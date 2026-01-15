Bộ Xây dựng thẩm định nhiệm vụ Quy hoạch chung Thành phố Hải Phòng đến 2050, tầm nhìn 2075

Tại Hà Nội, Bộ Xây dựng vừa tổ chức hội nghị thẩm định nhiệm vụ Quy hoạch chung Thành phố Hải Phòng đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075, làm cơ sở định hướng phát triển đô thị, hạ tầng và không gian kinh tế – xã hội của Thành phố trong giai đoạn mới. Hội nghị do Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn, Chủ tịch Hội đồng thẩm định, chủ trì.

Báo cáo tại hội nghị, Công ty CP Quy hoạch và phát triển đô thị Việt Nam (đơn vị tư vấn) cho biết phạm vi quy hoạch bao gồm toàn bộ địa giới hành chính Thành phố Hải Phòng sau sáp nhập, với diện tích khoảng 3.184,5km2, gồm khu vực đất liền, đảo ven bờ và vùng biển đảo. Thời hạn quy hoạch đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075.

Quy hoạch nhằm mục tiêu đến năm 2030, xây dựng Hải Phòng trở thành trung tâm du lịch biển, văn hóa và di sản có tầm khu vực và quốc tế; thành phố cảng công nghiệp hiện đại, văn minh, sinh thái, đáng sống tầm cỡ khu vực Đông Nam Á; tiên phong trong công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và đổi mới sáng tạo, cơ bản đạt các tiêu chí của đô thị đặc biệt.

Đến năm 2050, phấn đấu đưa Hải Phòng trở thành một trong những cực tăng trưởng chính của quốc gia, trung tâm công nghiệp, logistics và cảng biển quốc tế hàng đầu khu vực Đông Nam Á. Tầm nhìn đến năm 2075, Thành phố Hải Phòng được định hướng trở thành đô thị có kinh tế tích hợp, có khả năng cạnh tranh với các cực phát triển ven biển châu Á.

Nhiệm vụ quy hoạch xác định Hải Phòng là thành phố cảng hiện đại, đô thị động lực phát triển của quốc gia; trung tâm công nghiệp hiện đại, thông minh; đầu mối logistics quan trọng; trung tâm quốc gia và quốc tế về giáo dục, đào tạo, y tế, khoa học công nghệ, du lịch và kinh tế biển; đô thị sinh thái, đáng sống, có vị trí chiến lược về quốc phòng, an ninh.

Đến năm 2050, phấn đấu đưa Hải Phòng trở thành một trong những cực tăng trưởng chính của quốc gia, trung tâm công nghiệp, logistics và cảng biển quốc tế hàng đầu khu vực Đông Nam Á.



Theo đó, nhiệm vụ Quy hoạch đề ra các yêu cầu chính cần thực hiện gồm: nghiên cứu, đánh giá toàn diện hiện trạng phát triển kinh tế xã hội, hệ thống đô thị và khu chức năng, dân số và phân bố dân cư, sử dụng đất, kiến trúc cảnh quan, hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật và môi trường; đánh giá công tác quản lý, triển khai quy hoạch đã được phê duyệt; bám sát định hướng quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng và quy hoạch tỉnh.

Đồng thời, nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế; dự báo quy mô dân số, lao động, đất đai; xác định mô hình phát triển đô thị, cấu trúc không gian tổng thể; định hướng tổ chức các khu chức năng, không gian cảnh quan, bảo tồn di sản; phát triển đô thị thông minh; đề xuất các giải pháp bảo vệ môi trường, sử dụng hiệu quả tài nguyên đất và xác định các chương trình, dự án ưu tiên đầu tư theo từng giai đoạn.

Thảo luận tại hội nghị, các thành viên Hội đồng góp ý đơn vị tư vấn cần rà soát căn cứ pháp lý có liên quan đến nhiệm vụ Quy hoạch; làm rõ mối quan hệ liên kết vùng; đánh giá kỹ mạng lưới đô thị của Hải Dương trước sáp nhập để bảo đảm tính kế thừa, đồng bộ với mạng lưới đô thị Hải Phòng mới; chú trọng nhiều hơn đến lĩnh vực thương mại, dịch vụ, du lịch; xác định rõ các phân vùng phát triển của thành phố; phân tích, đánh giá đầy đủ hiện trạng sử dụng đất và đề xuất giải pháp khai thác hiệu quả; rà soát, làm rõ hơn quan điểm và mục tiêu lập quy hoạch.

Phát biểu kết luận, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn tổng hợp các ý kiến góp ý của thành viên Hội đồng, bổ sung một số nội dung và đề nghị đơn vị tư vấn tổng hợp, tiếp thu đầy đủ. Bên cạnh đó, Thứ trưởng còn nhấn mạnh việc bảo đảm tính liên kết vùng trong quy hoạch đô thị Hải Phòng; rà soát các thông tin, số liệu, đảm bảo sự chính xác, thống nhất; sớm hoàn thiện hồ sơ nhiệm vụ Quy hoạch để UBND Thành phố Hải Phòng trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định theo quy định.