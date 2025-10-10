Hà Nội nhận hồ sơ mua, thuê nhà ở xã hội tại Khu đô thị mới Kim Chung từ 10/11

Sở Xây dựng Hà Nội vừa công bố thông tin về dự án khu nhà ở xã hội tại Dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở xã hội tại ô đất CT3, CT4 - Khu đô thị mới Kim Chung, xã Thiên Lộc sau khởi công. Trong đó, tòa CT3 dự kiến có 589 căn hộ nhà ở xã hội bán; 212 căn hộ nhà ở xã hội cho thuê; 128 căn hộ nhà ở xã hội thuê mua. Thời gian tiếp nhận hồ sơ bắt đầu từ 10/11/2025…

Dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở xã hội tại ô đất CT3, CT4 - Khu đô thị mới Kim Chung, xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội, do Liên danh Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội và Tổng công ty Viglacera - CTCP làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư 1.521,2 tỷ đồng.

Dự án được xây dựng trên diện tích đất 35.759,6m2. Trong đó, diện tích ô đất CT3 là 24.000m2; diện tích ô đất CT4 là 11.759m2. Dự án gồm 4 tòa nhà, cao từ 9 - 12 tầng và 1 tầng hầm, 1 tum thang (ô đất CT3 có 3 công trình ký hiệu CT3A, CT3B, CT3C; ô đất CT4 có 1 công trình).

Mật độ xây dựng CT3 là 33,78%; CT4 là 35,24%. Hệ số sử dụng đất CT3 là 3,72 lần; CT4 là 3,40 lần. Quy mô dân số 5.429 người (CT3 là 3.902 người; CT4 là 1.527 người). Tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 153.778,9m2 (CT3 là 109.410,2 m2; CT4 là 44.368,7m2).

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, công trình trên ô đất CT4 đến nay đã hoàn thành và đưa vào sử dụng từ quý 4/2021, với tổng số 484 căn hộ.

Dự kiến mở bán giai đoạn 2 tại tòa nhà CT3 với tổng số 1.104 căn hộ. Trong đó, 589 căn hộ nhà ở xã hội bán; 212 căn hộ nhà ở xã hội cho thuê; 128 căn hộ nhà ở xã hội thuê mua; 175 căn hộ bán thương mại. Thời gian bắt đầu tiếp nhận hồ sơ mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội của tòa nhà CT3 từ ngày 10/11/2025; kết thúc nhận hồ sơ vào ngày 19/12/2025.

Giá bán căn hộ nhà ở xã hội (bao gồm VAT và phí bảo trì) tạm tính là 18,4 triệu đồng/m2. Giá cho thuê căn hộ nhà ở xã hội (bao gồm VAT và phí bảo trì) tạm tính là 91,7 nghìn đồng/m2/tháng. Giá thuê mua căn hộ nhà ở xã hội (bao gồm VAT và phí bảo trì) tạm tính là 312,86 nghìn đồng/m2/tháng và thời gian thuê mua là 5 năm.

Sở Xây dựng lưu ý các hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu mua, thuê mua và thuê nhà ở xã hội chỉ nộp hồ sơ tại địa chỉ tiếp nhận của chủ đầu tư theo các chỉ dẫn được đăng tải công khai trên website của Sở xây dựng Hà Nội và tại website chính thức của các chủ đầu tư dự án có nhà ở xã hội.

Nghiêm cấm các tổ chức, cá nhân lợi dụng chính sách về nhà ở xã hội và nhu cầu của người dân để thu tiền, tiền đặt cọc sai quy định. Mọi hành vi gian dối khi kê khai và xác nhận hồ sơ mua, thuê nhà ở xã hội sẽ bị xử lý theo quy định hiện hành.