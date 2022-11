Hà Nội giải ngân hơn 36.000 tỷ đồng, tăng tốc thi công ga ngầm metro Nhổn - ga Hà Nội

Báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2022 của Cục Thống kê Hà Nội cho thấy vốn đầu tư thực hiện từ ngân sách nhà nước do địa phương quản lý tháng 10 ước tính đạt 4.314 tỷ đồng, tăng 2,8% so với tháng trước và tăng 10,4% so với cùng kỳ năm 2021.

Trong đó, vốn ngân sách nhà nước cấp thành phố thực hiện 1.615 tỷ đồng, tăng 1,1% và tăng 10,2%.

Vốn ngân sách nhà nước cấp huyện thực hiện 2.557 tỷ đồng, tăng 4,1% và tăng 16,4%. Còn vốn ngân sách nhà nước cấp xã thực hiện 142 tỷ đồng, tăng 1% và giảm 41,5%.

Luỹ kế 10 tháng, vốn ngân sách nhà nước cấp thành phố thực hiện 15 nghìn tỷ đồng, giảm 2,3% và đạt 69,3%; vốn ngân sách nhà nước cấp huyện thực hiện 20,1 nghìn tỷ đồng, tăng 30,4% và đạt 72,4%; vốn ngân sách nhà nước cấp xã thực hiện 1,3 nghìn tỷ đồng, giảm 20,5% và đạt 82,4%.

UBND TP. Hà Nội quyết tâm đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án và giải ngân vốn đầu tư công, coi đây là một nhiệm vụ trọng tâm, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thu hút đầu tư phục vụ phát triển toàn diện kinh tế - xã hội.

Năm 2022, tổng vốn đầu tư công của Hà Nội là hơn 51.000 tỷ đồng. Tính chung 10 tháng năm 2022, vốn đầu tư Hà Nội thực hiện được 36,4 nghìn tỷ đồng, tăng 12,3% so với cùng kỳ năm trước và đạt 71,4% kế hoạch năm 2022.

Thành phố cũng khẩn trương chỉ đạo, yêu cầu các chủ đầu tư, các đơn vị thi công tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình. Hà Nội phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 kéo dài sang năm 2022; hoàn thành giải ngân hết kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022, đảm bảo mục tiêu, chất lượng, hiệu quả sử dụng vốn theo đúng quy định pháp luật.

Chưa đầy 3 tháng nữa là hết thời hạn giải ngân kế hoạch đầu tư công, vì vậy các đơn vị đang nỗ lực, quyết liệt, dồn sức thực hiện nhiều giải pháp nhằm tăng tốc giải ngân nguồn vốn này.

Về tình hình thực hiện một số công trình, dự án trên địa bàn thành phố, dự án tuyến đường sắt đô thị TP. Hà Nội, đoạn Nhổn - Ga Hà Nội đến thời điểm hiện tại, tiến độ toàn dự án đạt khoảng 75,8%.

Đây là một trong những điển hình về dự án chậm tiến độ, đội vốn và nhiều lần xin lùi tiến độ hoàn thành.

Tổng chiều dài tuyến metro Nhổn - Ga Hà Nội là 12,5 km, gồm 8,5 km đường trên cao và 4 km đi ngầm với tổng mức đầu tư 32,9 nghìn tỷ đồng.

Trong đó, tiến độ đoạn trên cao đạt 97%, đoạn ngầm đạt 42%. Thành phố cùng chủ đầu tư đang tập trung đẩy nhanh công tác kiểm tra, đánh giá chất lượng, dự kiến đưa vào sử dụng đoạn trên cao dài 8,5 km phục vụ người dân Thủ đô vào cuối năm 2022; đồng thời, tiếp tục hoàn thiện đoạn đi ngầm dài 4 km theo kế hoạch.

Sau hơn 1 năm "đắp chiếu" đoạn ga ngầm do vướng mắc về việc giải phóng mặt bằng và di dời hạ tầng kỹ thuật, tuyến ngầm hiện đã thi công trở lại.

Trong chuyến thị sát đầu tháng 8, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo "khẩn" về tiến độ dự án, trong đó, yêu cầu rút ngắn ít nhất một nửa thời gian hoàn thành đoạn đi ngầm so với đề xuất của đơn vị tư vấn là năm 2027.

Đối với dự án cầu Vĩnh Tuy (giai đoạn 2) đến nay, đã giải ngân được 55,6% kế hoạch vốn, dự án đang tập trung đẩy nhanh tiến độ xây dựng các trụ cầu giữa lòng sông. Dự kiến thời gian hoàn thành toàn dự án vào tháng 6/2023.

Dự án cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 khởi công tháng 1/2021 với tổng mức đầu tư hơn 2,5 nghìn tỷ đồng. Cầu có tổng chiều dài và đường dẫn hơn 3,5 km, mặt cắt ngang 19,3 m; điểm đầu giao với đường Nguyễn Khoái và phố Minh Khai, điểm cuối giao với đường Long Biên - Thạch Bàn, đường Cổ Linh.

Dự án Cung Thiếu nhi Hà Nội đã giải ngân đạt 42,6% kế hoạch vốn, dự kiến thời gian hoàn thành toàn dự án vào năm 2024.

Khởi công tháng 3/2021, dự án tổng mức đầu tư hơn 1.376 tỷ đồng. Công trình được xây dựng tại Khu công viên và hồ điều hòa CV1 (thuộc Khu đô thị mới Cầu Giấy, nơi giáp ranh giữa quận Cầu Giấy và quận Nam Từ Liêm). Tổng diện tích dành cho dự án là 39,6 nghìn m2, trong đó diện tích xây dựng là 10,3 nghìn m2.

Là một trong các dự án giao thông trọng điểm của TP. Hà Nội, dự án Hầm chui Lê Văn Lương - Vành đai 3 sau gần 2 năm thi công, đầu tháng 10, thành phố tổ chức Lễ thông xe chào mừng 68 năm ngày Giải phóng Thủ đô 10/10/2054 - 10/10/2022. Dự án có tổng mức đầu tư gần 700 tỷ đồng, tổng chiều dài hầm và gờ chắn hai đầu là 475 m, có kết cấu bê tông cốt thép.