Chủ Nhật, 22/03/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Thị trường

Phát động Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2026

Song Hà

21/03/2026, 17:34

Lễ phát động và Giải chạy hưởng ứng "Toàn dân sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả và hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2026" là một trong những hoạt động nổi bật, thể hiện tinh thần hành động của cộng đồng hướng tới lối sống xanh hơn, tiết kiệm năng lượng hiệu quả hơn...

Hơn 2.000 người tham gia Giải chạy hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2026.

Sáng ngày 21/3/2026, trong khuôn khổ Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả (2019 - 2030), Bộ Công Thương đã chính thức tổ chức Lễ phát động và Giải chạy hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2026. Sự kiện diễn ra tại Không gian Văn hóa Sáng tạo Tây Hồ (Hà Nội), thu hút sự quan tâm mạnh mẽ của cộng đồng.

Với thông điệp đầy cảm hứng “Sáng tạo Xanh - Tương lai Xanh”, giải chạy năm nay đã quy tụ hơn 2.000 người tham gia, gồm các cán bộ, công chức ngành Công Thương đến đại diện các tổ chức xã hội, hiệp hội ngành hàng và cộng đồng doanh nghiệp.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hoàng Long nhấn mạnh: Trong kỷ nguyên phát triển mới, tiết kiệm năng lượng không còn là giải pháp kỹ thuật đơn thuần, mà đã trở thành động lực quan trọng thúc đẩy sản xuất, sáng tạo, tối ưu hóa chi phí và gia tăng sức cạnh tranh của doanh nghiệp và nền kinh tế.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hoàng Long phát biểu tại sự kiện.

Thời gian qua, Bộ Công Thương đã chủ trì triển khai nhiều chương trình, chính sách thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, cải tiến quy trình sản xuất, nâng cao hiệu suất sử dụng năng lượng, qua đó đóng góp tích cực vào quá trình chuyển đổi xanh của nền kinh tế. Bên cạnh đó, Bộ Công Thương đang thúc đẩy việc sử dụng các loại nhiên liệu sạch và nhiên liệu sinh học trong lĩnh vực giao thông, góp phần đa dạng hóa nguồn cung năng lượng…

Lễ phát động và Giải chạy hưởng ứng “Toàn dân sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả và hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2026” là một trong những hoạt động nổi bật, thể hiện tinh thần hành động của cộng đồng hướng tới lối sống xanh hơn, tiết kiệm năng lượng hiệu quả hơn.

Lễ phát động và Giải chạy hưởng ứng "Toàn dân sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả và hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2026". 

Chương trình năm nay không chỉ tiếp tục nhấn mạnh việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, mà còn hướng tới một bước chuyển quan trọng, là chủ động đổi mới sáng tạo trong cách sử dụng năng lượng. Từ ứng dụng công nghệ, đổi mới quản trị đến thay đổi hành vi tiêu dùng, mỗi giải pháp hôm nay sẽ góp phần tạo nên những giá trị bền vững hơn cho tương lai mai sau.

Sau giải chạy trực tiếp, hàng loạt chương trình sẽ được kích hoạt đồng loạt trên quy mô toàn quốc, nổi bật gồm: Giải chạy trực tuyến được triển khai thông qua Ứng dụng tập luyện thể thao 84RACE từ ngày 21/3 đến ngày 11/4, dự kiến thu hút gần hàng chục nghìn vận động viên chuyên và không chuyên đến từ khắp mọi miền đất nước; Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về tiết kiệm năng lượng, hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2026" diễn ra từ ngày 21/3 đến ngày 11/4 trên website https://tietkiemnangluong.com.vn/.

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Long nhấn mạnh những thách thức về an ninh năng lượng, biến động thị trường năng lượng thế giới đặt ra yêu cầu cấp thiết phải nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng của nền kinh tế.

Trước tình hình đó, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Công Thương xây dựng các kịch bản tiết kiệm năng lượng, đẩy mạnh tuyên truyền trong toàn xã hội, sớm phát động phong trào tiết kiệm năng lượng và sử dụng năng lượng xanh, giảm phát thải… cũng như rà soát các điều kiện để sớm triển khai lộ trình chuyển đổi sang nhiên liệu sinh học.

Thay mặt Bộ Công Thương, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Long kêu gọi các Bộ, ngành, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và toàn thể người dân tiếp tục tích cực hưởng ứng và triển khai các giải pháp tiết kiệm năng lượng trong các hoạt động của đời sống.

Đối với doanh nghiệp, đẩy mạnh đổi mới công nghệ, áp dụng các giải pháp quản lý năng lượng tiên tiến, thúc đẩy các mô hình sản xuất và tiêu dùng hiệu quả năng lượng.

Khuyến khích chuyển đổi năng lượng, phát triển phương tiện giao thông sử dụng năng lượng sạch. Tăng cường tiết kiệm xăng dầu trong lĩnh vực giao thông vận tải, thúc đẩy sử dụng phương tiện công cộng… qua đó, góp phần xây dựng nền kinh tế hiện đại, năng suất cao và phát triển bền vững.

Từ khóa:

Bộ Công Thương Chiến dịch Giờ Trái đất Chuyển đổi năng lượng Giải chạy Giờ Trái đất 2026 hành động cộng đồng năng lượng sạch sáng tạo xanh Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Long tiết kiệm năng lượng ứng dụng công nghệ

Thường trực Chính phủ thống nhất kéo dài thời hạn tạm ngưng hiệu lực của Nghị định số 46/2026/NĐ-CP và Nghị quyết số 66.13/2026/NQ-CP cho đến khi Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) chính thức có hiệu lực, nhằm kịp thời tháo gỡ các bất cập phát sinh trong thực tiễn...

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu không để thiếu năng lượng trong bất kỳ tình huống nào, đồng thời triển khai đồng bộ các giải pháp điều hành nhằm bảo đảm nguồn cung, ổn định giá nhiên liệu, phục vụ mục tiêu tăng trưởng kinh tế và ổn định vĩ mô...

Thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư vừa ký ban hành Kết luận số 14-KL/TW ngày 20/3/2026 về bảo đảm nguồn cung, giá nhiên liệu ổn định trong tình hình mới...

Nông nghiệp Việt Nam đang chuyển mình mạnh mẽ với nhiều động lực từ công nghệ và đổi mới sáng tạo. Trong đó, việc ứng dụng Blockchain, AI trong truy xuất nguồn gốc góp phần nâng cao minh bạch, gia tăng giá trị và củng cố vai trò "trụ đỡ" của ngành…

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy