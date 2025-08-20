Hà Nội khởi công siêu dự án thành phố thông minh 4,2 tỷ USD
Phương Nhi
20/08/2025, 14:27
Dự án Thành phố thông minh Bắc Hà Nội được xây dựng theo mô hình đô thị xanh, gắn liền với phát triển bền vững và hướng tới mục tiêu trở thành đô thị trung hòa carbon đầu tiên của Việt Nam và thế giới...
Ngày 19/8, Công ty cổ phần đầu tư phát triển Thành phố thông minh Bắc Hà Nội - liên danh giữa Tập đoàn BRG (Việt Nam) và Tập đoàn Sumitomo (Nhật Bản) , đã chính thức khởi công dự án thành phố thông minh Bắc Hà Nội tại xã Vĩnh Thanh.
Đây là một trong 250 dự án trọng điểm được lựa chọn để khánh thành và khởi công trên cả nước, chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.
Với quy mô gần 272 ha và tổng mức đầu tư dự kiến lên tới 4,2 tỷ USD, dự án Thành phố thông minh Bắc Hà Nội được kỳ vọng trở thành biểu tượng mới của Thủ đô trong tiến trình phát triển đô thị hiện đại và bền vững.
Dự án sẽ được triển khai theo 6 nhóm giải pháp thông minh, bao gồm: năng lượng thông minh, quản trị thông minh, đời sống thông minh, sức khỏe - học tập thông minh, di chuyển thông minh và kinh tế thông minh. Những trụ cột này không chỉ tạo nên nền tảng hạ tầng kỹ thuật tiên tiến mà còn góp phần nâng cao chất lượng sống cho người dân.
Đặc biệt, Thành phố thông minh Bắc Hà Nội còn chú trọng phát triển không gian xanh và hệ thống công viên quy mô lớn, trồng đa dạng các loại cây xanh, trong đó có nhiều giống cây có khả năng hấp thụ bụi mịn, giảm thiểu ô nhiễm không khí và cải thiện vi khí hậu.
Đây được xem là hướng đi phù hợp với xu thế phát triển đô thị xanh, sạch, thân thiện với môi trường, đồng thời khẳng định cam kết xây dựng Thủ đô theo mô hình đô thị thông minh gắn liền với phát triển bền vững.
Phát biểu tại lễ khởi công, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền cho biết dự án không chỉ có ý nghĩa về quy hoạch, kiến trúc, mà còn mang nhiều giá trị chiến lược, tạo động lực phát triển cho khu vực phía Bắc sông Hồng.
Dự án sẽ hình thành trung tâm tài chính, thương mại, dịch vụ hiện đại. Từ đó, tạo việc làm cho hàng vạn lao động, thu hút nguồn nhân lực khoa học công nghệ và đội ngũ chuyên gia quốc tế góp phần phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô và cả nước.
Theo ông Hirokazu Higashino, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc điều hành, Sumitomo Corporation Châu Á & Châu Đại Dương, dự án thành phố thông minh Bắc Hà Nội là biểu tượng cho tình hữu nghị và mối quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam và Nhật Bản.
Ông Hirokazu Higashino cũng cho biết Sumitomo sẽ thúc đẩy việc phát triển toàn diện mô hình thành phố thông minh, tập trung vào quy hoạch đô thị hiệu quả về năng lượng với việc sử dụng năng lượng tái tạo và các công nghệ tiết kiệm năng lượng, từ đó góp phần đạt mức trung hòa carbon.
Tương tự, bà Nguyễn Thị Nga, Chủ tịch Tập đoàn BRG, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty Thành phố thông minh Bắc Hà Nội, nhấn mạnh thành phố thông minh Bắc Hà Nội sẽ là khu đô thị trung hòa carbon đầu tiên tại Việt Nam, hiện thực hóa tầm nhìn về một đô thị xanh, đẹp, thông minh, hiện đại và đẳng cấp của cả khu vực.
Dự án này là một biểu tượng cho sự phát triển thịnh vượng và bền vững trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, góp phần nâng cao vị thế của Hà Nội và Việt Nam, trở thành điểm đến đầu tư hấp dẫn đối với các tên tuổi hàng đầu trong khu vực và thế giới.
“Cùng với việc sử dụng năng lượng tái tạo và các thiết bị thân thiện với môi trường, thành phố thông minh Bắc Hà Nội đặt mục tiêu trở thành đô thị trung hòa carbon đầu tiên của Việt Nam và thế giới”, bà Nga nhấn mạnh.
Để đảm bảo việc xây dựng dự án trong thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền đề nghị các sở, ban, ngành thành phố và xã Vĩnh Thanh phối hợp, xử lý kịp thời khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển dự án, bảo đảm đúng quy hoạch và các quy định về đầu tư, xây dựng, đất đai, môi trường…
Ngoài ra, Xã Vĩnh Thanh cũng cần tập trung chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ với các sở, ban ngành, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng phần diện tích còn lại khoảng 3,3 ha; nhà đầu tư tập trung nguồn lực, nhanh chóng xây dựng đúng tiến độ, áp dụng công nghệ hiện đại, bảo đảm chất lượng công trình, tuân thủ về môi trường và an sinh xã hội, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.
