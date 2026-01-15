Thứ Năm, 15/01/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Bất động sản

Bộ Xây dựng thẩm định nhiệm vụ Quy hoạch chung Thành phố Hải Phòng đến 2050, tầm nhìn 2075

Hoàng Bách

15/01/2026, 13:55

Tại Hà Nội, Bộ Xây dựng vừa tổ chức hội nghị thẩm định nhiệm vụ Quy hoạch chung Thành phố Hải Phòng đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075, làm cơ sở định hướng phát triển đô thị, hạ tầng và không gian kinh tế – xã hội của Thành phố trong giai đoạn mới. Hội nghị do Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn, Chủ tịch Hội đồng thẩm định, chủ trì.

Bộ Xây dựng tổ chức hội nghị thẩm định nhiệm vụ Quy hoạch chung Thành phố Hải Phòng đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075. Ảnh: BXD
Bộ Xây dựng tổ chức hội nghị thẩm định nhiệm vụ Quy hoạch chung Thành phố Hải Phòng đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075. Ảnh: BXD

Báo cáo tại hội nghị, Công ty CP Quy hoạch và phát triển đô thị Việt Nam (đơn vị tư vấn) cho biết phạm vi quy hoạch bao gồm toàn bộ địa giới hành chính Thành phố Hải Phòng sau sáp nhập, với diện tích khoảng 3.184,5km2, gồm khu vực đất liền, đảo ven bờ và vùng biển đảo. Thời hạn quy hoạch đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075.

Quy hoạch nhằm mục tiêu đến năm 2030, xây dựng Hải Phòng trở thành trung tâm du lịch biển, văn hóa và di sản có tầm khu vực và quốc tế; thành phố cảng công nghiệp hiện đại, văn minh, sinh thái, đáng sống tầm cỡ khu vực Đông Nam Á; tiên phong trong công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và đổi mới sáng tạo, cơ bản đạt các tiêu chí của đô thị đặc biệt.

Đến năm 2050, phấn đấu đưa Hải Phòng trở thành một trong những cực tăng trưởng chính của quốc gia, trung tâm công nghiệp, logistics và cảng biển quốc tế hàng đầu khu vực Đông Nam Á. Tầm nhìn đến năm 2075, Thành phố Hải Phòng được định hướng trở thành đô thị có kinh tế tích hợp, có khả năng cạnh tranh với các cực phát triển ven biển châu Á.

Nhiệm vụ quy hoạch xác định Hải Phòng là thành phố cảng hiện đại, đô thị động lực phát triển của quốc gia; trung tâm công nghiệp hiện đại, thông minh; đầu mối logistics quan trọng; trung tâm quốc gia và quốc tế về giáo dục, đào tạo, y tế, khoa học công nghệ, du lịch và kinh tế biển; đô thị sinh thái, đáng sống, có vị trí chiến lược về quốc phòng, an ninh.

Đến năm 2050, phấn đấu đưa Hải Phòng trở thành một trong những cực tăng trưởng chính của quốc gia, trung tâm công nghiệp, logistics và cảng biển quốc tế hàng đầu khu vực Đông Nam Á.

Theo đó, nhiệm vụ Quy hoạch đề ra các yêu cầu chính cần thực hiện gồm: nghiên cứu, đánh giá toàn diện hiện trạng phát triển kinh tế xã hội, hệ thống đô thị và khu chức năng, dân số và phân bố dân cư, sử dụng đất, kiến trúc cảnh quan, hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật và môi trường; đánh giá công tác quản lý, triển khai quy hoạch đã được phê duyệt; bám sát định hướng quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng và quy hoạch tỉnh.

Đồng thời, nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế; dự báo quy mô dân số, lao động, đất đai; xác định mô hình phát triển đô thị, cấu trúc không gian tổng thể; định hướng tổ chức các khu chức năng, không gian cảnh quan, bảo tồn di sản; phát triển đô thị thông minh; đề xuất các giải pháp bảo vệ môi trường, sử dụng hiệu quả tài nguyên đất và xác định các chương trình, dự án ưu tiên đầu tư theo từng giai đoạn.

Thảo luận tại hội nghị, các thành viên Hội đồng góp ý đơn vị tư vấn cần rà soát căn cứ pháp lý có liên quan đến nhiệm vụ Quy hoạch; làm rõ mối quan hệ liên kết vùng; đánh giá kỹ mạng lưới đô thị của Hải Dương trước sáp nhập để bảo đảm tính kế thừa, đồng bộ với mạng lưới đô thị Hải Phòng mới; chú trọng nhiều hơn đến lĩnh vực thương mại, dịch vụ, du lịch; xác định rõ các phân vùng phát triển của thành phố; phân tích, đánh giá đầy đủ hiện trạng sử dụng đất và đề xuất giải pháp khai thác hiệu quả; rà soát, làm rõ hơn quan điểm và mục tiêu lập quy hoạch.

Phát biểu kết luận, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn tổng hợp các ý kiến góp ý của thành viên Hội đồng, bổ sung một số nội dung và đề nghị đơn vị tư vấn tổng hợp, tiếp thu đầy đủ. Bên cạnh đó, Thứ trưởng còn nhấn mạnh việc bảo đảm tính liên kết vùng trong quy hoạch đô thị Hải Phòng; rà soát các thông tin, số liệu, đảm bảo sự chính xác, thống nhất; sớm hoàn thiện hồ sơ nhiệm vụ Quy hoạch để UBND Thành phố Hải Phòng trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định theo quy định.

Bộ Xây dựng siết chặt hoạt động môi giới, ngăn đầu cơ, "thổi" giá bất động sản

14:07, 31/12/2025

Bộ Xây dựng siết chặt hoạt động môi giới, ngăn đầu cơ,

Tổng giá trị sản xuất của các doanh nghiệp thuộc Bộ Xây dựng tăng hơn 20%

11:45, 23/12/2025

Tổng giá trị sản xuất của các doanh nghiệp thuộc Bộ Xây dựng tăng hơn 20%

Bộ Xây dựng: Còn hiện tượng "găm hàng", nâng giá bất động sản

10:34, 23/12/2025

Bộ Xây dựng: Còn hiện tượng

Từ khóa:

bất động sản Bộ Xây dựng hải phòng thẩm định nhiệm vụ quy hoạch chung thành phố hải phòng

Đọc thêm

LA Home kết nối thị trường miền Bắc - đón đầu hạ tầng khu Tây TP.HCM

LA Home kết nối thị trường miền Bắc - đón đầu hạ tầng khu Tây TP.HCM

Ngày 8/1/2026, tại Hà Nội, sự kiện công bố và đào tạo định hướng dự án Khu đô thị sinh thái LA Home - Khu vực Miền Bắc với chủ đề “LA Home: Tâm điểm dòng chảy - Đón sóng hạ tầng 2026” đã diễn ra.

Thera Healthcare Center và sức hút từ mô hình cho thuê bất động sản chăm sóc sức khỏe

Thera Healthcare Center và sức hút từ mô hình cho thuê bất động sản chăm sóc sức khỏe

Trong khi thị trường bất động sản nghỉ dưỡng đang đối mặt với nhiều thách thức về công suất và dòng tiền, một phân khúc mới đang âm thầm tăng trưởng: Bất động sản chăm sóc sức khỏe cho thuê.

Ecopark chính thức ra mắt phân khu Mùa Lễ Hội - Trái tim sôi động của đại đô thị Eco Retreat

Ecopark chính thức ra mắt phân khu Mùa Lễ Hội - Trái tim sôi động của đại đô thị Eco Retreat

Nằm tại cửa ngõ đại đô thị Eco Retreat, với quy mô lớn nhất và đa dạng dòng sản phẩm cùng hệ tiện ích đặc sắc, phân khu Mùa Lễ Hội vừa được nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt thị trường vào sáng 15/1.

Quản lý công viên, cây xanh, mặt nước hướng tới phát triển đô thị bền vững

Quản lý công viên, cây xanh, mặt nước hướng tới phát triển đô thị bền vững

Trong bối cảnh nhiều đô thị đang đối mặt với những áp lực về suy giảm không gian xanh, ô nhiễm môi trường và ngập úng, công viên, cây xanh và mặt nước đô thị không còn chỉ đóng vai trò tạo cảnh quan, mà ngày càng được nhìn nhận như một bộ phận cấu thành của hệ thống hạ tầng đô thị, cần được quan tâm và quản lý phù hợp, hướng tới xây dựng đô thị xanh, đô thị thông minh và phát triển bền vững…

Thị trường văn phòng Hà Nội giữ nhịp ổn định nhưng doanh nghiệp vẫn dè dặt

Thị trường văn phòng Hà Nội giữ nhịp ổn định nhưng doanh nghiệp vẫn dè dặt

Thị trường văn phòng Hà Nội vẫn duy trì trạng thái tương đối ổn định, song xu hướng thuê ngày càng chọn lọc đang tạo ra áp lực cạnh tranh rõ nét hơn, buộc cả chủ đầu tư và khách thuê phải cân nhắc chiến lược phù hợp trong bối cảnh kinh tế còn nhiều biến động…

Dòng sự kiện

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 4/2025

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 4/2025

Venezuela xuất khẩu dầu thô sang các quốc gia nào?

Thế giới

Venezuela xuất khẩu dầu thô sang các quốc gia nào?

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 02-2026

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 02-2026

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Cổ phiếu trụ ép điểm dữ dội, khối ngoại bán ròng hơn 1.300 tỷ

Chứng khoán

2

Du lịch Việt: Cơ hội khẳng định vị thế trong khu vực

Du lịch

3

Cựu Chủ tịch ECB: Việc gây sức ép lên Fed có thể đe dọa ổn định tài chính toàn cầu

Thế giới

4

VN-Index có thể phản ứng nhạy cảm trước cú sốc từ các "siêu cổ phiếu"

Chứng khoán

5

Tổng nguồn vốn tăng thêm của các công ty chứng khoán 77.800 tỷ đồng, dư địa margin năm 2026 rất lớn

Chứng khoán

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy