Hà Nội quy hoạch phân khu đô thị thể thao Olympic - Khu B, C, D

Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn vừa ký ban hành các Quyết định số 5398, 5399 và 5400/QĐ-UBND phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch phân khu đô thị thể thao Olympic - Khu B, C, D với tỷ lệ 1/2000…

Theo Nhiệm vụ quy hoạch, Khu B có quy mô 4.560ha trong tổng diện tích nghiên cứu 16.081ha, nằm trên địa bàn các xã Thường Tín, Tam Hưng, Thượng Phúc, Dân Hòa. Thời hạn quy hoạch đến năm 2045, tầm nhìn đến 2065. Khu vực này lập quy hoạch phân khu đô thị có chức năng chính gồm: đất thể thao, đất đơn vị ở, hạ tầng kỹ thuật, dịch vụ công cộng, cây xanh, giáo dục, di tích, quốc phòng, an ninh, sản xuất nông nghiệp, giao thông và mặt nước…

Đơn vị tổ chức lập quy hoạch là Ban quản lý đồ án quy hoạch kiến trúc (Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội); đơn vị tư vấn được chỉ định theo quy định; thời gian lập đồ án không quá 9 tháng.

Khu C có diện tích 4.498ha thuộc các xã Ngọc Hồi, Nam Phù, Hồng Vân, Chương Dương, Thượng Phúc, Thường Tín. Dự báo dân số đến 2045 khoảng 240.000 - 280.000 người. Khu vực tập trung phát triển đô thị thể thao, đô thị dịch vụ gắn với Khu liên hợp thể thao (sân vận động đẳng cấp quốc tế); kết nối di sản Thăng Long - Hoa Lư, gắn với vùng di tích Hương Sơn - Tam Chúc, đồng bộ với trục quốc lộ 1A, 1B, đường Hồ Chí Minh, kết nối cao tốc Tây Bắc và các tỉnh phía Nam, tạo không gian và động lực phát triển mới.

Cùng với đó, bổ sung hoàn chỉnh, kết nối hệ thống hạ tầng giao thông, hạ tầng đô thị, hình thành tại khu vực (đường Vành đai 4, tổ hợp TOD ga Ngọc Hồi, đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, đường sắt Quốc gia, hệ thống đường sắt đô thị…), đảm bảo phát triển đô thị hiện đại, đồng bộ, bền vững, tiếp cận nội đô thông qua hệ thống đường sắt đô thị trong vòng 15 phút, có sức hút lớn để từng bước giãn mật độ tập trung dân cư trong khu vực nội đô lịch sử.

Nghiên cứu định hướng phát triển đô thị trên tổng thể khu vực nghiên cứu hướng tới đô thị thông minh, xanh, tuần hoàn, hài hòa với các khu vực lân cận.

Khai thác cảnh quan, mặt nước tự nhiên sông Nhuệ để hình thành trục không gian phía Nam Hà Nội với hệ thống công viên cây xanh mặt nước hoàn chỉnh, kết nối với hệ thống vành đai xanh, hành lang xanh Thành phố, thúc đẩy phát triển dịch vụ du lịch - văn hóa. Hình thành các vùng đệm quanh các làng xóm hiện hữu, kiểm soát sự phát triển đô thị hóa.

Khu D rộng khoảng 3.743ha, thuộc các xã Thanh Oai, Tam Hưng, Dân Hòa, dự kiến dân số đến năm 2045 từ 240.000 đến 275.000 người. Quy hoạch khu D nhằm mục tiêu bám sát, phân tích thực thi các nhiệm vụ theo định hướng Nghị quyết số 81/2023/QH15 của Quốc hội về Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2023, tầm nhìn đến năm 2050: “Tập trung phát triển kết cấu hạ tầng đô thị và hạ tầng kết nối đồng bộ, hiện đại, bao gồm các trục từ Hà Nội kết nối với các đô thị lớn của vùng, các đường vành đai 4, vành đai 5 vùng Thủ đô Hà Nội và các tuyến đường sắt đô thị, đường sắt vành đai phía Đông thành phố Hà Nội…”

Đồng thời, cụ thể hóa chủ trương của các cấp lãnh đạo Nhà nước và Thành phố; phù hợp với tình hình, xu hướng phát triển mới và định hướng Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; hình thành một quần thể đô thị thể thao, dịch vụ du lịch, sinh thái phía Nam của Thành phố Hà Nội, với khu liên hợp thể thao, các “làng Olympic” đẳng cấp khu vực, quốc tế đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện để có thể tổ chức được đại hội thể thao châu Á, Thế vận hội Olympic.

Mở rộng không gian đô thị phía Nam thành phố, đồng bộ hệ thống hạ tầng xã hội và kỹ thuật, tạo đô thị thông minh, sinh thái, đô thị nén (TOD), thúc đẩy vai trò động lực phát triển kinh tế xã hội khu vực cửa ngõ phía Nam.

Các khu chức năng đô thị, hạ tầng, nhà ở (nhà ở thương mại, sinh thái, nhà ở xã hội, tái định cư) được thiết kế hài hòa, liên kết với các khu giáo dục, y tế và khu liên hợp thể thao để đảm bảo phát triển bền vững và đồng bộ.

Trước đó, Hà Nội đã phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch phân khu đô thị thể thao Olympic - Khu A, tỷ lệ 1/2000 với diện tích 3.280ha.