Thứ Năm, 27/11/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Bất động sản

Hà Nội: 439 dự án được đưa ra khỏi danh sách chậm triển khai

Thanh Xuân

27/11/2025, 18:03

UBND Thành phố Hà Nội vừa có báo cáo gửi HĐND Thành phố kết quả thực hiện Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 8/4/2022 về biện pháp đẩy nhanh tiến độ đầu tư, tập trung xử lý các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn thành phố. Trong đó có 439 dự án được đưa ra khỏi danh mục những dự án chậm triển khai…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

UBND Thành phố Hà Nội xác định công tác xử lý đối với các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm tiến độ, chậm triển khai là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục. Do đó, Thành phố đã xây dựng kế hoạch thực hiện, tập trung rà soát số lượng và tổ chức xử lý có trọng tâm, trọng điểm đối với các dự án.

Theo đó, đến ngày 5/11/2025, 712 dự án với tổng diện tích 11.433,5ha đất đã rà soát, có kết luận thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm và xử lý, giao các đơn vị tiếp tục giám sát xử lý và đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, đầu tư và đưa đất vào sử dụng.

Cụ thể, 439/712 dự án được đưa ra khỏi danh mục những dự án chậm triển khai với tổng diện tích 2.941,7ha. Trong đó, có 53 dự án Sở Nông nghiệp và Môi trường trình UBND Thành phố có quyết định thu hồi đất, bãi bỏ quyết định giao đất, cho thuê đất (31 dự án có quyết định thu hồi đất, bãi bỏ quyết định giao đất, cho thuê đất; 22 dự án chưa có quyết định thu hồi đất, bãi bỏ quyết định giao đất, cho thuê đất, nhưng dự kiến sẽ hoàn thành trong quý 1/2026);

65 dự án Sở Tài chính trình UBND Thành phố có quyết định chấm dứt hoạt động dự án, dừng triển khai hoặc chấm dứt việc giao chủ đầu tư nghiên cứu lập quy hoạch theo quy định (15 dự án, Sở Tài chính có Quyết định thu hồi và chấm dứt hoạt động dự án; 12 dự án UBND Thành phố ban hành Quyết định thu hồi; 1 dự án UBND quận, huyện trước đây ban hành Quyết định thu hồi, chấm dứt hoạt động dự án; 1 dự án nhà đầu tư tự chấm dứt dự án và nộp lại chủ trương đầu tư; 36 dự án chưa có Quyết định thu hồi, do Sở Tài chính chủ trì và sẽ hoàn thành trong quý 1/2026);

321 dự án đưa ra khỏi danh sách các dự án chậm triển khai (242 dự án sau thanh tra kiểm tra chủ đầu tư đã chủ động khắc phục các tồn tại; 12 dự án đề nghị loại bỏ khỏi danh sách do trùng lặp; 43 dự án triển khai thực hiện theo quy định pháp luật đầu tư; 9 dự án đang được tiếp tục theo dõi; 15 dự án chờ kết luận của cơ quan có thẩm quyền).

Ngoài ra 439 dự án nêu trên, còn có 70/712 dự án được UBND Thành phố quyết định gia hạn sử dụng đất 24 tháng với tổng diện tích 2.051ha (61 dự án liên ngành Thành phố đã tổ chức hậu kiểm; 9 dự án trong thời gian gia hạn 24 tháng).

Đối với 203/712 dự án tiếp tục giám sát, đôn đốc thực hiện với tổng diện tích 4.667,6ha. Liên ngành Thành phố đã tiến hành thanh tra, kiểm tra theo Nghị quyết 04/NQ-HĐND của HĐND Thành phố và Kế hoạch 160/KHUBND của UBND Thành phố. Quá trình kiểm tra xác định những dự án chậm đưa đất vào sử dụng nhưng có nguyên nhân khách quan, vì vậy, tiến hành phân nhóm và giao các Sở ngành, quận huyện trước đây, nay là xã, phường thực hiện.

Cụ thể: 89 dự án giao Sở Tài chính; 32 dự án giao Sở Nông nghiệp và Môi trường; 8 dự án giao Sở Quy hoạch Kiến trúc; 1 dự án giao Sở Xây dựng ; 8 dự án giao Thanh tra Thành phố; 97 Dự án giao UBND xã, phường.

Hải Phòng gia hạn sử dụng đất dự án Trung tâm thương mại chợ Sắt

08:24, 26/11/2025

Hải Phòng gia hạn sử dụng đất dự án Trung tâm thương mại chợ Sắt

TP HCM: Khởi công dự án nhà ở xã hội tại phường Phú Thuận

15:30, 25/11/2025

TP HCM: Khởi công dự án nhà ở xã hội tại phường Phú Thuận

Xây dựng dự án, công trình khu vực biên giới đất liền được giảm thời gian xử lý thủ tục

22:26, 21/11/2025

Xây dựng dự án, công trình khu vực biên giới đất liền được giảm thời gian xử lý thủ tục

Từ khóa:

bất động sản dự án chậm triển khai Hà Nội UBND Thành phố Hà Nội xử lý dự án ngoài ngân sách

Đọc thêm

Hoàn thành cập nhật, rà soát, phân loại các dự án tồn đọng kéo dài trước 30/11/2025

Hoàn thành cập nhật, rà soát, phân loại các dự án tồn đọng kéo dài trước 30/11/2025

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình vừa ký Công điện số 230/CĐ-TTg ngày 26/11/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc khẩn trương hoàn thành cập nhật, rà soát và phân loại kết quả thanh tra chuyên đề các dự án tồn đọng kéo dài.

Hà Nội: Khu vực nội đô sẽ ưu tiên xây dựng không gian, công trình công cộng

Hà Nội: Khu vực nội đô sẽ ưu tiên xây dựng không gian, công trình công cộng

Theo Nghị quyết vừa được HĐND Thành phố Hà Nội thông qua, tại khu vực nội đô lịch sử sẽ ưu tiên xây dựng không gian, công trình công cộng, tăng tỷ lệ đất cây xanh sử dụng công cộng và bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa, phát triển du lịch, không xây dựng nhà ở…

Thúc tiến độ đường Vành đai 3 TP.Hồ Chí Minh

Thúc tiến độ đường Vành đai 3 TP.Hồ Chí Minh

Trong chuyến công tác kiểm tra thực địa dự án đường Vành đai 3 TP.Hồ Chí Minh chiều 25/11, Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính đã yêu cầu chủ đầu tư, nhà thầu cùng các đơn vị liên quan khẩn trương khắc phục các hạn chế về thiếu vật liệu, mưa kéo dài, đẩy nhanh tiến độ dự án, bảo đảm hoàn thành đúng kế hoạch...

Chiến lược an cư “kép” tại cửa ngõ phía Đông: Khi thời gian và sức khỏe trở thành tài sản

Chiến lược an cư “kép” tại cửa ngõ phía Đông: Khi thời gian và sức khỏe trở thành tài sản

Trong bối cảnh đô thị hóa nhanh, hai nguồn lực ngày càng khan hiếm đối với nhóm cư dân có thu nhập khá - cao là thời gian di chuyển và không gian sống chất lượng để tái tạo sức khỏe.

Thêm một “ông lớn” bất động sản Trung Quốc đối mặt nguy cơ vỡ nợ

Thêm một “ông lớn” bất động sản Trung Quốc đối mặt nguy cơ vỡ nợ

Công ty bất động sản Trung Quốc China Vanke Co. đang đối mặt với rủi ro vỡ nợ ngày càng lớn. Diễn biến mới nhất ở Vanke đang có khả năng đẩy cuộc khủng hoảng bất động sản đã kéo dài 4 năm ở Trung Quốc lên một nấc mới...

Dòng sự kiện

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Từ chuyển khoản cá nhân đến thanh toán thương mại chuẩn quốc gia

eMagazine

Từ chuyển khoản cá nhân đến thanh toán thương mại chuẩn quốc gia

Những đồng tiền mất giá trị mạnh nhất năm 2025

Thế giới

Những đồng tiền mất giá trị mạnh nhất năm 2025

So sánh lợi nhuận đầu tư cổ phiếu và vàng trong 25 năm qua

Thế giới

So sánh lợi nhuận đầu tư cổ phiếu và vàng trong 25 năm qua

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Những chuyến bay Vietjet chở đầy yêu thương

Doanh nghiệp

2

Chiến lược an cư “kép” tại cửa ngõ phía Đông: Khi thời gian và sức khỏe trở thành tài sản

Bất động sản

3

Phạt nặng nhiều doanh nghiệp liên quan đến trái phiếu

Chứng khoán

4

Danh mục đầu tư của Đại học Harvard

Thế giới

5

Hợp tác trí tuệ nhân tạo Trung Quốc - Việt Nam đã có trung tâm trưng bày tại Hà Nội

Kinh tế số

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy