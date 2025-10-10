Thứ Sáu, 10/10/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Bất động sản

Hà Nội nhận hồ sơ mua, thuê nhà ở xã hội tại Khu đô thị mới Kim Chung từ 10/11

Hoàng Bách

10/10/2025, 13:54

Sở Xây dựng Hà Nội vừa công bố thông tin về dự án khu nhà ở xã hội tại Dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở xã hội tại ô đất CT3, CT4 - Khu đô thị mới Kim Chung, xã Thiên Lộc sau khởi công. Trong đó, tòa CT3 dự kiến có 589 căn hộ nhà ở xã hội bán; 212 căn hộ nhà ở xã hội cho thuê; 128 căn hộ nhà ở xã hội thuê mua. Thời gian tiếp nhận hồ sơ bắt đầu từ 10/11/2025…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở xã hội tại ô đất CT3, CT4 - Khu đô thị mới Kim Chung, xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội, do Liên danh Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội và Tổng công ty Viglacera - CTCP làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư 1.521,2 tỷ đồng.

Dự án được xây dựng trên diện tích đất 35.759,6m2. Trong đó, diện tích ô đất CT3 là 24.000m2; diện tích ô đất CT4 là 11.759m2. Dự án gồm 4 tòa nhà, cao từ 9 - 12 tầng và 1 tầng hầm, 1 tum thang (ô đất CT3 có 3 công trình ký hiệu CT3A, CT3B, CT3C; ô đất CT4 có 1 công trình).

Mật độ xây dựng CT3 là 33,78%; CT4 là 35,24%. Hệ số sử dụng đất CT3 là 3,72 lần; CT4 là 3,40 lần. Quy mô dân số 5.429 người (CT3 là 3.902 người; CT4 là 1.527 người). Tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 153.778,9m2 (CT3 là 109.410,2 m2; CT4 là 44.368,7m2).

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, công trình trên ô đất CT4 đến nay đã hoàn thành và đưa vào sử dụng từ quý 4/2021, với tổng số 484 căn hộ.

Dự kiến mở bán giai đoạn 2 tại tòa nhà CT3 với tổng số 1.104 căn hộ. Trong đó, 589 căn hộ nhà ở xã hội bán; 212 căn hộ nhà ở xã hội cho thuê; 128 căn hộ nhà ở xã hội thuê mua; 175 căn hộ bán thương mại. Thời gian bắt đầu tiếp nhận hồ sơ mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội của tòa nhà CT3 từ ngày 10/11/2025; kết thúc nhận hồ sơ vào ngày 19/12/2025.

Giá bán căn hộ nhà ở xã hội (bao gồm VAT và phí bảo trì) tạm tính là 18,4 triệu đồng/m2. Giá cho thuê căn hộ nhà ở xã hội (bao gồm VAT và phí bảo trì) tạm tính là 91,7 nghìn đồng/m2/tháng. Giá thuê mua căn hộ nhà ở xã hội (bao gồm VAT và phí bảo trì) tạm tính là 312,86 nghìn đồng/m2/tháng và thời gian thuê mua là 5 năm.
Sở Xây dựng lưu ý các hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu mua, thuê mua và thuê nhà ở xã hội  chỉ nộp hồ sơ tại địa chỉ tiếp nhận của chủ đầu tư theo các chỉ dẫn được đăng tải công khai trên website của Sở xây dựng Hà Nội và tại website chính thức của các chủ đầu tư dự án có nhà ở xã hội.

Nghiêm cấm các tổ chức, cá nhân lợi dụng chính sách về nhà ở xã hội và nhu cầu của người dân để thu tiền, tiền đặt cọc sai quy định. Mọi hành vi gian dối khi kê khai và xác nhận hồ sơ mua, thuê nhà ở xã hội sẽ bị xử lý theo quy định hiện hành.

Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội thành lập tổ công tác kiểm tra từng dự án nhà ở xã hội

10:56, 09/10/2025

Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội thành lập tổ công tác kiểm tra từng dự án nhà ở xã hội

Gói tín dụng cho nhà ở xã hội đã giải ngân khoảng 19.700 tỷ đồng

13:19, 06/10/2025

Gói tín dụng cho nhà ở xã hội đã giải ngân khoảng 19.700 tỷ đồng

Cần phối hợp liên ngành và doanh nghiệp để giải bài toán nhà ở xã hội

18:22, 29/09/2025

Cần phối hợp liên ngành và doanh nghiệp để giải bài toán nhà ở xã hội

Từ khóa:

bất động sản Hà Nội khu đô thị kim chung Mở bán nhà ở xã hội

Chủ đề:

Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 40-2025

Đọc thêm

Ra mắt NAMMON Square: Thương phố khởi vận từ bản sắc tinh hoa

Ra mắt NAMMON Square: Thương phố khởi vận từ bản sắc tinh hoa

Ngày 8/10, lễ kick-off dự án NAMMON Square tại khách sạn JW Marriott Hà Nội đã đánh dấu màn ra mắt của tâm điểm thương mại - dịch vụ mới phía Nam Thủ đô.

TP.HCM yêu cầu SATRA trả lại mặt bằng Thương xá Tax

TP.HCM yêu cầu SATRA trả lại mặt bằng Thương xá Tax

Doanh nghiệp phải làm việc với các sở ngành để xác định điều kiện tiếp tục sử dụng đất và triển khai dự án theo quy định về quản lý tài sản công và Luật Đầu tư; trường hợp không đáp ứng, phải có văn bản trả lại đất, tránh lãng phí “đất vàng”.

Hải Phòng phê duyệt nhà đầu tư dự án đô thị và sân golf hơn 11.000 tỷ đồng

Hải Phòng phê duyệt nhà đầu tư dự án đô thị và sân golf hơn 11.000 tỷ đồng

Liên danh nhà đầu tư Thái Sơn – Hoàng Hiệp được phê duyệt là nhà đầu tư dự án khu đô thị mới và sân golf Liên Hồng hơn 11.035 tỷ đồng…

Căn hộ “Dual City Life Apartment” cận biển, cận quảng trường trung tâm Quy Nhơn

Căn hộ “Dual City Life Apartment” cận biển, cận quảng trường trung tâm Quy Nhơn

Căn hộ “Dual Life City Apartment” xuất hiện tại Quy Nhơn, đáp ứng nhu cầu sống kết hợp đang là xu hướng được thế hệ trẻ ưa chuộng tại các thành phố lớn.

Phường Cái Răng - Từ vị thế cửa ngõ đến trung tâm phồn hoa mới

Phường Cái Răng - Từ vị thế cửa ngõ đến trung tâm phồn hoa mới

Từ vị trí “cửa ngõ phía Nam” Cần Thơ, Cái Răng đang chuyển mình mạnh mẽ, đón sóng đầu tư và phát triển hạ tầng đồng bộ. Nằm giữa trung tâm hành chính – kinh tế – giáo dục mới của thành phố, nơi đây dần khẳng định sức hút của một đô thị trẻ, năng động và đầy tiềm năng.

Dòng sự kiện

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Tìm kiếm động lực và mô hình phát triển kinh tế mới cho Việt Nam

eMagazine

Tìm kiếm động lực và mô hình phát triển kinh tế mới cho Việt Nam

Các dự án, công trình chào mừng Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025)

Multimedia

Các dự án, công trình chào mừng Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025)

So sánh doanh thu các hãng ô tô trên thế giới

Thế giới

So sánh doanh thu các hãng ô tô trên thế giới

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Cổ phiếu lớn tiếp tục đẩy VN-Index lên đỉnh cao mới

Chứng khoán

2

Lãi suất liên ngân hàng qua đêm vượt mốc 5%/năm

Tài chính

3

Hà Nội khởi công xây dựng cầu Trần Hưng Đạo hơn 15.000 tỷ đồng

Đầu tư

4

Tiếp tục xuất hiện website giả mạo Cổng dịch vụ công Bảo hiểm xã hội

Dân sinh

5

Tập trung cao độ triển khai các dự án liên quan Cảng hàng không quốc tế Gia Bình

Đầu tư

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy