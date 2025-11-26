Hải Phòng gia hạn sử dụng đất dự án Trung tâm thương mại chợ Sắt

UBND TP. Hải Phòng ra quyết định gia hạn sử dụng đất 24 tháng đối với dự án Tổ hợp Trung tâm thương mại, vui chơi giải trí, khách sạn 5 sao và văn phòng cho thuê tại khu vực chợ Sắt…

Ngày 25/11/2025, thông tin từ UBND TP. Hải Phòng cho biết thành phố vừa ban hành quyết định gia hạn sử dụng đất đối với dự án Tổ hợp Trung tâm thương mại, vui chơi giải trí, khách sạn 5 sao và văn phòng cho thuê để chỉnh trang đô thị tại khu vực chợ Sắt (phường Hồng Bàng) do Công ty cổ phần May – Diêm Sài Gòn làm chủ đầu tư.

GIA HẠN SỬ DỤNG ĐẤT 24 THÁNG

Theo Quyết định số 4682/QĐ-UBND ngày 21/11/2025 của UBND TP. Hải Phòng, thành phố Hải Phòng cho phép Công ty cổ phần May – Diêm Sài Gòn gia hạn sử dụng đất do không đưa đất vào sử dụng đối với 15.187,2m2 đất tại phường Hồng Bàng (theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số DK 168327 cấp ngày 10/1/2023) để sử dụng vào mục đích thương mại dịch vụ.

Thời gian gia hạn 24 tháng kể từ ngày có quyết định gia hạn của UBND TP. Hải Phòng. Căn cứ cho phép Công ty Cổ phần May - Diêm Sài Gòn được gia hạn sử dụng đất đối với diện tích đất trên được thực hiện theo quy định tại khoản 8 Điều 81 Luật Đất đai 2024 và khoản 2 Điều 4 Nghị định số 226/2025/NĐ–CP, khoản 2 Điều 31 Nghị định số 102/2025/NĐ-CP.

UBND TP. Hải Phòng giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì cùng các sở ngành, đơn vị, địa phương liên quan kiểm tra, giám sát việc sử dụng đất của Công ty Cổ phần May – Diêm Sài Gòn. Trường hợp hết thời hạn được gia hạn sử dụng đất mà không đưa đất vào sử dụng, lập hồ sơ trình UBND thành phố thu hồi đất theo quy định.

Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm chuyển thông tin địa chính đến cơ quan thuế để xác định khoản tiền nộp bổ sung trong thời gian được gia hạn sử dụng đất đối với Công ty Cổ phần May – Diêm Sài Gòn theo quy định. Đồng thời, cung cấp thông tin để công khai theo quy định.

Thuế thành phố Hải Phòng có trách nhiệm kiểm tra, xác định khoản tiền phải nộp bổ sung trong thời gian được gia hạn sử dụng đất đối với Công ty Cổ phần May – Diêm Sài Gòn, hướng dẫn, đôn đốc doanh nghiệp nộp ngân sách theo quy định.

UBND phường Hồng Bàng có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra, giám sát việc sử dụng đất của Công ty Cổ phần May – Diêm Sài Gòn, phát hiện vi phạm kịp thời xử lý theo quy định.

Công ty Cổ phần May – Diêm Sài Gòn có trách nhiệm sử dụng đất đúng mục đích, thực hiện nghĩa vụ của người sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai và quy định của pháp luật hiện hành có liên quan, khẩn trương đưa đất vào sử dụng.

Hết thời hạn được gia hạn sử dụng đất mà không đưa đất vào sử dụng (chưa hoàn thành đầu tư xây dựng công trình trên đất) sẽ bị Nhà nước thu hồi đất theo quy định, Công ty Cổ phần May – Diêm Sài Gòn không được bồi thường về đất và tài sản gắn liền với đất.

DỰ ÁN ĐỘNG THỔ RỒI ĐẮP CHIẾU KÉO DÀI

Chợ Sắt Hải Phòng được hình thành từ thế kỷ thứ 19, nơi này còn được gọi là khu phố “nhượng địa” hoặc là “chợ lớn”, là nơi hội tụ của các dòng sông, rất thuận lợi cho việc vận chuyển hàng hóa bằng tàu thuyền để giao thương với các trung tâm kinh tế khác ở Việt Nam và các nước, nên chợ Sắt rất sầm uất, ngang tầm với chợ Đồng Xuân của Hà Nội và chợ Bến Thành của TP HCM.

Đến thời kỳ bao cấp, chợ Sắt vẫn là nơi buôn bán hưng vượng, là một trong những trung tâm buôn bán lớn nhất tại miền Bắc. Chợ Sắt đã trở thành niềm tự hào và kiêu hãnh của người dân đất Cảng. Sau sự cố cháy chợ năm 1985, cùng với sự đổi mới và mở cửa của đất nước, Hải Phòng đã liên doanh với nhà đầu tư nước ngoài, để xây dựng lại chợ sắt và đưa vào sử dụng từ năm 1994.

Sau nhiều năm hoạt động, chợ Sắt đã xuống cấp, để chỉnh trang đô thị và tạo diện mạo mới cho cho khu vực này, Hải Phòng đã tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư triển khai dự án. Công ty Cổ phần May – Diêm Sài Gòn được lựa chọn là nhà đầu tư thực hiện dự án. Để triển khai dự án, hơn 450 hộ kinh doanh tại chợ Sắt đã phải chuyển sang kinh doanh tại chợ tạm ở phường Lãm Hà, quận Kiến An (nay là phường Kiến An), bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư.

Tháng 5/2022, dự án Tổ hợp Trung tâm thương mại, vui chơi giải trí, khách sạn 5 sao và văn phòng cho thuê để thực hiện chỉnh trang đô thị tại khu vực chợ Sắt (phường Hồng Bàng) đã được Công ty Cổ phần May – Diêm Sài Gòn và thành phố Hải Phòng tổ chức động thổ. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 6.060 tỉ đồng, trong đó, vốn góp của nhà đầu tư là hơn 1.200 tỉ đồng, vốn huy động hơn 4.800 tỉ đồng.

Tổ hợp trung tâm thương mại này là 2 tòa tháp cao 40 tầng nổi và 2 tầng hầm trên diện tích hơn 15.000m2 đất, trong đó, mật độ xây dựng khối đế là hơn 46%, mật độ xây dựng khối tháp là 40%, chiều cao công trình từ mặt sân tới sàn mái là 146m.

Dự án được kỳ vọng sẽ giúp cho bộ mặt kiến trúc đô thị khu vực được chỉnh trang, đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật với đô thị Hải Phòng, tạo cảnh quan đô thị phù hợp với định hướng quy hoạch phát triển thành phố đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050. Thời gian triển khai đầu tư xây dựng dự án là 36 tháng, dự kiến năm 2025 sẽ hoàn thành đi vào hoạt động

Tuy nhiên, sau một thời gian xây dựng, hoạt động xây dựng tại dự án này đã bị dừng và đắp chiếu kéo dài suốt nhiều tháng qua. Bên trong bức tường được dựng bằng tôn quây kín, dự án chỉ là một bãi đất trống đào khoét nham nhở cùng một số máy móc thiết bị phục vụ thi công xây dựng để chỏng chơ.