TP.HCM triển khai bồi thường, tái định cư dự án Khu đô thị mới Bình Quới - Thanh Đa

UBND TP.Hồ Chí Minh vừa ban hành Kế hoạch số 257/KH-UBND
ngày 01/6/2026 về triển khai thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư
phục vụ dự án Khu đô thị mới Bình Quới - Thanh Đa.
Kế hoạch do Phó chủ tịch UBND Thành phố Hoàng Nguyên Dinh ký
ban hành, được xây dựng trên cơ sở Quyết định 889/QĐ-UBND ngày 07/02/2026 của
UBND Thành phố chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư đối
với dự án Khu đô thị mới Bình Quới - Thanh Đa.
TĂNG TỐC CÔNG TÁC BỒI
THƯỜNG, GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG
UBND TP.Hồ Chí Minh cho biết mục tiêu của kế hoạch là tổ chức
triển khai đồng bộ, công khai, minh bạch công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định
cư; bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người có đất bị thu hồi; đồng thời
đáp ứng tiến độ triển khai dự án đã được phê duyệt.
Thành phố yêu cầu huy động sự tham gia của cả hệ thống chính
trị, tăng cường phối hợp giữa các sở, ngành, chính quyền địa phương và nhà đầu
tư nhằm tháo gỡ kịp thời các khó khăn phát sinh trong quá trình thực hiện.
Kế hoạch 257 đã xác lập một lộ trình triển khai khá chi tiết
đối với công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Cụ thể, các bước chuẩn bị
quan trọng như: xây dựng kế hoạch thu hồi đất, tổ chức họp với người dân trong
khu vực dự án, thành lập hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và ban hành
thông báo thu hồi đất... đã được thực hiện.
Trong giai đoạn tiếp theo, các cơ quan chức năng sẽ tập
trung thực hiện điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm; xác nhận nguồn gốc và
tình trạng pháp lý nhà, đất; đồng thời xây dựng các chính sách hỗ trợ phù hợp với
điều kiện thực tế của dự án.
Theo kế hoạch, việc xác nhận nguồn gốc và tình trạng pháp lý
nhà, đất dự kiến hoàn thành trước ngày 20/6/2026. Đây được xem là một trong những
bước quan trọng để lập và hoàn thiện phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư
cho người dân trong khu vực dự án.
Sau đó, các cơ quan chức năng sẽ tiến hành lập, công khai lấy
ý kiến và thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Công tác phê duyệt
phương án dự kiến hoàn thành trong tháng 8/2026.
HƯỚNG TỚI BÀN GIAO MẶT
BẰNG TRƯỚC CUỐI THÁNG 10/2026
Theo lộ trình được UBND Thành phố phê duyệt, công tác chi trả
bồi thường, hỗ trợ và bố trí tái định cư dự kiến hoàn thành trước ngày
30/9/2026. Sau đó là các bước thu hồi đất, vận động người dân bàn giao mặt bằng
và xử lý các trường hợp còn tồn tại theo quy định pháp luật.
Mục tiêu cuối cùng được đặt ra là hoàn thành bàn giao quỹ đất
đã thu hồi cho nhà đầu tư trước ngày 31/10/2026.
Để bảo đảm tiến độ này, UBND TP.Hồ Chí Minh đã giao nhiệm vụ
cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị liên quan. Trong đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường
được giao theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn nghiệp vụ, tổng hợp và tham mưu xử lý
các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai dự án.
Sở Xây dựng có trách nhiệm tham mưu các nội dung liên quan đến
quỹ nhà, quỹ đất tái định cư. UBND phường Bình Quới được giao chủ trì phối hợp
thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; xác nhận nguồn gốc sử dụng
đất; tuyên truyền, vận động người dân đồng thuận với chủ trương thu hồi đất và
giải quyết các kiến nghị thuộc thẩm quyền.
Đối với nhà đầu tư, lãnh đạo UBND Thành phố yêu cầu chuẩn bị
đầy đủ nguồn kinh phí phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; bảo đảm
việc chuyển kinh phí đúng tiến độ để triển khai các phương án đã được phê duyệt.
Ngoài chế độ báo cáo định kỳ hằng tuần, các đơn vị cũng phải
báo cáo đột xuất khi phát sinh các vụ việc phức tạp, khiếu kiện kéo dài hoặc
các tình huống có nguy cơ ảnh hưởng đến tiến độ chung của dự án. Sở Nông nghiệp
và Môi trường được giao tổ chức giao ban định kỳ để kịp thời tháo gỡ các khó
khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.
Kế hoạch 257 là bước triển khai quan trọng tiếp theo sau khi
dự án Khu đô thị mới Bình Quới - Thanh Đa được chấp thuận chủ trương đầu tư và
lựa chọn nhà đầu tư. Hiện, Thành phố đang tạo cơ sở để dự án từng kéo dài nhiều
năm bước sang giai đoạn triển khai thực tế, hướng tới hình thành một khu đô thị
mới tại bán đảo Bình Quới - Thanh Đa trong thời gian tới.
Dự án Bình Quới -
Thanh Đa và hành trình hơn 30 năm chờ triển khai:
Khu đô thị mới Bình Quới - Thanh Đa có diện tích khoảng 426 ha, nằm
trên bán đảo Thanh Đa thuộc phường Bình Quới (phường 27 và 28, quận Bình Thạnh
cũ), TP.Hồ Chí Minh. Dự án được quy hoạch từ đầu những năm 1990 với định hướng
xây dựng một khu đô thị hiện đại kết hợp chỉnh trang khu dân cư hiện hữu. Trong
quá trình triển khai, dự án đã trải qua nhiều lần điều chỉnh quy hoạch, thay đổi
hình thức đầu tư và thay đổi nhà đầu tư.
Năm 2004, dự án được giao cho Tổng công ty Xây dựng Sài Gòn và Tập đoàn
Bitexco nghiên cứu đầu tư. Đến năm 2010, liên danh này được chỉ định làm nhà đầu
tư. Tuy nhiên, dự án sau đó không triển khai như kế hoạch. Năm 2015, TP.Hồ Chí
Minh tiếp tục tìm kiếm nhà đầu tư mới và đến năm 2019 chấm dứt chủ trương chỉ định
nhà đầu tư trước đó để tổ chức lựa chọn lại.
Tháng 02/2026, UBND TP.Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 889/QĐ-UBND
chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư đối với dự án Khu
đô thị mới Bình Quới - Thanh Đa, tạo cơ sở để triển khai các bước bồi thường, hỗ
trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng.