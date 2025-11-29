Hà Nội quy định rõ vị trí và hệ số điều chỉnh giá đất áp dụng từ 2026

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Bảy, 29/11/2025
Hoàng Bách
29/11/2025, 10:02
Tại Kỳ họp lần thứ 28, HĐND Thành phố Hà Nội chính thức thông qua Nghị quyết về Bảng giá đất lần đầu áp dụng trên địa bàn Thành phố. Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2026, quy định cụ thể về tiêu chí xác định vị trí đất, hệ số điều chỉnh giá đất và các mức giảm trừ phù hợp với từng trường hợp…
Theo Nghị quyết, đối tượng áp dụng là các cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đất đai; cơ quan, người có thẩm quyền trong việc xác định, thẩm định, quyết định giá đất cụ thể; tổ chức tư vấn xác định giá đất, cá nhân hành nghề tư vấn xác định giá đất; tổ chức, cá nhân khác có liên quan.
Trên cơ sở đó, nhằm đảm bảo sự khách quan và phản ánh sát thực tiễn, Nghị quyết đưa ra các tiêu chí xác định vị trí đất phi nông nghiệp. Cụ thể, vị trí 1: áp dụng đối với thửa đất có ít nhất một mặt giáp với đường (phố), ngõ có tên trong bảng giá. Vị trí 2 áp dụng đối với thửa đất có ít nhất một mặt giáp với ngõ, ngách, hẻm, lối đi (gọi chung là ngõ), mà có mặt cắt ngõ nhỏ nhất từ 3,5m trở lên. Vị trí 3 áp dụng đối với thửa đất có ít nhất một mặt giáp với ngõ có mặt cắt ngõ nhỏ nhất từ 2m đến dưới 3,5m. Vị trí 4 áp dụng đối với thửa đất có ít nhất một mặt giáp với ngõ có mặt cắt ngõ nhỏ nhất dưới 2m.
Ngoài ra, một số trường hợp đặc biệt như thửa đất có các mặt tiếp giáp từ hai đường (phố), ngõ trở lên thì giá đất được nhân hệ số như sau: thửa đất có ít nhất 4 mặt tiếp giáp với đường có tên trong Bảng giá đất thì được nhân hệ số K = 1,3 của đường có giá đất cao nhất; thửa đất có 3 mặt tiếp giáp với đường có tên trong Bảng giá đất thì được nhân hệ số K = 1,25 của đường có giá đất cao nhất.
Thửa đất có 2 mặt giao cắt tiếp giáp với đường có tên trong Bảng giá đất thì được nhân hệ số K = 1,2 của đường có giá đất cao nhất; thửa đất có 2 mặt không giao cắt tiếp giáp với đường có tên trong Bảng giá đất thì được nhân hệ số K = 1,18 của đường có giá đất cao nhất.
Thửa đất có một mặt tiếp giáp với đường có tên trong Bảng giá đất và có ít nhất một mặt khác tiếp giáp với ngõ (có mặt cắt ngõ nhỏ nhất từ 3,5 m trở lên) thì được nhân hệ số K = 1,15 của đường có tên trong Bảng giá đất; thửa đất có một mặt tiếp giáp với đường có tên trong Bảng giá đất và có ít nhất một mặt khác tiếp giáp với ngõ (có mặt cắt ngõ nhỏ nhất từ 2 m đến dưới 3,5 m tính) thì được nhân hệ số K = 1,1 của đường có tên trong Bảng giá đất.
Còn đối với thửa đất tại vị trí 2, vị trí 3 và vị trí 4 thuộc các khu dân cư cũ, nếu có khoảng cách theo đường hiện trạng từ mốc giới đầu tiên của thửa đất đến đường có tên trong bảng giá ≥ 200m thì giá đất được giảm trừ. Cụ thể, khoảng cách từ 200m đến 300m, giảm 5% so với giá đất quy định; từ 300m đến 400m giảm 10%; từ 400m đến 500m giảm 15%; từ 500m trở lên giảm 20% so với giá đất quy định.
Đối với các thửa đất của một chủ sử dụng tại các vị trí 2, vị trí 3, vị trí 4 có ngõ nối thông với nhiều đường, phố có giá đất khác nhau, thì áp dụng theo vị trí của đường, phố gần nhất. Nếu thửa đất có khoảng cách đến các đường, phố bằng nhau thì áp dụng theo đường phố có mức giá cao nhất.
Đối với thửa đất có mặt tiếp giáp với đường, phố, ngõ có chiều sâu thửa đất tính từ chỉ giới hè đường, phố, ngõ > 100m được chia lớp để tính giá đất. Theo đó, lớp 1 tính từ chỉ giới hè đường, phố, ngõ đến 100m tính bằng 100% giá đất quy định; lớp 2 tính từ chỉ giới hè đường, phố, ngõ từ trên 100m đến 200m, giảm 10% so với giá đất của lớp 1; lớp 3 tính từ chỉ giới hè đường, phố, ngõ từ trên 200m đến 300m giảm 20% so với giá đất của lớp 1; lớp 4 tính từ chỉ giới hè đường, phố, ngõ từ trên 300m giảm 30% so với giá đất của lớp 1.
