Hà Nội có thêm một khu đô thị tích hợp

Phan Nam

17/04/2026, 15:44

Được phát triển trên quy mô 20,3ha, CEOHomes Hana Garden là khu đô thị tích hợp, đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, cung cấp 511 sản phẩm thấp tầng, 2 tòa chung cư thương mại và 4 tòa nhà ở xã hội, đáp ứng đồng thời cả nhu cầu ở thực và đầu tư trong trung, dài hạn...

Phối cảnh dự án CEOHomes Hana Garden
Phối cảnh dự án CEOHomes Hana Garden

Ngày 17/4/2026, Tập đoàn CEO chính thức khởi công Khu đô thị mới CEOHomes Hana Garden tại xã Quang Minh, Hà Nội. Dự án sở hữu vị trí thuận lợi khi một mặt tiếp giáp Quốc lộ 23B, gần 1km mặt tiền đường Mê Linh rộng 100m và liền kề trung tâm hành chính khu vực. Từ đây, cư dân có thể kết nối nhanh chóng tới nội đô Hà Nội (khoảng 25 phút chạy xe), tới sân bay quốc tế Nội Bài (khoảng 15 phút di chuyển) cũng như các khu công nghiệp lân cận.

Dự án có đầy đủ các tiện ích nội khu, gồm: trường học, khu thể thao đa năng (tennis, pickleball, bóng rổ…), bể bơi, sân chơi trẻ em, clubhouse, siêu thị, văn phòng, bãi đỗ xe cùng các không gian sinh hoạt cộng đồng như công viên hoa kết hợp gym ngoài trời, vườn tượng, thư viện xanh miễn phí, ecopath… Mô hình “all-in-one” tích hợp trong bán kính đi bộ này giúp cư dân tận hưởng nhịp sống thuận tiện, cân bằng giữa sinh hoạt, học tập, làm việc và nghỉ ngơi.

VnEconomy

“Chúng tôi lựa chọn tên thương mại dự án là “Hana garden” – “Vườn hoa” - với mong muốn kiến tạo một không gian sống đẹp, xanh và đáng sống; nơi mỗi ngôi nhà không chỉ là tài sản mà còn là tổ ấm hạnh phúc, gắn với cộng đồng văn minh và những giá trị bền vững theo thời gian”, ông Đoàn Văn Bình, Chủ tịch Tập đoàn CEO, cho biết.

Ông Bình cũng cho biết khi hoàn thành, dự án sẽ góp phần kiến tạo kiến trúc cảnh quan, cải thiện diện mạo hạ tầng khu vực, hỗ trợ quá trình giãn dân nội đô và bổ sung nguồn cung giá phù hợp với nhu cầu thực tế của thị trường. Ngay trong giai đoạn đầu, dự án đã đóng góp 2.134 tỷ đồng vào danh mục tiền sử dụng đất cho ngân sách Nhà nước; dự kiến tạo hàng nghìn việc làm trong quá trình xây dựng và hàng trăm việc làm khi đi vào vận hành.  

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Văn Sinh, Thứ trưởng Bộ Xây dựng, đã chia sẻ về kết quả tháo gỡ vướng mắc pháp lý cho CEOHomes Hana Garden cũng như một số dự án khác, đồng thời đánh giá cao sự chủ động, nghiêm túc của Tập đoàn CEO trong suốt quá trình gần 20 năm theo đuổi, hoàn thiện pháp lý và triển khai dự án phù hợp với quy hoạch chung của Hà Nội. Theo Thứ trưởng, việc phát triển các khu đô thị có hạ tầng đồng bộ sẽ góp phần cụ thể hóa mục tiêu phát triển đô thị bền vững, nâng cao chất lượng sống cho người dân.

Ông Nguyễn Thanh Liêm, Thành ủy viên, đại biểu Hội đồng nhân dân TP. Hà Nội, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Quang Minh, tin tưởng rằng dự án khi đi vào hoạt động sẽ góp phần hoàn thiện diện mạo đô thị địa phương, thúc đẩy phát triển thương mại - dịch vụ, gia tăng nguồn thu ngân sách và đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế khu vực phía Bắc Thủ đô.

Trong chiến lược phát triển Thủ đô đến 2030 - tầm nhìn 2050, phía Bắc sông Hồng được xác lập là không gian tăng trưởng mới với hạ tầng đồng bộ và tốc độ hoàn thiện nhanh chóng.

Hàng loạt công trình giao thông trọng điểm đang và sẽ hình thành như: Tuyến Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội (dự kiến đưa vào khai thác năm 2027), Đường song hành Vành đai 4 đoạn qua Mê Linh (đã cơ bản hoàn thiện), Cầu Hồng Hà (đã khởi công năm 2025), Cầu Thượng Cát (đang trong kế hoạch triển khai cùng quy hoạch các tuyến đường sắt đô thị kết nối khu vực phía Bắc), Trục đường Mê Linh (với mặt cắt quy hoạch 100m đang dần thành hình, trở thành xương sống phát triển của toàn khu vực).

Đây là giai đoạn “bật nền” rõ rệt của một cực đô thị mới, nơi hạ tầng đi trước một bước, kéo theo cộng đồng cư dân và tiềm năng  gia tăng giá trị bất động sản.

Huế “đánh thức đất vàng” gần 10.700 m2 ven sông Hương

Huế “đánh thức đất vàng” gần 10.700 m2 ven sông Hương

Với quy mô gần 10.700 m2 tại vị trí “vàng” ven sông Hương, dự án khách sạn cao cấp hơn 815 tỷ đồng tại Huế được kỳ vọng sẽ bổ sung sản phẩm lưu trú chất lượng cao và thúc đẩy phát triển du lịch.

Quảng Trị công bố dự án nhà ở xã hội tại Đồng Hới

Quảng Trị công bố dự án nhà ở xã hội tại Đồng Hới

Dự án Nhà ở xã hội Dream Home Đồng Hới vừa được tỉnh Quảng Trị công bố để lựa chọn nhà đầu tư với tổng vốn tối thiểu 530 tỷ đồng. Dự án được kỳ vọng góp phần giải “cơn khát” nhà ở xã hội và thúc đẩy phát triển đô thị tại khu vực.

Cao tốc Vinh - Thanh Thủy sẽ khởi công trong tháng 5

Cao tốc Vinh - Thanh Thủy sẽ khởi công trong tháng 5

Dự án cao tốc Vinh – Thanh Thủy, công trình hạ tầng chiến lược với tổng vốn gần 24.000 tỷ đồng, đang được tỉnh Nghệ An dồn lực triển khai, đặt mục tiêu khởi công trong tháng 5/2026 và rút ngắn tiến độ hoàn thành sớm hơn kế hoạch Trung ương giao.

Dự kiến thông xe trở lại cao tốc Hậu Giang - Cà Mau từ ngày 30/4

Dự kiến thông xe trở lại cao tốc Hậu Giang - Cà Mau từ ngày 30/4

Cao tốc Hậu Giang - Cà Mau dự kiến cho xe chạy trở lại từ ngày 30/4, sau thời gian tạm dừng để xử lý các hạng mục kỹ thuật...

Nghệ An: Đấu giá 23 khu đất có tổng diện tích 210.000 m2

Nghệ An: Đấu giá 23 khu đất có tổng diện tích 210.000 m2

UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất năm 2026 với quy mô 23 khu đất do Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh quản lý. Các khu đất có tổng diện tích hơn 210.000 m2, phân bổ ở nhiều địa phương, bao gồm cả quỹ đất chuyển tiếp và các khu đất mới đề xuất...

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Quản trị dữ liệu để vượt qua rào cản phòng vệ thương mại

Quản trị dữ liệu để vượt qua rào cản phòng vệ thương mại

Quý 1/2026: Nền kinh tế vượt qua “cơn gió ngược”

Quý 1/2026: Nền kinh tế vượt qua "cơn gió ngược"

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc

