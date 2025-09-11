Đề xuất thành lập Tổng đài quốc gia cấp cứu

Bộ Y tế đang lấy ý kiến góp ý dự thảo Đề án
phát triển hệ thống cấp cứu ngoại viện giai đoạn 2025-2030,
trong đó, Bộ đề xuất một đầu số cấp cứu quốc gia thay cho 113, 114, 115.
Tại dự thảo, Bộ Y tế cho biết cấp cứu ngoại viện
có vai trò rất quan trọng trong hệ thống y tế, đặc biệt là trong việc bảo vệ
tính mạng và sức khỏe người dân ngay tại cộng đồng hoặc hiện trường tai nạn.
Cấp cứu ngoại viện hiệu quả giúp cứu sống người
bệnh trong “thời gian vàng” là thời điểm quyết định sự sống còn; giúp can thiệp
sớm, duy trì chức năng sống trước khi vào bệnh viện; giảm tỷ lệ tử vong và biến
chứng về thần kinh, tim mạch, hô hấp…; tăng cường khả năng phản ứng trong thảm
họa, tai nạn hàng loạt (tai nạn giao thông nghiêm trọng, cháy nổ, thiên tai…)…
Theo Bộ Y tế, hệ thống cấp cứu ngoại viện
tại Việt Nam hiện nay vẫn đang đối mặt với nhiều khó khăn và thách
thức, mặc dù đã có những nỗ lực cải thiện từ phía các cơ quan
quản lý và ngành Y tế.
Theo đó, Việt Nam chưa có một khung pháp
lý hoàn chỉnh và toàn diện dành riêng cho hệ thống cấp cứu ngoại
viện; chưa ban hành một chiến lược quốc gia hoặc kế hoạch dài hạn
về phát triển hệ thống cấp cứu ngoại viện; bảo hiểm y tế chưa chi trả
dịch vụ này dẫn đến khó khăn trong vận hành và mở rộng dịch vụ.
Bên cạnh đó, chưa có sự điều phối tổng
thể về hệ thống cấp cứu ngoại viện trên toàn quốc; việc điều phối
triển khai hoạt động rời rạc, phân mảnh theo từng ngành (y tế, công
an, phòng cháy chữa cháy...), từng địa phương.
Tổng đài cấp cứu 115 chưa có khả năng
phân loại tình trạng bệnh ngay từ khi tiếp nhận cuộc gọi, thông tin
người gọi chưa được ghi nhận, xử lý. Độ bao phủ dịch vụ còn
thấp, nhiều tỉnh, đặc biệt là vùng sâu vùng xa, người dân hầu như
không được tiếp cận dịch vụ cấp cứu ngoại viện đúng chuẩn.
Các Trung tâm 115 chỉ đáp ứng được
khoảng 10-20% nhu cầu cấp cứu, khoảng 80-90% trường hợp còn lại là
do người dân tự đến đi bệnh viện hoặc có các đội cấp cứu tình
nguyện tự phát. Nguồn nhân lực triển khai hoạt động cấp cứu ngoại
viện tại các đơn vị cấp cứu và tại cộng đồng còn thiếu và chưa
được đào tạo thường xuyên, liên tục.
Khoảng 80% nhân viên hiện chưa được đào
tạo chuẩn hóa và chưa có hệ thống chứng chỉ hoặc chuẩn đào tạo
riêng cho nhân viên cấp cứu ngoại viện…
Ngoài ra, số lượng và chất lượng trang
thiết bị cấp cứu chưa được đầu tư đáp ứng nhu cầu triển khai.
Thiếu quy chuẩn quy định cụ thể về số lượng, trang bị cho kíp cấp
cứu. Chỉ có khoảng 60% số huyện (trước sáp nhập đơn vị hành
chính) có xe cứu thương; khoảng 70% xe cứu thương không đáp ứng
tiêu chuẩn quốc tế; hệ thống thông tin liên lạc lạc hậu, không
đồng bộ…
Trong bối cảnh đó, Bộ Y tế xây dựng Đề án phát
triển hệ thống cấp cứu ngoại viện 2025-2030, với các mục tiêu cụ thể đến năm
2030. Cụ thể, 100% tỉnh/thành kiện toàn hệ thống cấp cứu ngoại viện, 100%
phương tiện cấp cứu đạt chuẩn, ít nhất 2 triệu người dân được đào tạo sơ cấp cứu…
Đáng chú ý, Bộ Y tế đề xuất xây dựng Tổng
đài quốc gia cấp cứu ngoại viện với một đầu số duy nhất, tích hợp
các đầu số điện thoại khẩn cấp duy nhất (113, 114,115). Tổng đài này vận
hành 24/7, kết nối trực tuyến với các lực lượng cấp cứu y tế,
phòng cháy chữa cháy, cảnh sát giao thông, cứu hộ cứu nạn...
Đồng thời, ứng dụng công nghệ thông tin và
trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn để định vị, phân loại cuộc gọi theo
mức độ khẩn cấp; lưu trữ và phân tích dữ liệu để phục vụ đánh
giá, dự báo nhu cầu cấp cứu theo vùng.
Bộ Y tế cũng đề xuất đầu tư, xây
dựng các trung tâm điều phối cấp cứu cấp tỉnh và trạm cấp cứu vệ tinh tại cấp
cơ sở; trang bị các xe cấp cứu chuyên dụng với các chủng
loại khác nhau, phù hợp với mục đích sử dụng. Cùng với đó, phát triển các mô hình xe cấp cứu đa dạng: Xe cứu
thương thông thường, mô tô cấp cứu, xe cứu thương địa hình, xuồng cấp cứu, tàu
cao tốc…
Dự kiến, lộ trình triển khai đề án gồm
hai giai đoạn. Giai đoạn 1 (năm 2025-2027), thí điểm tại 6 địa
phương là Bắc Ninh, Hải Phòng, Hà Tĩnh, Đà Nẵng, Khánh Hòa, An Giang. Giai đoạn 2 (2027-2030), sẽ mở rộng triển
khai đề án trên phạm vi toàn quốc.