Lâm Đồng quy định hạn mức giao đất, điều kiện tách thửa

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành Quyết định số 54/2026/QĐ-UBND quy định hạn mức giao đất, công nhận quyền sử dụng đất, nhận chuyển quyền sử dụng đất; giấy tờ khác về quyền sử dụng đất; việc xác định diện tích đất ở, diện tích đất sử dụng để xây dựng công trình phục vụ trực tiếp sản xuất nông nghiệp; điều kiện, diện tích tối thiểu của việc tách thửa đất, hợp thửa đất trên địa bàn tỉnh…

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Trong đó, hạn mức giao đất ở cho cá nhân tại nông thôn thuộc địa giới đơn vị hành chính xã, đặc khu Phú Quốc không quá 150 m2 cho một cá nhân. Tại đô thị thuộc địa giới đơn vị hành chính phường, hạn mức giao đất ở không quá 100 m2 cho một cá nhân.

Đối với trường hợp sử dụng đất trước ngày 15/10/1993, hạn mức công nhận đất ở cho hộ gia đình, cá nhân tại nông thôn thuộc địa giới đơn vị hành chính xã, đặc khu Phú Quốc không quá 400 m2 cho một hộ gia đình hoặc một cá nhân. Tại đô thị thuộc địa giới đơn vị hành chính phường, hạn mức này không quá 300 m2 cho một hộ gia đình hoặc một cá nhân.

Về điều kiện tách thửa, hợp thửa, đối với thửa đất thuộc khu vực đã có quy hoạch chi tiết phân lô, quy hoạch chi tiết xây dựng, hoặc quy hoạch xây dựng của dự án được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, giao cho tổ chức triển khai thực hiện, việc tách thửa phải căn cứ vào quy hoạch đã được phê duyệt.

Đáng chú ý, trường hợp người sử dụng đất tặng, cho quyền sử dụng đất để xây dựng công trình công cộng, nhà tình nghĩa, nhà tình thương, nhà cho hộ nghèo đa chiều, hộ đồng bào dân tộc thiểu số thiếu đất ở theo quy định, thì phần diện tích đất còn lại không phải bảo đảm diện tích, kích thước tối thiểu được phép tách thửa.

Bên cạnh các trường hợp được tách thửa, Quyết định cũng quy định các trường hợp không được tách thửa, hợp thửa. Trong đó có đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, đất rừng sản xuất là rừng tự nhiên; đất có vi phạm pháp luật về đất đai nhưng chưa chấp hành xong quyết định, bản án đã có hiệu lực pháp luật của cơ quan có thẩm quyền tại thời điểm đề nghị tách thửa, hợp thửa.

Ngoài ra cũng không được tách thửa, hợp thửa đối với đất được Nhà nước cho thuê đối với cá nhân; đất được Nhà nước giao đất, cho thuê đất đối với tổ chức, trừ trường hợp tổ chức sử dụng đất thực hiện dự án đầu tư được phân lô theo quy hoạch chi tiết xây dựng theo quy định.

Về diện tích, kích thước tối thiểu sau khi tách thửa: Đối với đất ở thuộc phạm vi địa giới đơn vị hành chính phường, trường hợp tại vị trí tách thửa đã có quy định dạng kiến trúc nhà ở được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, thì diện tích, kích thước tối thiểu được phép tách thửa xác định theo quy định này. Trường hợp chưa có quy định dạng kiến trúc nhà ở được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, thửa đất mới hình thành sau khi tách phải có diện tích từ 50 m2 trở lên; kích thước cạnh tiếp giáp đường giao thông công cộng hiện có, hoặc lối đi được hình thành khi tách thửa từ 4 m trở lên; kích thước chiều dài (chiều sâu) từ 10 m trở lên.

Đối với đất ở thuộc phạm vi địa giới đơn vị hành chính xã, trường hợp đã có quy định dạng kiến trúc nhà ở được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, thì diện tích, kích thước tối thiểu được phép tách thửa thực hiện theo quy định này. Trong trường hợp quy hoạch có quy định dạng kiến trúc nhà ở đã hết thời kỳ quy hoạch nhưng chưa có quy định thay thế, thì tiếp tục áp dụng quy định về dạng kiến trúc nhà ở đó cho đến khi quy định mới được phê duyệt.

Trường hợp nếu chưa có quy định dạng kiến trúc nhà ở được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, thửa đất mới hình thành sau khi tách phải có diện tích từ 100 m2 trở lên, kích thước cạnh tiếp giáp đường giao thông công cộng hiện có hoặc lối đi được hình thành khi tách thửa từ 5 m trở lên, chiều dài (chiều sâu) từ 10 m trở lên.

Riêng tại đặc khu Phú Quý, thửa đất mới hình thành sau khi tách phải có diện tích từ 60 m2 trở lên, kích thước cạnh tiếp giáp đường giao thông công cộng hiện có hoặc lối đi được hình thành khi tách thửa từ 4 m trở lên, chiều dài (chiều sâu) từ 8 m trở lên...