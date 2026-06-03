Vinh danh doanh nghiệp và dự án tiêu biểu tại Giải thưởng Quốc gia Bất động sản Việt Nam lần thứ II

Tối 2/6/2026, Hiệp hội Bất động sản Việt Nam (VNREA) đã tổ chức Lễ trao Giải thưởng Quốc gia Bất động sản Việt Nam lần thứ II. Giải thưởng được xét trao ở nhiều hạng mục như: doanh nghiệp cung ứng dịch vụ, tư vấn và phát triển kinh doanh, phát triển nhà ở thương mại, đô thị du lịch – nghỉ dưỡng, khu đô thị đáng sống, bất động sản công nghiệp…

Phát biểu tại sự kiện, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh cho biết Lễ trao Giải thưởng Quốc gia Bất động sản Việt Nam là hoạt động nhằm tôn vinh các doanh nghiệp, dự án tiêu biểu của ngành bất động sản; đồng thời ghi nhận những nỗ lực trong đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển xanh, phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê, thực hiện trách nhiệm cộng đồng và phát triển bền vững. Đây là những chuẩn mực mới mà thị trường bất động sản Việt Nam cần hướng tới vào giai đoạn phát triển tiếp theo.

Cùng chia sẻ trong khuôn khổ chương trình, TS. Nguyễn Văn Khôi, Chủ tịch VNREA, nhấn mạnh buổi lễ không chỉ là dịp ghi nhận các doanh nghiệp và dự án xuất sắc, mà còn góp phần lan tỏa các giá trị phát triển của thị trường bất động sản theo hướng minh bạch

Theo đó, Ban Tổ chức đã vinh danh nhiều hạng mục như: Top 10 doanh nghiệp cung ứng dịch vụ hiệu quả cho ngành bất động sản Việt Nam; Top 10 doanh nghiệp tư vấn và phát triển kinh doanh bất động sản tốt nhất Việt Nam; Top 10 doanh nghiệp ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tiêu biểu cho lĩnh vực bất động sản Việt Nam; Top 10 doanh nghiệp tiên phong phát triển nhà ở xã hội; Top 10 doanh nghiệp phát triển bất động sản công nghiệp hàng đầu Việt Nam; Top 10 doanh nghiệp bất động sản triển vọng nhất Việt Nam; Top 10 doanh nghiệp bất động sản hàng đầu Việt Nam.

Top 10 đô thị du lịch, nghỉ dưỡng, giải trí tiềm năng nhất Việt Nam; Top 10 đô thị du lịch, nghỉ dưỡng, giải trí tốt nhất Việt Nam; Top 10 dự án nhà ở thương mại tiềm năng nhất Việt Nam; Top 10 dự án hướng tới mục tiêu phát triển bền vững tiêu biểu nhất Việt Nam; Top 10 dự án khu đô thị đáng sống nhất Việt Nam.

Khu đô thị Phú Mỹ Hưng được trao danh hiệu “Top 10 dự án khu đô thị đáng sống nhất Việt Nam”.

Tại Lễ trao giải, Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng được vinh danh ở hai hạng mục. Trong đó, Khu đô thị Phú Mỹ Hưng được trao danh hiệu “Top 10 dự án khu đô thị đáng sống nhất Việt Nam”, còn dự án Hồng Hạc City được trao danh hiệu “Top 10 dự án nhà ở thương mại tiềm năng nhất Việt Nam”.

Đại diện Phú Mỹ Hưng cho biết đây là lần thứ 2 Khu đô thị Phú Mỹ Hưng nhận giải tại các hạng mục quan trọng của Giải thưởng quốc gia Bất động sản Việt Nam. Lần thứ nhất vào năm 2018, Phú Mỹ Hưng nhận giải thưởng “Nhà phát triển bất động sản uy tín nhất” và “Khu đô thị tốt nhất”.

Năm nay, giải thưởng “Top 10 Khu đô thị đáng sống nhất” không chỉ là sự ghi nhận đối với một khu đô thị đã hình thành, mà còn là sự xác nhận cho một triết lý phát triển được doanh nghiệp kiên định theo đuổi trong hơn 33 năm qua: Không xem bất động sản là một giao dịch ngắn hạn, mà xem phát triển đô thị là cam kết dài hạn với con người, cộng đồng và tương lai.