Đà Nẵng: 439 cơ sở nhà, đất được đưa vào khai thác

Thanh Xuân

02/06/2026, 13:48

Tại Đà Nẵng, trong tổng số 439 cơ sở nhà, đất được rà soát, khai thác, phần lớn sẽ đưa ra đấu giá nguyên trạng với 414 cơ sở. Số còn lại bố trí bàn giao cho các đơn vị có nhu cầu, phục vụ mục đích công cộng hoặc xem xét chuyển đổi công năng phù hợp thực tế…

Ảnh minh họa.

Theo phương án quản lý, khai thác cơ sở nhà, đất được Thành phố Đà Nẵng phê duyệt, trong tổng số 439 cơ sở nhà, đất do Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố quản lý, có 6 cơ sở được bàn giao cho các cơ quan, địa phương sử dụng; 5 cơ sở bàn giao cho Trung tâm Quản lý và khai thác nhà Đà Nẵng quản lý, khai thác; 14 cơ sở xem xét chuyển đổi công năng phục vụ lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa, thiết chế công cộng hoặc các mục đích khác; 414 cơ sở còn lại đưa vào diện đấu giá nguyên trạng.

Để triển khai, Thành phố Đà Nẵng giao Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố tiếp tục rà soát, cập nhật danh mục các cơ sở nhà, đất để thực hiện bàn giao cho cơ quan, đơn vị, địa phương có nhu cầu sử dụng; đồng thời nghiên cứu phương án chuyển đổi công năng phù hợp đối với từng trường hợp cụ thể. Trong thời gian chưa có quyết định xử lý, chưa tổ chức đấu giá, chưa thực hiện việc chuyển giao hoặc sử dụng ngay theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền, có thể thực hiện cho thuê ngắn hạn.

Ngoài ra, đơn vị cũng chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai phương án; phối hợp với sở, ngành, địa phương tiếp nhận, bàn giao và quản lý chặt chẽ các cơ sở nhà, đất được giao.

Song song với đó, các địa phương chủ động rà soát nhu cầu sử dụng nhà, đất phục vụ mục đích công cộng, y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao và các thiết chế công cộng khác để đề xuất phương án khai thác phù hợp.

Thành phố yêu cầu việc quản lý và khai thác các cơ sở nhà, đất phải bảo đảm công khai, minh bạch, đúng quy định pháp luật về đất đai, tài sản công và đấu giá tài sản. Việc phân loại, xử lý từng cơ sở được thực hiện trên cơ sở hồ sơ pháp lý, hiện trạng sử dụng, quy hoạch, nhu cầu sử dụng và khả năng khai thác thực tế.

Theo UBND TP Đà Nẵng, triển khai thực hiện Công điện số 39/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đẩy nhanh tiến độ khai thác, xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính các cấp, TP. Đà Nẵng đã giao Sở Tài chính chủ trì, khẩn trương rà soát và tham mưu ban hành đầy đủ văn bản thuộc thẩm quyền của UBND TP để thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công.

Đồng thời, tực tiếp tham mưu cho Chủ tịch UBND TP lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý, khai thác, xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư thuộc phạm vi quản lý để bảo đảm hoàn thành xử lý, khai thác, sử dụng trong quý 2/2026.

Hướng dẫn thực hiện xây dựng phương án khai thác, xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư. Ưu tiên sử dụng cho mục đích công cộng như y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao, công viên, thiết chế sinh hoạt cộng đồng; trường hợp không còn nhu cầu sử dụng thì tổ chức xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Liên quan đến công tác xử lý, khai thác quỹ nhà, đất dôi dư, tính ngày 27/5, các địa phương đã hoàn thành xử lý, hoặc đưa vào khai thác 4.709 cơ sở đã được thu hồi, chuyển giao. Tuy nhiên vẫn còn 11.412 cơ sở chưa hoàn thành xử lý, hoặc chưa được khai thác triệt để. Trong số này có 5.329 cơ sở đã giao cho tổ chức kinh doanh nhà hoặc tổ chức phát triển quỹ đất quản lý nhưng chưa đưa vào khai thác; 2.823 cơ sở đã được phê duyệt phương án xử lý nhưng chưa hoàn thành thực hiện; 3.260 cơ sở chưa có phương án xử lý…

Đà Nẵng quy định cách xác định lại diện tích đất ở của hộ gia đình, cá nhân

Đà Nẵng siết chặt quản lý, giám sát thị trường bất động sản, ngăn chặn lợi ích nhóm

Đà Nẵng: 350 dự án, khu đất trên địa bàn được áp dụng cơ chế đặc thù

Trong bối cảnh đô thị hóa nhanh chóng và nhu cầu phát triển kinh tế xã hội ngày càng cao, việc quản lý và khai thác hiệu quả các cơ sở nhà, đất công đang trở thành một nhiệm vụ cấp thiết đối với nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước. Đà Nẵng, một trong những trung tâm kinh tế năng động của miền Trung, đã nhận ra tầm quan trọng của việc này và đang triển khai một kế hoạch đầy tham vọng nhằm tối ưu hóa nguồn lực nhà, đất công.

Với sự chỉ đạo quyết liệt từ chính quyền TP. Hồ Chí Minh, hơn 206.000 tỷ đồng và 800 ha đất đã được khơi thông, tạo động lực mạnh mẽ cho sự phát triển kinh tế bền vững…

Quá trình đô thị hóa nhanh đã mang lại những thành tựu đáng kể cho Thủ đô, nhưng cũng đặt ra nhiều thách thức. Trong bối cảnh đó, Hà Nội không chỉ cần thêm nguồn cung nhà ở, mà cần hình thành những cực phát triển đô thị đủ đồng bộ về hạ tầng, dịch vụ, tiện ích và khả năng tạo lập môi trường sống thực chất cho người dân…

Theo Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh, thị trường bất động sản trong giai đoạn vừa qua đã có những tín hiệu tích cực: nhiều dự án lớn đã được khởi công, nhiều dự án gặp khó khăn về mặt pháp lý đã được tái khởi động, ghi nhận sự cải thiện rõ rệt cả về nguồn cung lẫn tính thanh khoản… nhưng vẫn còn 5 “điểm nghẽn” lớn cần tháo gỡ...

UBND TP. Đồng Nai vừa phê duyệt dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư với tổng vốn gần 984 tỷ đồng nhằm giải phóng mặt bằng hơn 1.164 ha đất thuộc Khu đô thị - thương mại - dịch vụ Long Thành...

