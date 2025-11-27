Hà Nội: Khu vực nội đô sẽ ưu tiên xây dựng không gian, công trình công cộng

Giá vàng trong nước và thế giới
Thứ Năm, 27/11/2025
Thanh Xuân
27/11/2025, 15:52
Theo Nghị quyết vừa được HĐND Thành phố Hà Nội thông qua, tại khu vực nội đô lịch sử sẽ ưu tiên xây dựng không gian, công trình công cộng, tăng tỷ lệ đất cây xanh sử dụng công cộng và bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa, phát triển du lịch, không xây dựng nhà ở…
Tại kỳ họp thứ 28, HĐND Thành phố Hà Nội vừa thông qua Nghị quyết ban hành danh mục di dời các cơ sở sản xuất công nghiệp, cơ sở y tế, cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và trụ sở các cơ quan, đơn vị trong đô thị trung tâm không phù hợp với Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Trong đó, có 42 cơ sở sản xuất công nghiệp và 15 trụ sở các cơ quan, đơn vị.
Cụ thể, đối với các cơ sở sản xuất công nghiệp nằm trong các khu dân cư, khu vực phát triển đô thị trong đô thị trung tâm thành phố không bảo đảm vệ sinh môi trường (gây ô nhiễm môi trường), không phù hợp với Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065 phải thực hiện kế hoạch di dời toàn bộ cơ sở.
Việc di dời sẽ phải kết hợp đổi mới thiết bị, công nghệ; tiết kiệm năng lượng; bảo đảm vấn đề môi trường, nhằm tránh việc di dời cơ sở sản xuất gây ô nhiễm từ nơi này đến nơi khác. Địa điểm tiếp nhận các cơ sở di dời là khu công nghiệp, cụm công nghiệp tập trung trên địa bàn thành phố. Trường hợp đặc biệt không thể di dời vào những khu, cụm công nghiệp tập trung, thì tùy từng trường hợp, UBND thành phố sẽ xem xét, quyết định.
Đối với cơ sở bệnh viện, cơ sở y tế: Di dời cơ sở có mức độ ô nhiễm, truyền nhiễm, lây nhiễm cao (đặc biệt là cơ sở nằm xen trong khu dân cư); cơ sở không bảo đảm chỉ tiêu về diện tích đất/giường bệnh theo quy định.
Các cơ sở đào tạo giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp, trụ sở làm việc: Di dời những cơ sở có số lượng đào tạo vượt quá số lượng đào tạo được giao chỉ tiêu, gây mất cân đối về hạ tầng kỹ thuật, giao thông; không bảo đảm chỉ tiêu về diện tích đất/sinh viên theo quy định tại quy chuẩn, tiêu chuẩn chuyên ngành và Quy hoạch chung Thủ đô được duyệt.
Địa điểm tiếp nhận là các khu giáo dục, đào tạo, khu liên cơ quan tập trung theo quy hoạch của thành phố.
UBND Thành phố Hà Nội có trách nhiệm bố trí quỹ đất phù hợp với quy hoạch để xây dựng cơ sở, trụ sở mới trong trường hợp các cơ quan, đơn vị thuộc đối tượng phải di dời có nhu cầu. Quỹ đất sau khi thực hiện việc di dời, giao cho UBND Thành phố xây dựng kế hoạch, phương án sử dụng đất cụ thể theo quy định của Luật Thủ đô, phù hợp với định hướng Quy hoạch chung Thủ đô được duyệt và các quy hoạch có liên quan.
Trong đó, tại khu vực nội đô lịch sử, ưu tiên xây dựng không gian, công trình công cộng, tăng tỷ lệ đất cây xanh sử dụng công cộng và bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa, phát triển du lịch, không xây dựng nhà ở.
Tại khu vực khác ở đô thị trung tâm, ưu tiên xây dựng công trình dịch vụ, công cộng, hạ tầng thiết yếu phục vụ dân cư, bảo đảm đáp ứng tiêu chuẩn về hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật theo phân loại đô thị, quy chuẩn xây dựng, tiêu chuẩn hiện hành và các quy hoạch được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
