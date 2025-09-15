Hà Nội đề xuất miễn phí dịch vụ cấp cứu ngoại viện

Theo đề xuất của UBND TP. Hà Nội, ngân sách thành phố sẽ hỗ trợ toàn bộ nguồn kinh phí cho người bệnh khi sử dụng dịch vụ cấp cứu ngoại viện, thay vì họ phải tự chi trả như hiện nay...

UBND TP. Hà Nội đang lấy ý kiến về dự thảo Nghị quyết quy định mức giá dịch vụ cấp cứu ngoại viện và tỷ lệ đồng chi trả của người bệnh khi sử dụng dịch vụ cấp cứu ngoại viện của TP. Hà Nội (theo quy định tại điểm c Khoản 2 Điều 26 Luật Thủ đô năm 2024).

Tại tờ trình dự thảo Nghị quyết, UBND TP. Hà Nội cho biết Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội được giao nhiệm vụ vận chuyển cấp cứu ngoại viện - cấp cứu người bệnh tại cộng đồng, và vận chuyển người bệnh cấp cứu đến bệnh viện để tiếp tục điều trị.

Hiện nay, đơn vị thực hiện thu dịch vụ vận chuyển cấp cứu ngoại viện theo quy định tại Quyết định số 45/2017/QĐ-UBND của UBND thành phố quy định giá dịch vụ vận chuyển cấp cứu ngoài bệnh viện tại Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội.

Mức giá được ban hành đã 8 năm (từ năm 2017), với mức lương cơ sở tại thời điểm đó là 1,3 triệu đồng/tháng (hiện nay, mức lương cơ sở là 2,34 triệu đồng/tháng) và chưa tính các yếu tố trượt giá thị trường. Mức giá trên đã không còn phù hợp với thực tế hiện nay.

Bên cạnh đó, Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội là Trung tâm chuyên khoa trực thuộc Sở Y tế, được giao nhiệm vụ cấp cứu người bệnh tại nhà, người bị tai nạn tại cộng đồng trên địa bàn Hà Nội (cấp cứu trước bệnh viện) và vận chuyển người bệnh cấp cứu, người bị nạn tới các bệnh viện để tiếp tục điều trị.

Đồng thời, phối hợp với Bệnh viện Tâm thần Hà Nội xử lý và vận chuyển người bệnh tâm thần, lang thang đưa đến các bệnh viện tâm thần và các trung tâm bảo trợ xã hội để điều trị, chăm sóc và quản lý.

Trung tâm còn đáp ứng phục vụ nhiều nhiệm vụ đột xuất do Bộ Y tế, thành phố và Sở Y tế giao cho, như công tác phòng chống dịch, đảm bảo y tế cho các hoạt động chính trị, văn hóa, xã hội trong nước và quốc tế diễn ra tại Hà Nội, đặc biệt là đáp ứng y tế trong trường hợp xảy ra thiên tai, thảm họa, tai nạn hàng loạt trên địa bàn và các tỉnh lân cận khi có yêu cầu.

Tuy nhiên, việc thu dịch vụ vận chuyển cấp cứu gặp nhiều khó khăn, tỷ lệ thất thu cao. Lý do là công tác thu thực hiện vào thời điểm nhạy cảm khi người bệnh và gia đình đang rất lo lắng; hoặc các trường hợp người bệnh gọi cấp cứu nhưng đến nơi lại không có nhu cầu do không cần cấp cứu, hoặc đã tự di chuyển bằng phương tiện khác.

Các trường hợp khác như người bệnh tai nạn giao thông không có người nhà, người bệnh trong các trường hợp thiên tai, hoả hạn, tai nạn thương tích…

Do đó, việc kịp thời có một chính sách quy định tỷ lệ đồng chi trả của người dân là một chính sách hỗ trợ người dân, và giảm tỷ lệ thất thu cho cơ sở y tế.

Việc quy định mức giá dịch vụ cấp cứu ngoại viện theo pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh, và tỷ lệ đồng chi trả của người bệnh khi sử dụng dịch vụ cấp cứu ngoại viện, để làm cơ sở thực hiện việc hỗ trợ thanh toán là cần thiết, đảm bảo nguồn tài chính cho đơn vị hoạt động, thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao.

Dựa trên các căn cứ nêu trên, UBND thành phố thống nhất đề xuất HĐND quy định tỷ lệ đồng chi trả của người bệnh khi sử dụng dịch vụ cấp cứu ngoại viện là 0%. Thay vào đó, ngân sách thành phố sẽ hỗ trợ toàn bộ nguồn kinh phí này. Kinh phí dự kiến khoảng 41 tỷ đồng/năm.

Dự thảo Nghị quyết dự kiến trình HĐND thành phố ban hành vào kỳ họp chuyên đề tháng 9/2025 của HĐND thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.