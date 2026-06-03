Vinh danh doanh nghiệp và dự án tiêu biểu tại Giải thưởng Quốc gia Bất động sản Việt Nam lần thứ II
Thanh Xuân
03/06/2026, 08:22
Tối 2/6/2026, Hiệp hội Bất động sản Việt Nam (VNREA) đã tổ chức Lễ trao Giải thưởng Quốc gia Bất động sản Việt Nam lần thứ II. Giải thưởng được xét trao ở nhiều hạng mục như: doanh nghiệp cung ứng dịch vụ, tư vấn và phát triển kinh doanh, phát triển nhà ở thương mại, đô thị du lịch – nghỉ dưỡng, khu đô thị đáng sống, bất động sản công nghiệp…
Phát biểu tại sự kiện, Thứ trưởng
Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh cho biết Lễ trao Giải thưởng Quốc gia Bất động sản
Việt Nam là hoạt động nhằm tôn vinh các doanh nghiệp, dự án tiêu biểu
của ngành bất động sản; đồng thời ghi nhận những nỗ lực trong đổi mới sáng tạo,
chuyển đổi số, phát triển xanh, phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê, thực
hiện trách nhiệm cộng đồng và phát triển bền vững. Đây là những chuẩn mực mới
mà thị trường bất động sản Việt Nam cần hướng tới vào giai đoạn phát triển tiếp
theo.
Cùng chia sẻ trong khuôn khổ
chương trình, TS. Nguyễn Văn Khôi, Chủ tịch VNREA, nhấn mạnh buổi lễ không chỉ là dịp
ghi nhận các doanh nghiệp và dự án xuất sắc, mà còn góp phần lan tỏa các giá trị
phát triển của thị trường bất động sản theo hướng minh bạch
Theo đó, Ban Tổ chức đã vinh danh
nhiều hạng mục như: Top 10 doanh nghiệp cung ứng dịch vụ hiệu quả cho ngành bất
động sản Việt Nam; Top 10 doanh nghiệp tư vấn và phát triển kinh doanh bất động
sản tốt nhất Việt Nam; Top 10 doanh nghiệp ứng dụng khoa
học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tiêu biểu cho lĩnh vực bất động
sản Việt Nam; Top 10 doanh nghiệp tiên phong phát triển nhà ở xã hội; Top 10
doanh nghiệp phát triển bất động sản công nghiệp hàng đầu Việt Nam; Top 10
doanh nghiệp bất động sản triển vọng nhất Việt Nam; Top 10 doanh nghiệp bất động
sản hàng đầu Việt Nam.
Top 10 đô thị du lịch, nghỉ dưỡng,
giải trí tiềm năng nhất Việt Nam; Top 10 đô thị du lịch, nghỉ dưỡng, giải trí tốt
nhất Việt Nam; Top 10 dự án nhà ở thương mại tiềm năng nhất Việt Nam; Top 10 dự
án hướng tới mục tiêu phát triển bền vững tiêu biểu nhất Việt Nam; Top 10 dự án
khu đô thị đáng sống nhất Việt Nam.
Tại Lễ trao giải, Công ty TNHH Phát
triển Phú Mỹ Hưng được vinh danh ở hai hạng mục. Trong đó, Khu đô thị Phú Mỹ
Hưng được trao danh hiệu “Top 10 dự án khu đô thị đáng sống nhất Việt Nam”, còn dự án
Hồng Hạc City được trao danh hiệu “Top 10 dự án nhà ở thương mại tiềm năng nhất
Việt Nam”.
Đại diện Phú Mỹ Hưng cho biết đây
là lần thứ 2 Khu đô thị Phú Mỹ Hưng nhận giải tại các hạng mục quan trọng của
Giải thưởng quốc gia Bất động sản Việt Nam. Lần thứ nhất vào năm 2018, Phú Mỹ
Hưng nhận giải thưởng “Nhà phát triển bất động sản uy tín nhất” và “Khu đô thị
tốt nhất”.
Năm nay, giải thưởng “Top 10 Khu
đô thị đáng sống nhất” không chỉ là sự ghi nhận đối với một khu đô thị đã hình
thành, mà còn là sự xác nhận cho một triết lý phát triển được doanh nghiệp kiên
định theo đuổi trong hơn 33 năm qua: Không xem bất động sản là một giao dịch ngắn
hạn, mà xem phát triển đô thị là cam kết dài hạn với con người, cộng đồng và
tương lai.
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