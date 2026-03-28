Hà Nội đẩy mạnh tiết kiệm điện năm 2026

Ngày 28/3/2026, Sở Công Thương Hà Nội phối hợp với Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công (Bộ Công Thương), Cục Đổi mới sáng tạo (Bộ Khoa học và Công nghệ), Tổng công ty Điện lực Thành phố Hà Nội tổ chức Lễ phát động hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất, cao điểm hè về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2026 trên địa bàn Hà Nội...
Với thông điệp “Sáng tạo xanh - Tương lai xanh”, sự kiện nhằm duy trì,
thúc đẩy các hoạt động, phong trào sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả có
sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng, tôn vinh các tập thể, cá nhân sinh sống
trên địa bàn Thành phố cùng tích cực tham gia, đóng góp vào công cuộc đảm bảo
cung ứng điện, chung tay tiết kiệm năng lượng, tiết kiệm tài nguyên, bảo vệ môi
trường sống bền vững.
Giai đoạn 2021-2025, với sự nỗ lực của các cấp, ngành, sự đồng hành của doanh nghiệp và
nhân dân, Thành phố Hà Nội đã đạt được nhiều thành tựu về năng lượng như: Tổng mức năng
lượng tiết kiệm đạt 705,7 kTOE, đạt 8,26% so với dự báo nhu cầu; tổng công suất
điện mặt trời mái nhà đã lắp đặt trên địa bàn Thành phố là 118MWp; cũng như đưa
vào vận hành ổn định các nhà máy điện rác Sóc Sơn và Seraphin với tổng công suất
127 MW.
Bên cạnh những thành
tựu đã đạt được, Thành phố Hà Nội vẫn gặp nhiều khó
khăn, thách thức về cung ứng năng lượng, đặc biệt là trong cao điểm hè do nhu
cầu phụ tải điện tăng cao.
Trước đó, ngày 19/3/2026, Thủ tướng
Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 09/CT-TTg về việc tăng cường thực hiện tiết kiệm
năng lượng, thúc đẩy chuyển dịch năng lượng và phát triển phương tiện giao
thông điện với mục tiêu đến năm 2030 giảm tiêu hao năng lượng tính trên đơn vị
GDP ở mức 1-1,5%/năm; phấn đấu đạt tỷ lệ tiết kiệm điện tối thiểu đạt 3%/năm đối
với cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm; phấn đấu giảm điện năng dùng cho truyền
tải và phân phối trên toàn hệ thống đạt 5,8% vào năm 2030; 100% cơ sở sử dụng
năng lượng trọng điểm áp dụng hệ thống quản lý năng lượng; tối thiểu 50% phương
tiện công cộng tại các thành phố chuyển sang dùng xe điện.
Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thành
phố Hà Nội trong năm 2026 đặt mục
tiêu kế hoạch: phấn đấu đạt mức tiết kiệm năng lượng từ 1,6% - 1,8% so với
mức dự báo nhu cầu, trong đó đạt mức tiết kiệm tối thiểu 2,2% tổng điện năng
tiêu thụ cho từng khu vực tiêu dùng, 3%/năm đối với cơ sở sử dụng năng lượng
trọng điểm; dưới 3,5% tổn thất điện năng lưới điện; công nhận danh hiệu Năng lượng
xanh cho 60 cơ sở sử dụng năng lượng; công nhận 1.260 hộ gia đình tiêu biểu cấp
Thành phố và 6.300 hộ gia đình tiêu biểu cấp phường, xã về sử dụng tiết kiệm điện,
tiết kiệm năng lượng.
Phát biểu tại sự kiện,
ông Đặng Hải Dũng, Phó Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến
công, cho biết chúng ta đang bước vào một giai đoạn phát triển mới, trong đó
bài toán năng lượng không còn chỉ là đáp ứng nhu cầu, mà đã trở thành nền tảng
của ổn định kinh tế vĩ mô, năng lực cạnh tranh và chất lượng tăng trưởng. Đặc
biệt, thời gian gần đây, thị trường năng lượng thế giới, nhất là xăng dầu, liên
tục biến động, tạo áp lực lớn đối với bảo đảm nguồn cung và chi phí năng lượng
trong nước”.
“Với thông điệp của năm
nay: “Sáng tạo xanh - Tương lai xanh”, chúng tôi mong muốn nhấn mạnh một cách
tiếp cận mới: Tiết kiệm năng lượng không chỉ là giảm đi, mà làm thông minh hơn,
hiệu quả hơn và bền vững hơn", ông Dũng nhấn mạnh, đồng thời khẳng định: Đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, ứng dụng công
nghệ, sử dụng thiết bị hiệu suất cao, quản trị năng lượng hiện đại… chính là những
yếu tố then chốt để nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng trong toàn bộ nền kinh
tế. Mỗi giải pháp đổi mới sáng tạo hôm nay sẽ góp phần hình thành một lối sống
xanh, phương thức sản xuất - tiêu dùng hiện đại và nền kinh tế phát triển bền vững
trong tương lai.
Theo ông Dũng,
Giờ Trái đất không chỉ dừng lại ở 60 phút tắt đèn mang tính biểu tượng, mà cần
được lan tỏa thành hành động thường xuyên, liên tục trong suốt cả năm, đó là: đổi
mới công nghệ, tối ưu hóa sử dụng năng lượng trong sản xuất; áp dụng các
hệ thống quản trị năng lượng hiện đại và hình thành thói quen sử dụng năng lượng
tiết kiệm, hợp lý trong cuộc sống hằng ngày.
