dân.

Ông Nguyễn Thanh Liêm, Thành ủy viên, đại biểu Hội đồng nhân dân TP. Hà Nội, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Quang Minh, tin tưởng rằng dự án khi đi vào hoạt động sẽ góp phần hoàn thiện diện mạo đô thị địa phương, thúc đẩy phát triển thương mại - dịch vụ, gia tăng nguồn thu ngân sách và đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế khu vực phía Bắc Thủ đô.