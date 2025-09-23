Thứ Ba, 23/09/2025

TP.HCM ban hành quy chế ban chỉ đạo phát triển nhà ở xã hội

Thiên Ân

23/09/2025, 17:05

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm về lĩnh vực nhà ở của TP.HCM giai đoạn 2025 - 2030 là phát triển quỹ nhà ở xã hội đáp ứng nhu cầu cho người thu nhập thấp và các đối tượng chính sách.

Phát triển nhà ở xã hội là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2021 - 2030 của TP.HCM. Ảnh minh họa
Phát triển nhà ở xã hội là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2021 - 2030 của TP.HCM. Ảnh minh họa

Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP.HCM Nguyễn Văn Được vừa ký ban hành Quyết định số 1272/QĐ-BCĐ ngày 04/9/2025 về Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo phát triển nhà ở xã hội Thành phố.

Theo quy chế này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP.HCM Nguyễn Văn Được là Trưởng ban chỉ đạo giữ vai trò lãnh đạo, điều hành chung, trực tiếp phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, triệu tập, chủ trì các cuộc họp định kỳ và đột xuất.

Trưởng ban cũng chịu trách nhiệm chỉ đạo công tác thanh tra, giám sát việc thực hiện các dự án, chính sách hỗ trợ và xử lý khó khăn vướng mắc liên quan đến phát triển nhà ở xã hội trên toàn địa bàn thành phố.

Một phó chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố được phân công làm Phó ban thường trực, thay mặt Trưởng ban chủ trì các cuộc họp khi được ủy quyền, ký ban hành văn bản thuộc thẩm quyền Ban chỉ đạo. Đồng thời, Phó ban cũng trực tiếp chỉ đạo các sở ngành, quận huyện, phường xã triển khai công tác phát triển nhà ở xã hội và thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở cho các đối tượng chính sách.

Ngoài Trưởng ban và Phó ban thường trực, Quy chế cũng quy định hai Phó ban khác là là Giám đốc Sở Xây dựng (hiện nay là ông Trần Hoàng Ngân) và Giám đốc Sở Tài chính Thành phố (hiện nay là ông Đào Công Vinh). Cụ thể: Phó ban là Giám đốc Sở Xây dựng được giao nhiệm vụ trọng yếu là chủ động tham mưu, đề xuất quy hoạch, bảo đảm đủ quỹ đất dành cho phát triển nhà ở xã hội; xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể, theo dõi, kiểm tra tiến độ và hiệu quả thực hiện. Sở Xây dựng cũng có trách nhiệm đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn để công tác phát triển nhà ở xã hội đạt kết quả cao.

Trong khi đó, Phó ban là Giám đốc Sở Tài chính có trách nhiệm chủ động phối hợp cùng các đơn vị liên quan tham mưu cân đối, bố trí ngân sách hằng năm theo danh mục các dự án nhà ở xã hội sử dụng vốn ngân sách nhà nước. Đây là nguồn lực then chốt nhằm bảo đảm tiến độ triển khai và đưa vào sử dụng các dự án nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước.

Thành viên Ban chỉ đạo còn có lãnh đạo nhiều sở ngành khác gồm Sở Nông nghiệp và Môi trưởng, Sở Tư pháp, Bộ Tư lệnh TP.HCM, Công an TP.HCM, Viện Nghiên cứu phát triển Thành phố (HIĐS),Ban quản lý các Khu công nghiệp - Khu chế xuất Thành phố (Hepza), Chi cục Thuế TP.HCM, Liên đoàn Lao động Thành phố, Quỹ Phát triển nhà ở Thành phố.

Chỉ tiêu nhà ở xã hội TP.HCM đăng ký với Bộ Xây dựng năm 2025 là trên 30.300 căn. Ảnh: Ái Nhân
Chỉ tiêu nhà ở xã hội TP.HCM đăng ký với Bộ Xây dựng năm 2025 là trên 30.300 căn. Ảnh: Ái Nhân

Trong đó, Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm tham mưu lập kế hoạch sử dụng đất, xử lý pháp lý đối với quỹ đất được đưa vào phát triển nhà ở xã hội, đồng thời phối hợp kiểm tra và xử lý các trường hợp chậm triển khai. Sở Tư pháp phối hợp góp ý về cơ chế, chính sách hỗ trợ, giải quyết vướng mắc trong triển khai các dự án. Chi cục Thuế TP.HCM có nhiệm vụ theo dõi, tổng hợp và báo cáo số tiền thu được từ quỹ đất 20% trong các dự án phát triển nhà ở thương mại, khu đô thị mới, nguồn vốn quan trọng để bổ sung vào quỹ phát triển nhà ở xã hội…

Về chế độ làm việc, Quy chế nêu rõ Ban chỉ đạo tổ chức họp định kỳ, đột xuất trực tiếp hay trực tuyến và góp ý kiến bằng văn bản. Các thành viên làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, được sử dụng con dấu của Ủy ban nhân dân Thành phố đối với các văn bản do trưởng ban và các phó ban ký. Các văn bản của các thành viên còn lại trong Ban chỉ đạo sử dụng con dấu của đơn vị mình phụ trách để thực hiện nhiệm vụ được giao.

Theo Quyết định số 444/QĐ-TTg ngày 27/02/2025 của Thủ tướng Chính phủ và Thông báo số 120/TB-VPCP ngày 18/3/2025 của Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại hội nghị trực tuyến toàn quốc về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội, Thủ tướng Chính phủ đã giao chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội cho TP.HCM đến năm 2030 là 199.400 căn. Chia ra như sau: Khu vực TP.HCM: 100.000 căn; khu vực tỉnh Bình Dương cũ: 86.900 căn; khu vực tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ: 12.500 căn. 

nhà ở xã hội Phát triển nhà ở Quyết định 1272 TP.HCM

1

Hà Tĩnh khởi công Khu du lịch sinh thái biển hơn 92ha

Đầu tư

2

Tổng Bí thư: Sức mạnh của Mặt trận Tổ quốc chính là sức mạnh của lòng dân

Tiêu điểm

3

Hơn 4 tỷ USD vốn đầu tư từ doanh nghiệp Trung Quốc đổ vào Nghệ An

Đầu tư

4

Mỹ đề xuất “phao cứu sinh” tài chính cho Argentina

Thế giới

5

Căng thẳng Mỹ - Ấn Độ leo thang trở lại vì phí thị thực H-1B của Tổng thống Trump

Thế giới

