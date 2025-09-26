Thứ Sáu, 26/09/2025

Bất động sản

Hà Nội duyệt liên danh đầu tư Dự án nhà ở xã hội Tiên Dương 1 trên diện tích 44,6ha

Thanh Xuân

26/09/2025, 14:35

Dự án nhà ở xã hội Tiên Dương 1 triển khai tại xã Phúc Thịnh có diện tích 44,6ha, dự kiến đáp ứng chỗ ở cho hơn 12.400 người. Liên danh nhà đầu tư sẽ góp 1.500 tỷ đồng, chiếm 16,1% tổng vốn...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 4851/QĐ-UBND chấp thuận Liên danh nhà đầu tư thực hiện dự án xây dựng Khu nhà ở xã hội Tiên Dương 1, tại xã Phúc Thịnh, Thành phố Hà Nội, theo hình thức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư dự án sử dụng đất.  

Liên danh nhà đầu tư được chấp thuận gồm: Tổng Công ty Viglacera - CTCP, Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển hạ tầng Hoàng Thành và Công ty cổ phần Xây dựng Central.  

Tổng vốn góp của ba đơn vị là 1.500 tỷ đồng (chiếm 16,1% vốn đầu tư dự kiến của dự án). Trong đó, Viglacera đóng góp 55% (825 tỷ đồng), Công ty Hoàng Thành 30% (450 tỷ đồng) và Công ty Central 15% (225 tỷ đồng). Còn lại là vốn huy động 7.807,422 tỷ đồng (chiếm 83,9%).  

Dự án được triển khai từ năm 2024 đến năm 2030. Thời gian hoạt động là 50 năm, tính từ ngày nhà đầu tư được quyết định giao đất, quyết định cho thuê đất, quyết định chuyển mục đích sử dụng đất.  

UBND Thành phố Hà Nội yêu cầu liên danh nhà đầu tư tuân thủ Luật Nhà ở và các quy định pháp luật liên quan; đảm bảo nguồn tài chính và hoàn thiện các thủ tục về quy hoạch, đất đai, xây dựng trước khi triển khai. Các cơ quan chức năng của Thành phố được giao nhiệm vụ hỗ trợ, giám sát chặt chẽ việc thực hiện dự án này theo đúng quy định luật pháp hiện hành…  

Được biết, dự án xây dựng Khu nhà ở xã hội Tiên Dương 1, tại xã Tiên Dương, huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội (nay là xã Phúc Thịnh, Thành phố Hà Nội) đã được chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 618/QĐ-UBND ban hành ngày 24/12/2024 của UBND thành phố Hà Nội. Đến ngày 26/6/2025, Thành phố tiếp tục phê duyệt kết quả mời quan tâm Dự án xây dựng Khu nhà ở xã hội Tiên Dương 1 tại Quyết định số 3189/QĐ-UBND.  

Theo đó, khu đất nghiên cứu thực hiện dự án rộng gần 44,6ha. Quy mô dân số là 12.465 người. Dự án cung cấp khoảng 3.530 căn hộ (gồm 3.103 căn nhà ở xã hội, 427 căn chung cư thương mại) và 99 căn nhà thấp tầng liền kề. Tổng mức đầu tư dự kiến 8.690,426 tỷ đồng (chưa bao gồm bồi thường, hỗ trợ, tái định cư); chi phí bồi thường dự kiến 616,996 tỷ đồng.  

bất động sản dự án nhà ở xã hội tiên dương 1 liên danh nhà đầu tư nhà ở xã hội

Sửa đổi Luật Xây dựng để tạo động lực mới cho ngành xây dựng

Sửa đổi Luật Xây dựng để tạo động lực mới cho ngành xây dựng

Sáng 26/9, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường phối hợp với Bộ Xây dựng, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức Hội thảo góp ý hoàn thiện dự thảo Luật Xây dựng (sửa đổi)...

Đại gia Đinh Trường Chinh lãnh án 13 năm tù, nộp 970 tỷ đồng trong vụ án Vinafood II thâu tóm “đất vàng”

Đại gia Đinh Trường Chinh lãnh án 13 năm tù, nộp 970 tỷ đồng trong vụ án Vinafood II thâu tóm “đất vàng”

Ngày 25/9, TAND TP.HCM đã tuyên án đối với Đinh Trường Chinh, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Phát triển và Kinh doanh nhà, cùng hai đồng phạm Huỳnh Thế Năng và Nguyễn Thọ Trí, trong vụ án liên quan đến việc thâu tóm khu “đất vàng” Vinafood II…

Nhiều yếu tố tác động tích cực đến thị trường bất động sản

Nhiều yếu tố tác động tích cực đến thị trường bất động sản

Tại Diễn đàn "Phát triển thị trường bất động sản - Cú hích tăng trưởng GDP hai con số" do Báo Xây dựng tổ chức ngày 26/9, nhiều đại biểu nhận định: đang có không ít yếu tố tác động tích cực đến thị trường này, bao gồm: sự phát triển mạnh mẽ về cơ sở hạ tầng, sự cải thiện về cơ chế chính sách, niềm tin của nhà đầu tư được củng cố…

Gần 50% tài khoản giao thông chưa kết nối phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt

Gần 50% tài khoản giao thông chưa kết nối phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt

Theo Cục Đường bộ, đến nay, đã có khoảng hơn 3 triệu/tổng số 5,8 triệu tài khoản giao thông kết nối với phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt; còn 2,8 triệu tài khoản giao thông (gần 50%) chưa thực hiện kết nối với phương tiện thanh toán…

Quỹ Nhà ở quốc gia là nhiệm vụ cấp thiết, áp lực lớn nhưng phải thực hiện

Quỹ Nhà ở quốc gia là nhiệm vụ cấp thiết, áp lực lớn nhưng phải thực hiện

Việc thành lập, tổ chức hoạt động của Quỹ Nhà ở quốc gia là nhiệm vụ cấp thiết, áp lực lớn nhưng phải thực hiện, và bảo đảm được tính khả thi, gắn với nhu cầu thực tế, có cơ chế quản lý linh hoạt, tránh lãng phí…

