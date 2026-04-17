Hà Nội có thêm một khu đô thị tích hợp

Được phát triển trên quy mô 20,3ha, CEOHomes Hana Garden là khu đô thị tích hợp, đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, cung cấp 511 sản phẩm thấp tầng, 2 tòa chung cư thương mại và 4 tòa nhà ở xã hội, đáp ứng đồng thời cả nhu cầu ở thực và đầu tư trong trung, dài hạn...
Ngày
17/4/2026, Tập đoàn CEO chính thức khởi công Khu đô thị mới CEOHomes Hana
Garden tại xã Quang Minh, Hà Nội. Dự án sở hữu vị trí thuận lợi khi một mặt tiếp
giáp Quốc lộ 23B, gần 1km mặt tiền đường Mê Linh rộng 100m và liền kề trung tâm
hành chính khu vực. Từ đây, cư dân có thể kết nối nhanh chóng tới nội đô Hà Nội (khoảng 25 phút chạy xe), tới sân bay quốc tế Nội Bài (khoảng 15 phút di chuyển) cũng như các khu công nghiệp lân cận.
Dự án có đầy đủ các tiện ích nội khu, gồm: trường
học, khu thể thao đa năng (tennis, pickleball, bóng rổ…), bể bơi, sân chơi trẻ
em, clubhouse, siêu thị, văn phòng, bãi đỗ xe cùng các không gian sinh hoạt cộng
đồng như công viên hoa kết hợp gym ngoài trời, vườn tượng, thư viện xanh miễn
phí, ecopath… Mô hình “all-in-one” tích hợp trong bán kính đi bộ này giúp cư dân tận
hưởng nhịp sống thuận tiện, cân bằng giữa sinh hoạt, học tập, làm việc và nghỉ
ngơi.
“Chúng tôi lựa chọn tên thương mại dự án là “Hana
garden” – “Vườn hoa” - với mong muốn kiến tạo một không gian sống đẹp, xanh và
đáng sống; nơi mỗi ngôi nhà không chỉ là tài sản mà còn là tổ ấm hạnh phúc, gắn
với cộng đồng văn minh và những giá trị bền vững theo thời gian”, ông Đoàn Văn
Bình, Chủ tịch Tập đoàn CEO, cho biết.
Ông
Bình cũng cho biết khi hoàn thành, dự án sẽ góp phần kiến tạo kiến trúc cảnh
quan, cải thiện diện mạo hạ tầng khu vực, hỗ trợ quá trình giãn dân nội đô và bổ
sung nguồn cung giá phù hợp với nhu cầu thực tế của thị trường. Ngay trong giai
đoạn đầu, dự án đã đóng góp 2.134 tỷ đồng vào danh mục tiền sử dụng đất cho ngân sách Nhà nước;
dự kiến tạo hàng nghìn việc làm trong quá trình xây dựng và hàng trăm việc làm
khi đi vào vận hành.
Phát
biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Văn Sinh, Thứ trưởng Bộ Xây dựng, đã chia sẻ về kết
quả tháo gỡ vướng mắc pháp lý cho CEOHomes Hana Garden cũng như một số dự án khác,
đồng thời đánh giá cao sự chủ động, nghiêm túc của Tập đoàn CEO trong suốt quá
trình gần 20 năm theo đuổi, hoàn thiện pháp lý và triển khai dự án phù hợp với
quy hoạch chung của Hà Nội. Theo Thứ trưởng, việc phát triển các khu đô thị
có hạ tầng đồng bộ sẽ góp phần cụ thể hóa mục tiêu phát triển đô thị bền vững,
nâng cao chất lượng sống cho người dân.
Ông
Nguyễn Thanh Liêm, Thành ủy viên, đại biểu Hộiđồng nhân
dânTP. Hà Nội, Bí thư Đảng ủy,
Chủ tịch Hộiđồng nhân dân xã QuangMinh, tin tưởng rằng
dự án khi đi vào hoạt động sẽ góp phần hoàn thiện diện mạo đô thị địa phương, thúc đẩy phát triển thương mại - dịch vụ, gia tăng nguồn thu
ngân sách và đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế khu vực phía Bắc Thủ đô.
Trong
chiến lược phát triển Thủ đô đến 2030 - tầm nhìn 2050, phía Bắc sông Hồng được
xác lập là không gian tăng trưởng mới với hạ tầng đồng bộ và tốc độ hoàn thiện
nhanh chóng.
Hàng loạt công trình giao thông trọng điểm đang và sẽ hình thành
như: Tuyến Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội (dự kiến đưa vào khai thác năm 2027), Đường song hành Vành đai 4 đoạn qua Mê Linh (đã cơ bản hoàn thiện), Cầu Hồng Hà (đã khởi công năm 2025), Cầu Thượng Cát (đang trong kế hoạch triển khai cùng quy
hoạch các tuyến đường sắt đô thị kết nối khu vực phía Bắc), Trục đường Mê Linh (với mặt cắt quy hoạch 100m đang dần thành hình, trở thành xương sống phát triển
của toàn khu vực).
Đây là giai đoạn “bật nền” rõ rệt của một cực đô thị mới, nơi
hạ tầng đi trước một bước, kéo theo cộng đồng cư dân và tiềm năng gia
tăng giá trị bất động sản.
