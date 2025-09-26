Hà Nội duyệt liên danh đầu tư Dự án nhà ở xã hội Tiên Dương 1 trên diện tích 44,6ha

Dự án nhà ở xã hội Tiên Dương 1 triển khai tại xã Phúc Thịnh có diện tích 44,6ha, dự kiến đáp ứng chỗ ở cho hơn 12.400 người. Liên danh nhà đầu tư sẽ góp 1.500 tỷ đồng, chiếm 16,1% tổng vốn...

UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 4851/QĐ-UBND chấp thuận Liên danh nhà đầu tư thực hiện dự án xây dựng Khu nhà ở xã hội Tiên Dương 1, tại xã Phúc Thịnh, Thành phố Hà Nội, theo hình thức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư dự án sử dụng đất.

Liên danh nhà đầu tư được chấp thuận gồm: Tổng Công ty Viglacera - CTCP, Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển hạ tầng Hoàng Thành và Công ty cổ phần Xây dựng Central.

Tổng vốn góp của ba đơn vị là 1.500 tỷ đồng (chiếm 16,1% vốn đầu tư dự kiến của dự án). Trong đó, Viglacera đóng góp 55% (825 tỷ đồng), Công ty Hoàng Thành 30% (450 tỷ đồng) và Công ty Central 15% (225 tỷ đồng). Còn lại là vốn huy động 7.807,422 tỷ đồng (chiếm 83,9%).

Dự án được triển khai từ năm 2024 đến năm 2030. Thời gian hoạt động là 50 năm, tính từ ngày nhà đầu tư được quyết định giao đất, quyết định cho thuê đất, quyết định chuyển mục đích sử dụng đất.

UBND Thành phố Hà Nội yêu cầu liên danh nhà đầu tư tuân thủ Luật Nhà ở và các quy định pháp luật liên quan; đảm bảo nguồn tài chính và hoàn thiện các thủ tục về quy hoạch, đất đai, xây dựng trước khi triển khai. Các cơ quan chức năng của Thành phố được giao nhiệm vụ hỗ trợ, giám sát chặt chẽ việc thực hiện dự án này theo đúng quy định luật pháp hiện hành…

Được biết, dự án xây dựng Khu nhà ở xã hội Tiên Dương 1, tại xã Tiên Dương, huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội (nay là xã Phúc Thịnh, Thành phố Hà Nội) đã được chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 618/QĐ-UBND ban hành ngày 24/12/2024 của UBND thành phố Hà Nội. Đến ngày 26/6/2025, Thành phố tiếp tục phê duyệt kết quả mời quan tâm Dự án xây dựng Khu nhà ở xã hội Tiên Dương 1 tại Quyết định số 3189/QĐ-UBND.

Theo đó, khu đất nghiên cứu thực hiện dự án rộng gần 44,6ha. Quy mô dân số là 12.465 người. Dự án cung cấp khoảng 3.530 căn hộ (gồm 3.103 căn nhà ở xã hội, 427 căn chung cư thương mại) và 99 căn nhà thấp tầng liền kề. Tổng mức đầu tư dự kiến 8.690,426 tỷ đồng (chưa bao gồm bồi thường, hỗ trợ, tái định cư); chi phí bồi thường dự kiến 616,996 tỷ đồng.