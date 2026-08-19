Hà Nội sẽ quy định cụ thể các khoản thu từ khai thác giá trị tăng thêm trong khu vực TOD

Các khoản thu từ việc khai thác giá trị tăng thêm trong khu vực TOD bao gồm: hệ số lợi thế TOD; tỷ lệ phần trăm thu từ việc khai thác tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt địa phương trong khu vực TOD; tỷ lệ phần trăm phí cải thiện hạ tầng; tỷ lệ phần trăm phí kết nối giao thông công cộng.

Khu vực Hoàng Cầu, nơi có tuyến Metro Cát Linh - Hà Đông chạy qua. Ảnh: Phan Dương

UBND TP. Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 67/2026/NQ-HĐND.

Kế hoạch nhằm cụ thể hóa và tổ chức triển khai kịp thời, đồng bộ, hiệu quả các cơ chế, chính sách đặc thù quy định về các khoản thu từ việc khai thác giá trị tăng thêm trong khu vực TOD; Triển khai thực hiện hiệu quả quy định tại Luật Thủ đô, tạo nguồn lực bổ sung ngân sách. Đồng thời, phân công rõ trách nhiệm, tiến độ của từng sở, ban, ngành, UBND các xã, phường và các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc nghiên cứu, xây dựng các chính sách quy định cụ thể của các khoản thu từ việc khai thác giá trị tăng thêm trong khu vực TOD, trình UBND Thành phố xem xét, trình HĐND Thành phố ban hành Nghị quyết.

Với kế hoạch trên, UBND Thành phố giao Sở Tài chính chủ trì với các Sở, ngành Thành phố có liên quan xây dựng, tham mưu trình ban hành mức thu (tỷ lệ % thu) từ việc khai thác tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt địa phương trong khu vực TOD theo quy định; xây dựng, tham mưu trình ban hành quy trình, trình tự, thủ tục thu, nộp quản lý và sử dụng cũng như chính sách miễn, giảm của khoản thu từ việc khai thác tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt địa phương trong khu vực TOD theo quy định tại Luật Thủ đô và các văn bản pháp luật chuyên ngành...

Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị liên quan xây dựng, tham mưu trình ban hành Hệ số lợi thế TOD nhằm điều tiết giá trị tăng thêm chưa được điều tiết, đánh giá khi xác định tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo chính sách thu tiền sử dụng đất theo quy định pháp luật đất đai hiện hành; xây dựng, tham mưu trình ban hành quy trình, trình tự, thủ tục thu, nộp, quản lý, sử dụng khoản thu; xây dựng, tham mưu chính sách miễn, giảm của khoản thu đối với diện tích sàn xây dựng tăng thêm của các dự án xây dựng công trình dân dụng do việc tăng hệ số sử dụng đất và các chỉ tiêu quy hoạch, thu từ việc khai thác giá trị tăng thêm từ đất theo quy định

Sở Xây dựng được yêu cầu chủ trì phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị liên quan xây dựng, tham mưu trình ban hành quy định mức thu (tỷ lệ %) thu) phí cải thiện hạ tầng, phí kết nối giao thông công cộng; xây dựng, tham mưu trình ban hành quy trình, trình tự, thủ tục thu, nộp quản lý và sử dụng; chính sách miễn, giảm của các khoản thu phí cải thiện hạ tầng và phí kết nối giao thông công cộng trong khu vực TOD theo quy định Luật Thủ đô và các văn bản pháp luật chuyên ngành.

Thành phố cũng giao Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội, Thuế Thành phố, doanh nghiệp quản lý, khai thác tài sản đường sắt địa phương và các đơn vị được giao quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông phối hợp cung cấp dữ liệu, thông tin có liên quan và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao theo thẩm quyền; báo cáo kết quả thực hiện định kỳ hoặc đột xuất.

Trước đó, ngày 22/7, HĐND TP.Hà Nội đã thông qua Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung danh mục các dự án đường sắt đô thị vào Phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết số 188/2025 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù, đặc biệt nhằm phát triển hệ thống đường sắt đô thị tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh. Theo Nghị quyết, mạng lưới metro của Hà Nội tiếp tục được mở rộng với tổng cộng 18 tuyến (thay vì 15 tuyến tại Nghị quyết 188của Quốc hội), tổng chiều dài 979 km.

Ảnh: Phan Nam

Theo Bảng phân công tổ chức thực hiện Kế hoạch thì các đơn vị được giao nhiệm vụ phải trình ban hành các chính sách quy định cụ thể về các khoản thu trong khu vực TOD chậm nhất trong 45 ngày sau khi Quy hoạch khu vực TOD được phê duyệt; tổng hợp báo cáo kết quả trước 15/12 hàng năm. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền, báo cáo ngay bằng văn bản để tổng hợp, trình UBND Thành phố xem xét, chỉ đạo.

“Việc triển khai Nghị quyết phải bám sát các quy định của Luật Thủ đô; đảm bảo thống nhất, đồng bộ giữa Nghị quyết với pháp luật và pháp luật có liên quan; phù hợp với yêu cầu phát triển của Thủ đô. Các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường và các cơ quan, đơn vị liên quan phải chủ động rà soát, tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, phối hợp chặt chẽ, kịp thời xử lý hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh. Các chính sách thu phải bảo đảm công khai, minh bạch, đúng đối tượng, đúng thẩm quyền, không để xảy ra thất thoát, lãng phí…”, lãnh đạo Thành phố yêu cầu.