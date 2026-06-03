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Hà Nội tổ chức Hội nghị công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm vào ngày 29/6

Thanh Xuân

03/06/2026, 10:12

Thành phố Hà Nội vừa thông tin về kế hoạch tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2026 và công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm. Đây là sự kiện quan trọng nhằm cập nhật định hướng phát triển mới, đồng thời tăng cường kết nối với cộng đồng nhà đầu tư trong và ngoài nước…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Hội nghị dự kiến tổ chức vào ngày 29/6/2026 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia với quy mô 1.000 - 1.200 đại biểu, gồm lãnh đạo Trung ương, các bộ, ngành, địa phương; đại diện tổ chức quốc tế, cơ quan ngoại giao, hiệp hội doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước, các chuyên gia kinh tế và cơ quan báo chí.

Sự kiện nhằm tăng cường thu hút đầu tư trong nước và nước ngoài thông qua việc quảng bá tiềm năng và cơ hội đầu tư của Thủ đô và các địa phương trong vùng. Đồng thời, công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm. Đẩy mạnh hợp tác của Hà Nội với các địa phương; thu hút phát triển kinh tế - xã hội Vùng Thủ đô, Vùng đồng bằng sông Hồng, Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ; tăng cường liên kết vùng, thể hiện vai trò dẫn dắt của đầu tàu kinh tế, sự lan tỏa của Thủ đô trong đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học công nghệ, hạ tầng, văn hóa, giáo dục, y tế...

Trong khuôn khổ chương trình, Hà Nội sẽ bố trí không gian trải nghiệm tham quan ứng dụng công nghệ số các dự án thu hút đầu tư của Thành phố bằng nhiều ngôn ngữ, tích hợp số hóa, hình ảnh 3D với quy hoạch chi tiết đặt trên nền hình ảnh quay 360 độ tại thực địa. Qua đó, nhà đầu tư và đại biểu tham dự Hội nghị có thể tương tác trực tiếp với dự án trên môi trường số như đang trải nghiệm khảo sát tại thực địa, góp phần thể hiện một Hà Nội minh bạch, chuyên nghiệp trong việc cung cấp thông tin. Bên cạnh đó, phần mềm còn trang bị tính năng “chatbox” thông minh, hỗ trợ nhà đầu tư trả lời câu hỏi mọi lúc mọi nơi, cung cấp thông tin nhanh chóng, kịp thời.

Ngoài ra, tại khu vực ứng dụng công nghệ số cũng kết hợp giới thiệu những thành tựu kinh tế - xã hội của Thành phố Hà Nội và một số công nghệ mới, công nghệ tiên tiến đã được các sở, ngành triển khai thực hiện.

Với không gian trưng bày sa bàn, pano, bản đồ giới thiệu Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm, Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội sẽ cử cán bộ đầu mối phụ trách chuẩn bị nội dung, chuẩn bị người thuyết minh đảm bảo yêu cầu trực để giới thiệu, hướng dẫn thông tin đến các đại biểu.

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Từ khóa:

Công bố quy hoạch Hà Nội quy hoạch thủ đô

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