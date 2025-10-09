Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội thành lập tổ công tác kiểm tra từng dự án nhà ở xã hội

Thành phố Hà Nội được đề nghị thành lập tổ công tác để kiểm tra thực tế tại từng dự án nhà ở xã hội. Cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng sẽ phối hợp chặt chẽ với UBND Thành phố và Sở Xây dựng, duy trì trao đổi thường xuyên, kịp thời tháo gỡ vướng mắc bằng văn bản, đồng hành cùng địa phương trong quá trình triển khai, nhằm bảo đảm hoàn thành đúng tiến độ và mục tiêu kế hoạch đề ra…

Bộ Xây dựng vừa có đoàn công tác kiểm tra 4 dự án nhà ở xã hội, đồng thời làm việc với UBND Thành phố Hà Nội về tiến độ hoàn thành năm 2025 và kế hoạch, chỉ tiêu năm 2026. Các dự án được kiểm tra gồm: Nhà ở xã hội NO1 khu đô thị mới Hạ Đình; Tòa nhà CT3 khu đô thị mới Kim Chung; Nhà ở xã hội tại các ô đất CT-01+CT-02, CT-05, CT-06, CT-07 khu đô thị mới Thanh Lâm, Đại Thịnh 2 và Tòa nhà CT1, CT2, CT3 thuộc dự án nhà ở xã hội Thượng Thanh, phường Việt Hưng.

Tại buổi làm việc, đại diện Sở Xây dựng Hà Nội đã báo cáo với Bộ Xây dựng chi tiết về kết quả phát triển nhà ở xã hội năm 2025. Theo đó, Hà Nội đến nay có 1 dự án đã hoàn thành với khoảng 1.340 căn hộ; 5 dự án đủ điều kiện cung ứng ra thị trường với 4.635 căn hộ. Như vậy với 11.334 căn giai đoạn 2021 - 2024 thì lũy kế giai đoạn 2021 - 2025, số lượng căn đủ điều kiện cung ứng ra thị trường là 16 dự án với 17.309 căn hộ.

Bên cạnh đó, có 6 dự án đã khởi công xây dựng, đang triển khai đầu tư xây dựng, với 4.463 căn hộ; 2 dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội được UBND Thành phố Hà Nội quyết định giao chủ đầu tư với tổng quy mô sử dụng đất 5,75ha, tương ứng 2.166 căn hộ... Ngoài ra còn một số hồ sơ khác đang đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời giao chủ đầu tư xây dựng nhà ở xã hội theo quy định. Trong đó, đã báo cáo thẩm định 29 dự án với tổng quy mô sử dụng đất 69,85ha, khoảng 28.300 căn hộ.

Ông Hà Quang Hưng, Phó cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản nhận định, bên cạnh những dự án nhà ở xã hội làm tốt như của Tổng công ty Vialacera, Tổng công ty HUD đã xong xây thô phần thân, chuẩn bị cất nóc thì vẫn còn dự án của Liên danh Công ty Bic Việt Nam và Công ty Him Lam Thủ đô tiến độ bị chậm, không thể hoàn thành trong năm 2025.

“Theo số liệu thống kê qua kiểm tra thực tế, các công trình đạt tiến độ hoàn thành phần thô và cất nóc gồm: dự án Nhà ở xã hội dành cho chiến sỹ Bộ Công an tại Cổ Nhuế đạt 1.340 căn; dự án Nhà ở xã hội Kim Hoa tại Mê Linh đạt 720 căn; dự án Nhà ở xã hội CT3, CT4 Khu đô thị mới Kim Chung tại Đông Anh đạt 1.104 căn; dự án Nhà ở xã hội tại Uy Nỗ, Đông Anh đạt 466 căn; dự án Nhà ở xã hội Thanh Lâm Đại Thịnh tại Mê Linh đạt 760 căn. Tổng cộng đạt 4.390 căn, đạt 94% kế hoạch đề ra. Trong 3 tháng cuối năm, Thành phố Hà Nội cần tiếp tục rà soát và đôn đốc mới đạt được mục tiêu đề ra”, ông Hà Quang Hưng tổng hợp.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh cho rằng, Hà Nội đã thực hiện tốt công tác chỉ đạo. Tuy nhiên, công tác thực thi cần kiểm tra và quan tâm sâu sát tình hình thực tế. Bởi phần khởi công, chấp thuận chủ trương tương đối hoàn thành nhưng phần thực thi cần đôn đốc các dự án đảm đảm cất nóc phần thô; cần các dự án tiếp cận được đủ điều kiện mở bán chứ không chỉ bằng lòng với việc xây xong móng.

Theo Thứ trưởng Bộ Xây dựng phải đưa giá bán căn hộ về đúng giá trị thực, bảo đảm phục vụ đúng đối tượng và nhu cầu ở thực của người dân. Ông đồng thời nhấn mạnh, Hà Nội nên xem xét đưa những thủ tục hành chính liên quan vào diện giải quyết đặc biệt, chủ động thực hiện các thẩm quyền được giao để đẩy nhanh tiến độ, quyết tâm không để chậm trễ hay thụt lùi so với kế hoạch năm 2025.

Mặt khác, Thành phố cần tiến hành thanh tra, kiểm tra giá bán nhà ở xã hội do hiện nay mức giá tại Hà Nội đang ở ngưỡng cao kỷ lục. “Nguyên nhân có thể do năng lực của một số chủ đầu tư còn hạn chế, kéo dài tiến độ dẫn đến phát sinh chi phí, khiến giá bị đội lên và người dân phải gánh chịu. Hoặc có trường hợp chủ đầu tư lợi dụng chính sách để thổi giá, tạo mặt bằng giá cao cho các dự án khác. Đây là vấn đề đi ngược với chủ trương, chính sách của Nhà nước. Vì vậy, Thành phố nên sớm kiểm soát, ngăn chặn tình trạng lợi dụng cơ chế thông thoáng nhằm đẩy giá, khiến người dân khó tiếp cận nhà ở xã hội”, Thứ trưởng nhấn mạnh.

Ngoài ra, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh cũng đề nghị Hà Nội thành lập tổ công tác kiểm tra thực tế tại từng dự án, từng địa phương. Bộ Xây dựng sẽ phối hợp chặt chẽ với UBND Thành phố và Sở Xây dựng, thường xuyên trao đổi, tháo gỡ vướng mắc bằng văn bản, đồng hành cùng địa phương trong quá trình triển khai, nhằm bảo đảm hoàn thành kế hoạch đề ra.