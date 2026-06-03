Nghệ An: Đẩy nhanh tái định cư, xóa điểm nóng chung cư cũ
Nguyễn Thuấn
03/06/2026, 10:08
Sau khi phá dỡ 17 trong tổng số 23 chung cư cũ trên địa bàn, Nghệ An tiếp tục bước vào giai đoạn nước rút của chương trình cải tạo nhà ở. Việc hoàn thành các tòa tái định cư được xem là chìa khóa để giải quyết dứt điểm những điểm nóng về nhà ở đã tồn tại nhiều năm.
Ngày 2/6, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức
kiểm tra hiện trường và làm việc với các đơn vị liên quan về tiến độ cải tạo,
xây dựng lại các nhà chung cư, nhà tập thể cũ trên địa bàn phường Thành Vinh.
TĂNG TỐC HOÀN THÀNH CÁC TÒA NHÀ
TÁI ĐỊNH CƯ
Theo Sở Xây dựng Nghệ An, toàn tỉnh
hiện có 23 nhà chung cư cũ được xây dựng trong giai đoạn 1976-1982. Đến nay đã
phá dỡ được 17 nhà, đạt tỷ lệ 74%, đưa Nghệ An trở thành một trong những địa
phương có kết quả cải tạo chung cư cũ cao nhất cả nước.
Hiện vẫn còn 6 nhà chung cư cũ
chưa được phá dỡ, gồm các khối C2, C3, C4, C5, C6 thuộc Khu C và khối D2 thuộc
Khu D, khu chung cư Quang Trung, phường Thành Vinh. Các công trình này đã xuống
cấp nghiêm trọng, ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn
cho người dân.
Dự án cải tạo, xây dựng lại Khu
C, khu chung cư Quang Trung do Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội
số 30 làm chủ đầu tư.
Theo báo cáo tại buổi làm việc,
tòa nhà CT3A - nơi bố trí tái định cư cho các hộ dân thuộc khối C5 và C6 đã
hoàn thành 100% phần thô, hoàn tất toàn bộ công tác trát trong nhà và sơn bả mặt
ngoài. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật đang được triển khai đồng bộ.
Chủ đầu tư dự kiến hoàn thành
nghiệm thu xây dựng trước ngày 30/7 và bàn giao, đưa công trình vào sử dụng trước
ngày 30/8/2026.
Đối với tòa CT3B - nơi bố trí tái
định cư cho các hộ dân thuộc các khối C2, C3 và C4 - công trình hiện đang thi
công đến tầng 14. Chủ đầu tư đề xuất hoàn thành trong quý I/2027.
Tuy nhiên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Nghệ An Hoàng Phú Hiền yêu cầu đẩy nhanh tiến độ hơn nữa. Theo chỉ đạo của tỉnh,
CT3B phải hoàn thành phần thô chậm nhất vào ngày 30/9, nghiệm thu trong tháng
11 và phấn đấu đưa người dân vào ở trong tháng 12/2026.
Lãnh đạo tỉnh nhấn mạnh mục tiêu
hoàn thành dự án đúng tiến độ không thay đổi bởi đây không chỉ là nhiệm vụ đầu
tư xây dựng mà còn liên quan trực tiếp đến việc bảo đảm an toàn tính mạng và ổn
định cuộc sống cho người dân đang sinh sống trong các khu chung cư xuống cấp.
UBND tỉnh yêu cầu chủ đầu tư tập
trung tối đa nguồn lực về tài chính, nhân lực, vật tư; tổ chức tăng ca, tăng
kíp để đẩy nhanh thi công. Trường hợp tiếp tục không bảo đảm tiến độ cam kết,
các cơ quan chức năng sẽ kiểm tra và xử lý theo quy định.
THÁO GỠ VƯỚNG MẮC ĐỂ ĐẨY NHANH DI
DỜI DÂN CƯ
Bên cạnh tiến độ xây dựng, công
tác giải phóng mặt bằng và di dời người dân vẫn còn một số vướng mắc. Theo UBND
phường Thành Vinh, khó khăn lớn hiện nay là cơ chế hỗ trợ tiền tạm cư cho các hộ
dân phải di dời và việc bồi thường đối với các diện tích cơi nới phát sinh sau
ngày 1/7/2004.
Qua thống kê, có 21 hộ dân có phần
diện tích cơi nới sau thời điểm trên với tổng giá trị tài sản khoảng 700 triệu
đồng. Địa phương kiến nghị tỉnh xem xét hỗ trợ 50% giá trị tài sản nhằm tạo sự
đồng thuận trong quá trình di dời.
Để bảo đảm tiến độ, chính quyền địa
phương đề xuất hoàn thành công tác nghiệm thu CT3A trước ngày 30/7 để từ đầu
tháng 8 có thể tổ chức vận động, bố trí người dân chuyển đến nơi ở mới.
Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch
UBND tỉnh Nghệ An Hoàng Phú Hiền yêu cầu các sở, ngành khẩn trương nghiên cứu
cơ chế tháo gỡ khó khăn trên tinh thần tạo điều kiện tối đa nhưng vẫn tuân thủ
các quy định về chất lượng và an toàn công trình.
Lãnh đạo tỉnh Nghệ An cũng yêu cầu
chủ đầu tư bảo đảm đầy đủ các điều kiện thiết yếu trước khi người dân vào sinh
sống, gồm hệ thống điện, nước, phòng cháy chữa cháy, hạ tầng kỹ thuật và các điều
kiện an toàn khác. Đồng thời, đẩy nhanh thi công tầng hầm, hoàn thành trong
tháng 8 để đáp ứng nhu cầu đỗ xe của cư dân.
Đối với các hộ dân còn sinh sống
tại khu chung cư cũ, UBND phường Thành Vinh được giao phối hợp với chủ đầu tư
rà soát các công trình cơi nới, cây xanh và vật kiến trúc có nguy cơ mất an
toàn để xử lý kịp thời, hạn chế rủi ro trong mùa mưa bão.
Riêng 8 hộ dân thuộc các khối C2,
C3 và C4 có hoàn cảnh neo đơn, khó khăn, lãnh đạo tỉnh đề nghị nghiên cứu
phương án bố trí tái định cư tại tòa CT3A thay vì chờ chuyển sang CT3B như kế
hoạch trước đây, nhằm sớm ổn định cuộc sống cho người dân.
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