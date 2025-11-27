Hà Nội: 439 dự án được đưa ra khỏi danh sách chậm triển khai

UBND Thành phố Hà Nội vừa có báo cáo gửi HĐND Thành phố kết quả thực hiện Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 8/4/2022 về biện pháp đẩy nhanh tiến độ đầu tư, tập trung xử lý các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn thành phố. Trong đó có 439 dự án được đưa ra khỏi danh mục những dự án chậm triển khai…

UBND Thành phố Hà Nội xác định công tác xử lý đối với các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm tiến độ, chậm triển khai là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục. Do đó, Thành phố đã xây dựng kế hoạch thực hiện, tập trung rà soát số lượng và tổ chức xử lý có trọng tâm, trọng điểm đối với các dự án.

Theo đó, đến ngày 5/11/2025, 712 dự án với tổng diện tích 11.433,5ha đất đã rà soát, có kết luận thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm và xử lý, giao các đơn vị tiếp tục giám sát xử lý và đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, đầu tư và đưa đất vào sử dụng.

Cụ thể, 439/712 dự án được đưa ra khỏi danh mục những dự án chậm triển khai với tổng diện tích 2.941,7ha. Trong đó, có 53 dự án Sở Nông nghiệp và Môi trường trình UBND Thành phố có quyết định thu hồi đất, bãi bỏ quyết định giao đất, cho thuê đất (31 dự án có quyết định thu hồi đất, bãi bỏ quyết định giao đất, cho thuê đất; 22 dự án chưa có quyết định thu hồi đất, bãi bỏ quyết định giao đất, cho thuê đất, nhưng dự kiến sẽ hoàn thành trong quý 1/2026);

65 dự án Sở Tài chính trình UBND Thành phố có quyết định chấm dứt hoạt động dự án, dừng triển khai hoặc chấm dứt việc giao chủ đầu tư nghiên cứu lập quy hoạch theo quy định (15 dự án, Sở Tài chính có Quyết định thu hồi và chấm dứt hoạt động dự án; 12 dự án UBND Thành phố ban hành Quyết định thu hồi; 1 dự án UBND quận, huyện trước đây ban hành Quyết định thu hồi, chấm dứt hoạt động dự án; 1 dự án nhà đầu tư tự chấm dứt dự án và nộp lại chủ trương đầu tư; 36 dự án chưa có Quyết định thu hồi, do Sở Tài chính chủ trì và sẽ hoàn thành trong quý 1/2026);

321 dự án đưa ra khỏi danh sách các dự án chậm triển khai (242 dự án sau thanh tra kiểm tra chủ đầu tư đã chủ động khắc phục các tồn tại; 12 dự án đề nghị loại bỏ khỏi danh sách do trùng lặp; 43 dự án triển khai thực hiện theo quy định pháp luật đầu tư; 9 dự án đang được tiếp tục theo dõi; 15 dự án chờ kết luận của cơ quan có thẩm quyền).

Ngoài ra 439 dự án nêu trên, còn có 70/712 dự án được UBND Thành phố quyết định gia hạn sử dụng đất 24 tháng với tổng diện tích 2.051ha (61 dự án liên ngành Thành phố đã tổ chức hậu kiểm; 9 dự án trong thời gian gia hạn 24 tháng).

Đối với 203/712 dự án tiếp tục giám sát, đôn đốc thực hiện với tổng diện tích 4.667,6ha. Liên ngành Thành phố đã tiến hành thanh tra, kiểm tra theo Nghị quyết 04/NQ-HĐND của HĐND Thành phố và Kế hoạch 160/KHUBND của UBND Thành phố. Quá trình kiểm tra xác định những dự án chậm đưa đất vào sử dụng nhưng có nguyên nhân khách quan, vì vậy, tiến hành phân nhóm và giao các Sở ngành, quận huyện trước đây, nay là xã, phường thực hiện.

Cụ thể: 89 dự án giao Sở Tài chính; 32 dự án giao Sở Nông nghiệp và Môi trường; 8 dự án giao Sở Quy hoạch Kiến trúc; 1 dự án giao Sở Xây dựng ; 8 dự án giao Thanh tra Thành phố; 97 Dự án giao UBND xã, phường.