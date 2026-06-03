TP.HCM triển khai bồi thường, tái định cư dự án Khu đô thị mới Bình Quới - Thanh Đa

Sau nhiều năm gắn với hình ảnh một dự án quy hoạch kéo dài, bán đảo Bình Quới - Thanh Đa (quận Bình Thạnh cũ) đang bước vào giai đoạn “tái khởi động” khi TP.Hồ Chí Minh triển khai thực hiện kế hoạch bồi thường, hỗ trợ, tái định cư với mục tiêu cơ bản hoàn thành bàn giao mặt bằng trước ngày 31/10/2026...

UBND TP.Hồ Chí Minh vừa ban hành Kế hoạch số 257/KH-UBND ngày 01/6/2026 về triển khai thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phục vụ dự án Khu đô thị mới Bình Quới - Thanh Đa.

Kế hoạch do Phó chủ tịch UBND Thành phố Hoàng Nguyên Dinh ký ban hành, được xây dựng trên cơ sở Quyết định 889/QĐ-UBND ngày 07/02/2026 của UBND Thành phố chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư đối với dự án Khu đô thị mới Bình Quới - Thanh Đa.

TĂNG TỐC CÔNG TÁC BỒI THƯỜNG, GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG

UBND TP.Hồ Chí Minh cho biết mục tiêu của kế hoạch là tổ chức triển khai đồng bộ, công khai, minh bạch công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người có đất bị thu hồi; đồng thời đáp ứng tiến độ triển khai dự án đã được phê duyệt.

Thành phố yêu cầu huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị, tăng cường phối hợp giữa các sở, ngành, chính quyền địa phương và nhà đầu tư nhằm tháo gỡ kịp thời các khó khăn phát sinh trong quá trình thực hiện.

Kế hoạch 257 đã xác lập một lộ trình triển khai khá chi tiết đối với công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Cụ thể, các bước chuẩn bị quan trọng như: xây dựng kế hoạch thu hồi đất, tổ chức họp với người dân trong khu vực dự án, thành lập hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và ban hành thông báo thu hồi đất... đã được thực hiện.

Trong giai đoạn tiếp theo, các cơ quan chức năng sẽ tập trung thực hiện điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm; xác nhận nguồn gốc và tình trạng pháp lý nhà, đất; đồng thời xây dựng các chính sách hỗ trợ phù hợp với điều kiện thực tế của dự án.

Theo kế hoạch, việc xác nhận nguồn gốc và tình trạng pháp lý nhà, đất dự kiến hoàn thành trước ngày 20/6/2026. Đây được xem là một trong những bước quan trọng để lập và hoàn thiện phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho người dân trong khu vực dự án.

Sau đó, các cơ quan chức năng sẽ tiến hành lập, công khai lấy ý kiến và thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Công tác phê duyệt phương án dự kiến hoàn thành trong tháng 8/2026.

HƯỚNG TỚI BÀN GIAO MẶT BẰNG TRƯỚC CUỐI THÁNG 10/2026

Theo lộ trình được UBND Thành phố phê duyệt, công tác chi trả bồi thường, hỗ trợ và bố trí tái định cư dự kiến hoàn thành trước ngày 30/9/2026. Sau đó là các bước thu hồi đất, vận động người dân bàn giao mặt bằng và xử lý các trường hợp còn tồn tại theo quy định pháp luật.

Mục tiêu cuối cùng được đặt ra là hoàn thành bàn giao quỹ đất đã thu hồi cho nhà đầu tư trước ngày 31/10/2026.

Để bảo đảm tiến độ này, UBND TP.Hồ Chí Minh đã giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị liên quan. Trong đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn nghiệp vụ, tổng hợp và tham mưu xử lý các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai dự án.

Sở Xây dựng có trách nhiệm tham mưu các nội dung liên quan đến quỹ nhà, quỹ đất tái định cư. UBND phường Bình Quới được giao chủ trì phối hợp thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; xác nhận nguồn gốc sử dụng đất; tuyên truyền, vận động người dân đồng thuận với chủ trương thu hồi đất và giải quyết các kiến nghị thuộc thẩm quyền.

Đối với nhà đầu tư, lãnh đạo UBND Thành phố yêu cầu chuẩn bị đầy đủ nguồn kinh phí phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; bảo đảm việc chuyển kinh phí đúng tiến độ để triển khai các phương án đã được phê duyệt.

Ngoài chế độ báo cáo định kỳ hằng tuần, các đơn vị cũng phải báo cáo đột xuất khi phát sinh các vụ việc phức tạp, khiếu kiện kéo dài hoặc các tình huống có nguy cơ ảnh hưởng đến tiến độ chung của dự án. Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao tổ chức giao ban định kỳ để kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Kế hoạch 257 là bước triển khai quan trọng tiếp theo sau khi dự án Khu đô thị mới Bình Quới - Thanh Đa được chấp thuận chủ trương đầu tư và lựa chọn nhà đầu tư. Hiện, Thành phố đang tạo cơ sở để dự án từng kéo dài nhiều năm bước sang giai đoạn triển khai thực tế, hướng tới hình thành một khu đô thị mới tại bán đảo Bình Quới - Thanh Đa trong thời gian tới.