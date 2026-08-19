Hà Nội sẽ quy định cụ thể các khoản thu từ khai thác giá trị tăng thêm trong khu vực TOD

Các khoản thu từ việc khai thác giá trị tăng thêm trong khu vực TOD bao gồm: hệ số lợi thế TOD; tỷ lệ phần trăm thu từ việc khai thác tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt địa phương trong khu vực TOD; tỷ lệ phần trăm phí cải thiện hạ tầng; tỷ lệ phần trăm phí kết nối giao thông công cộng.
UBND TP. Hà Nội vừa
ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 67/2026/NQ-HĐND.
Kế hoạch nhằmcụ thể hóa và
tổ chức triển khai kịp thời, đồng bộ, hiệu quả các cơ chế, chính sách đặc thù
quy định về các khoản thu từ việc khai thác giá trị tăng thêm trong khu vực TOD; Triển khai thực hiện
hiệu quả quy định tại Luật Thủ đô, tạo nguồn lực bổ sung ngân sách. Đồng thời, phân công rõ trách nhiệm, tiến độ
của từng sở, ban, ngành, UBND các xã, phường và các cơ quan, đơn vị có liên
quan trong việc nghiên cứu, xây dựng các chính sách quy định cụ thể của các khoản thu từ việc khai thác giá trị tăng thêm trong khu vực TOD, trình UBND Thành phố xem xét, trình HĐND Thành phố ban hành Nghị quyết.
Với kế hoạch
trên, UBND Thành phố giao Sở Tài chính chủ trì với các Sở, ngành Thành phố có
liên quan xây dựng, tham mưu trình ban hành mức thu (tỷ lệ % thu) từ việc khai
thác tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt địa phương trong khu vực TOD theo quy
định; xây dựng, tham mưu
trình ban hành quy trình, trình tự, thủ tục thu, nộp quản lý và sử dụng cũng như chính
sách miễn, giảm của khoản thu từ việc khai thác tài sản kết cấu hạ tầng đường
sắt địa phương trong khu vực TOD theo quy định tại Luật Thủ đô và các văn bản pháp
luật chuyên ngành...
Sở Nông nghiệp và Môi
trường có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị liên quan xây dựng,
tham mưu trình ban hành Hệ số lợi thế TOD nhằm điều tiết giá trị tăng thêm chưa
được điều tiết, đánh giá khi xác định tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo
chính sách thu tiền sử dụng đất theo quy định pháp luật đất đai hiện hành;xây dựng,
tham mưu trình ban hành quy trình, trình tự, thủ tục thu, nộp, quản lý, sử
dụng khoản thu; xây dựng, tham mưu chính sách miễn, giảm của khoản thu đối với diện tích sàn xây
dựng tăng thêm của các dự án xây dựng công trình dân dụng do việc tăng hệ số sử
dụng đất và các chỉ tiêu quy hoạch, thu từ việc khai thác giá trị tăng thêm từ
đất theo quy định
Sở Xây dựng được yêu cầu chủ
trì phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị liên quan xây dựng, tham mưu trình
ban hành quy định mức thu (tỷ
lệ %) thu) phí cải thiện hạ
tầng, phí kết nối giao thông công cộng; xây dựng, tham mưu trình ban hành quy
trình, trình tự, thủ tục thu, nộp quản lý và sử dụng; chính sách miễn, giảm của
các khoản thu phí cải thiện hạ tầng và phí kết nối giao thông công cộng trong
khu vực TOD theo quy định Luật Thủ đô và các văn bản pháp luật chuyên ngành.
Thành phố cũng
giao Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội, Thuế Thành phố, doanh
nghiệp quản lý, khai thác tài sản đường sắt địa phương và các đơn vị được giao
quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông phối hợp cung cấp dữ liệu, thông tin có liên quan và tổ chức thực
hiện các nhiệm vụ được giao theo thẩm quyền; báo cáo kết quả thực hiện định kỳ
hoặc đột xuất.
Theo Bảng phân công tổ chức thực hiện Kế hoạch thì các đơn vị được giao nhiệm vụ phải trình ban hành các chính sách quy định cụ thể về các khoản thu trong khu vực TOD chậm nhất trong 45 ngày sau khi Quy hoạch khu vực TOD được phê duyệt; tổng hợp báo cáo kết quả trước 15/12 hàng năm. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền, báo cáo ngay bằng văn bản để tổng hợp, trình UBND Thành phố xem xét, chỉ đạo.
“Việc
triển khai Nghị quyết phải bám sát các quy định của Luật Thủ đô; đảm bảo thống
nhất, đồng bộ giữa Nghị quyết với pháp luật và pháp luật có liên quan; phù hợp
với yêu cầu phát triển của Thủ đô. Các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường và
các cơ quan, đơn vị liên quan phải chủ
động rà soát, tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao; đề cao trách nhiệm của
người đứng đầu, phối hợp chặt chẽ, kịp thời xử lý hoặc báo cáo cấp có thẩm
quyền tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh. Các chính sách thu phải bảo đảm
công khai, minh bạch, đúng đối tượng, đúng thẩm quyền, không để xảy ra thất
thoát, lãng phí…”, lãnh đạo Thành phố
yêu cầu.
Nghị quyết số 67/2026/NQ-HĐND của HĐND TP. Hà Nội quy định chi tiết về các khoản thu và phí từ việc khai thác giá trị tăng thêm trong khu vực TOD:
1. Khoản thu từ việc khai thác tài sản kết cấu hạ tầng
đường sắt địa phương là khoản tiền mà tổ chức, hộ gia đình, cá nhân
phải nộp nhằm điều tiết lại một phần giá trị lợi nhuận tăng thêm từ hoạt động
kinh doanh thương mại, dịch vụ, kinh doanh bất động sản, kinh doanh dịch vụ bất
động sản được tạo ra trong khu vực TOD do kết quả của đầu tư hệ thống đường sắt đô
thị.
2. Phí cải thiện hạ tầng thuộc phạm vi của Nghị
quyết này là khoản tiền mà tổ chức, hộ gia đình, cá nhân phải nộp nhằm phát
triển hệ thống đường sắt địa phương và đồng bộ khu vực TOD do kết quả của đầu tư
hệ thống đường sắt đô thị, cải thiện hạ tầng trong khu vực TOD.
3. Phí kết nối giao thông công cộng thuộc phạm vi
của Nghị quyết này là khoản tiền mà tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có công
trình, dự án (không kết nối trực tiếp với hạ tầng đường sắt khu vực TOD) phải
nộp khi có nhu cầu kết nối trực tiếp giao thông của công trình, dự án với hạ
tầng đường sắt khu vực TOD sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt nhằm
góp phần bù đắp chi phí đầu tư, vận hành, duy tu hệ thống giao thông công cộng
và điều tiết phần giá trị tăng thêm phát sinh từ hoạt động kết nối này.
4. Hệ số lợi thế TOD là hệ số được xây dựng nhằm điều tiết
giá trị tăng thêm chưa được điều tiết, đánh giá khi xác định tiền sử dụng đất,
tiền thuê đất theo chính sách thu tiền sử dụng đất theo quy định pháp luật đất
đai hiện hành, áp dụng đối với các dự án công trình dân dụng thuộc đối tượng áp
dụng khoản thu diện tích sàn xây dựng tăng thêm do việc tăng hệ số sử dụng đất
và các chỉ tiêu quy hoạch, thu từ việc khai thác giá trị tăng thêm từ đất trong
khu vực TOD.
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