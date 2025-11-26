Thứ Tư, 26/11/2025

Bất động sản

Hà Nội: Người dân sẽ được đối thoại trực tiếp về nhà ở xã hội vào ngày 3/12/2025

Thanh Xuân

26/11/2025, 13:49

Trung tâm Phục vụ hành chính công Hà Nội vừa thông báo về việc tổ chức Hội nghị đối thoại với chủ đề “Từ thủ tục liên thông đến an cư: Tháo gỡ khó khăn cho người dân mua nhà ở xã hội trên địa bàn Thành phố Hà Nội” vào ngày 3/12/2025. Tại hội nghị, người dân sẽ được trực tiếp trao đổi và giải đáp vướng mắc liên quan...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Thực hiện các chủ trương của Chính phủ và UBND Thành phố Hà Nội về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tháo gỡ khó khăn vướng mắc của người dân khi đề xuất thực hiện chính sách hỗ trợ về nhà ở theo quy định Luật Nhà ở và các văn bản hướng dẫn thi hành, Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố Hà Nội sẽ phối hợp với sở, ngành, chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở xã hội tổ chức Hội nghị đối thoại với chủ đề “Từ thủ tục liên thông đến an cư: Tháo gỡ khó khăn cho người dân mua nhà ở xã hội trên địa bàn Thành phố Hà Nội”.

Thời gian dự kiến từ 14h00 – 16h00 ngày 3/12/2025.

Hội nghị đối thoại có sự tham dự của đại diện một số cơ quan chức năng, như: Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tư pháp, Văn phòng Đăng ký đất đai, Bảo hiểm xã hội Thành phố Hà Nội, Ngân hàng Chính sách xã hội – Chi nhánh Hà Nội, cùng các chủ đầu tư: Công ty cổ phần Him Lam, Công ty cổ phần BIC Việt Nam, Tổng công ty Viglacera 10, Tổng công ty 319 – Bộ Quốc phòng 11, Tổng công ty đầu tư phát triển hạ tầng đô thị - UDIC IV...

Nội dung trọng tâm là giải đáp trực tiếp những thắc mắc, vướng mắc của người dân trong quá trình chuẩn bị hồ sơ mua, thuê mua nhà ở xã hội; công khai các quy định, tiêu chí, mẫu biểu hồ sơ theo hướng đơn giản, dễ hiểu, dễ thực hiện; làm rõ quy trình liên thông giữa cơ quan: Xây dựng - Tư pháp – Nông nghiệp và Môi trường – Bảo hiểm xã hội – Ngân hàng Chính sách xã hội – chủ đầu tư; và ghi nhận kiến nghị của người dân...

Theo Trung tâm phục vụ hành chính công Thành phố Hà Nội, hội nghị sẽ tạo ra diễn đàn đối thoại trực tiếp giữa đối tượng hưởng chính sách và cơ quan có thẩm quyền, cùng các đơn vị có liên quan trong quá trình xem xét, giải quyết chính sách. Qua đó, giúp người dân tiếp cận rõ ràng thông tin, quy trình, chính sách.

Đặc biệt, điểm nhấn và lợi ích thiết thực mà hội nghị mang tới là giúp người dân có thể hiểu đúng, chuẩn bị đủ, nộp hồ sơ chuẩn xác, giảm thời gian lẫn chi phí; minh bạch toàn bộ quy trình, thành phần hồ; ngăn chặn phòng ngừa những biểu hiện thiếu minh bạch, tiêu cực, trục lợi chính sách trong xét duyệt, mua bán, cho thuê nhà ở xã hội; nâng cao trách nhiệm giải trình của cơ quan quản lý và chủ đầu tư…

