Thúc đẩy tài chính số: LPBank hỗ trợ hộ kinh doanh, tiểu thương thích ứng mô hình thuế mới

Thứ Ba, 02/12/2025
Vừa qua, tại TP.HCM, Hội nghị “Chuyển đổi mô hình và phương pháp quản lý thuế/dòng tiền cho hộ kinh doanh khi xóa bỏ thuế khoán” đã thu hút hơn 500 hộ kinh doanh (HKD) trên địa bàn tham gia.
Sự kiện do LPBank phối hợp cùng UBND phường Bến Thành, Thuế cơ sở 1 và Công ty Cổ phần MISA tổ chức, nhằm hỗ trợ cộng đồng tiểu thương thích ứng với lộ trình cải cách thuế mới của Chính phủ, dự kiến xóa bỏ thuế khoán từ năm 2026.
Theo Nghị quyết 68-NQ/TW và Quyết định 3389/QĐ-BTC, từ 2025–2026, các hộ kinh doanh sẽ phải sử dụng hóa đơn điện tử, mở tài khoản ngân hàng và kê khai thuế trên nền tảng số. Việc chuyển từ mô hình thuế khoán sang hình thức quản lý mới khiến nhiều tiểu thương lo lắng. “Tôi quen ghi chép sổ sách, thu tiền mặt. Việc chuyển sang phần mềm, hóa đơn điện tử thật sự là thách thức”, chị Diễm My, chủ một cửa hàng ăn uống, chia sẻ.
Trước nhu cầu chuyển đổi lớn của cộng đồng hộ kinh doanh/ tiểu thương, LPBank giới thiệu bộ giải pháp tài chính – công nghệ toàn diện hỗ trợ các “bài toán” cốt lõi của tiểu thương trong giai đoạn mới. Theo đó, LPBank sẽ cung cấp các khoản vay ưu đãi với quy trình đơn giản, giúp hộ kinh doanh/ tiểu thương nhanh chóng có nguồn lực để nâng cấp và mở rộng kinh doanh.
Bên cạnh đó, để giúp hộ kinh doanh/tiểu thương quen với việc quản lý dòng tiền, LPBank trang bị bộ công cụ thanh toán số đơn giản như QRShop và Loa Lộc Phát. Đặc biệt, thiết bị Loa Lộc Phát có tính năng đọc thông báo biến động số dư tức thời giúp chủ cửa hàng theo dõi dòng tiền chính xác mà không cần kiểm tra điện thoại liên tục, hạn chế rủi ro thất thoát trong giao dịch không tiền mặt.
Với hạ tầng kết nối Thuế, LPBank sẽ đóng vai trò là cổng thanh toán điện tử, kết nối trực tiếp phần mềm kê khai (MISA) với Cơ quan Thuế, giúp người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ tài chính nhanh chóng, chính xác và giảm thiểu sai sót.
Ông Đặng Công Hoàn – Phó Tổng giám đốc kiêm Giám đốc Ngân hàng Bán lẻ LPBank chia sẻ: “LPBank mong muốn trở thành người bạn đồng hành tin cậy, góp phần minh bạch hóa tài chính kinh doanh theo chủ trương của Đảng và Nhà nước. Chúng tôi không chỉ cung cấp vốn mà còn giúp khách hàng quản lý, tối ưu và phát triển bền vững trong kỷ nguyên số”.
Điểm nổi bật của chương trình là mô hình phối hợp 4 bên, tạo sự đồng bộ giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp công nghệ và ngân hàng thương mại. Mô hình này được kỳ vọng sẽ thúc đẩy hiệu quả quản lý thuế, giảm áp lực cho người nộp thuế và góp phần xây dựng hệ sinh thái tài chính minh bạch, giúp người dân yên tâm kinh doanh.
Với vai trò tiên phong trong thúc đẩy tài chính toàn diện, LPBank dự kiến nhân rộng mô hình này tại nhiều địa phương khác như Hà Nội, Phú Thọ, Nghệ An, Đà Nẵng và Cần Thơ. Qua đó, ngân hàng kỳ vọng hỗ trợ hàng triệu hộ kinh doanh trên cả nước chuyển đổi suôn sẻ vào giai đoạn áp dụng thuế điện tử trong trong thời gian tới.
Ngày 28/11, Ngân hàng JP Morgan của Mỹ đã trao giải thưởng “Chất lượng Thanh toán quốc tế xuất sắc bằng Đô la Mỹ năm 2025” cho Ngân hàng TMCP Quốc Tế (VIB), ghi nhận thành tích nổi bật của VIB trong việc đưa tỷ lệ xử lý tự động giao dịch thanh toán quốc tế đạt chuẩn đạt mức 99,94%.
Ngoài ra, đồng yên cũng được hỗ trợ khi bạc xanh chịu sức ép mất giá do kỳ vọng cao rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ giảm lãi suất trong cuộc họp tháng 12...
Giống như trong tuần trước, giá vàng trong phiên đầu tuần được hỗ trợ bởi khả năng Fed sẽ giảm lãi suất trong cuộc họp tháng 12...
Trong hơn 100 năm qua, giá trị của đồng USD đã bị bào mòn đáng kể. Số liệu từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cho thấy sức mua của 1 USD hiện nay chỉ tương đương vài cent của năm 1913 - khi Fed ra đời...
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: