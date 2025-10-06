Thứ Hai, 06/10/2025

Trang chủ Bất động sản

Gói tín dụng cho nhà ở xã hội đã giải ngân khoảng 19.700 tỷ đồng

Thanh Xuân

06/10/2025, 13:19

Theo Bộ Xây dựng, tính đến tháng 8/2025, các ngân hàng đã giải ngân khoảng 19.700 tỷ đồng từ gói tín dụng hỗ trợ phát triển nhà ở xã hội. Cùng với đó, việc triển khai các dự án cũng được các địa phương tích cực đẩy nhanh. Dự kiến có thể hoàn thành trên 82.000 căn trong năm nay, góp phần tiến gần hơn tới mục tiêu 100.000 căn...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Tại Hội nghị trực tuyến giữa Chính phủ và các địa phương tháng 9/2025, nhiều nội dung quan trọng đã được đưa ra thảo luận, trong đó có các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng.

Liên quan đến kiến nghị của tỉnh Phú Thọ về Nghị định 144/2025/NĐ-CP quy định phân quyền, phân cấp, Bộ trưởng Trần Hồng Minh cho biết Bộ Xây dựng đã thực hiện phân cấp để địa phương được tự quyết định khu vực phát triển đô thị liên tỉnh trên cơ sở đồng thuận. Trường hợp, các quy hoạch có quy mô lớn hơn, các tỉnh cần phối hợp, thống nhất để báo cáo Chính phủ giao một địa phương chủ trì.

Đề cập đến tiến độ những dự án giao thông trọng điểm, Bộ trưởng thông tin: Tình hình mưa bão vừa qua cũng ảnh hưởng nhiều tới một số công trình, đặc biệt là những dự án nằm trong mục tiêu hoàn thành 3.000 km đường cao tốc như tuyến ở Tuyên Quang, Hà Giang, Lạng Sơn, Cao Bằng và Biên Hòa – Vũng Tàu. Bộ Xây dựng đang tiếp tục phối hợp cùng địa phương tập trung nguồn lực, quyết tâm hoàn thành mục tiêu 3.000 km cao tốc trong năm nay.

Ngoài ra, về kiến nghị của tỉnh Quảng Ngãi đối với dự án giao thông kết nối Quốc lộ 24, Bộ Xây dựng đã bố trí hơn 2.400 tỷ đồng để triển khai, đồng thời đưa tuyến cao tốc Quảng Ngãi – Kon Tum vào kế hoạch đầu tư công trung hạn. Tuy nhiên đề nghị địa phương cần sớm chuẩn bị đầy đủ thủ tục cần thiết, để có thể triển khai ngay sau khi Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư.

Trong lĩnh vực phát triển nhà ở xã hội, Bộ Xây dựng thống kê tính đến hết tháng 8/2025, các ngân hàng giải ngân được khoảng 19.700 tỷ đồng từ gói tín dụng hỗ trợ. Cùng với đó, về mục tiêu hoàn thành 100.000 căn nhà ở xã hội, Bộ dự kiến có thể đạt hơn 82.000 căn. Hiện, cả nước có 69 dự án nhà ở xã hội, quy mô 135.000 căn, Bộ Xây dựng mong muốn các địa phương nỗ lực hoàn thiện thêm trên 18.000 căn để hoàn thành chỉ tiêu đề ra.

Qua các chuyến kiểm tra về nhà ở xã hội tại các địa phương của Bộ Xây dựng mới đây, Hải Phòng được đánh giá là một trong những địa phương dẫn đầu về phát triển nhà ở xã hội. Theo báo cáo của UBND Thành phố, Hải Phòng đang triển khai 14 dự án với tổng quy mô hơn 15.631 căn hộ. Thành phố cũng quy hoạch 14 khu đất, tổng diện tích 65ha dành cho phát triển nhà ở xã hội; đồng thời, trong 48 dự án nhà ở thương mại đang thực hiện có 29 dự án đã bố trí quỹ đất 20% để xây dựng khoảng 30.200 căn hộ.

Giai đoạn 2024–2025, Hải Phòng tiếp tục đặt mục tiêu hoàn thành 6.948 căn hộ tại 10 dự án và khởi công thêm 8 dự án mới, đưa tổng số căn hoàn thành đến cuối năm 2025 lên 11.900 căn, vượt chỉ tiêu Chính phủ giao (10.694 căn). Để đạt được kết quả này, Thành phố chủ động rút ngắn 50% thời gian giải quyết thủ tục hành chính, và tích cực hỗ trợ chủ đầu tư về quy hoạch, giải phóng mặt bằng, thẩm định thiết kế.

Kết quả kiểm tra, làm việc tại tỉnh Hưng Yên cho thấy toàn tỉnh có 73 dự án nhà ở xã hội đã quy hoạch với tổng diện tích 152,62ha. Trong đó 7 dự án đang triển khai với quy mô hơn 14.500 căn hộ. Giai đoạn 2021–2024, Hưng Yên hoàn thành được 3 dự án với khoảng 1.500 căn, và mục tiêu năm 2025 là hoàn thành thêm 2.250 căn. 

Song dù quy mô lớn nhưng tiến độ nhiều dự án vẫn chậm so với kế hoạch. Một số dự án khởi công từ năm 2024 đến nay mới hoàn thành phần móng, có nguy cơ không kịp bàn giao trong năm 2025. Nguyên nhân chủ yếu do vướng mắc về giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư kéo dài và năng lực thi công của một số chủ đầu tư còn hạn chế.  Vì vậy, Hưng Yên đang tăng cường giám sát, đôn đốc tiến độ và có biện pháp hỗ trợ nhà đầu tư tháo gỡ khó khăn về đất đai, thủ tục hành chính.

