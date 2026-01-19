Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 85/QĐ-TTg về việc thành lập Hội đồng thẩm định điều chỉnh quy hoạch vùng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo Quyết định, nhiệm vụ của Hội đồng thẩm định là tổ chức thẩm định điều chỉnh quy hoạch vùng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đối với 6 vùng: Trung du và miền núi phía Bắc; đồng bằng sông Hồng; Bắc Trung Bộ; duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên; Đông Nam Bộ và đồng bằng sông Cửu Long theo quy định tại Điều 56 Luật Quy hoạch số 112/2025/QH15.

Cơ cấu tổ chức của Hội đồng thẩm định gồm: Chủ tịch Hội đồng, các thành viên Hội đồng, Ủy viên phản biện và Cơ quan thường trực của Hội đồng thẩm định.

Cụ thể, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng là Chủ tịch Hội đồng thẩm định.

Thành viên Hội đồng thẩm định gồm đại diện Bộ Quốc phòng; Bộ Công an; Bộ Ngoại giao; Bộ Nội vụ; Bộ Tư pháp; Bộ Tài chính; Bộ Công Thương; Bộ Nông nghiệp và Môi trường; Bộ Xây dựng; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ Khoa học và Công nghệ; Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Y tế; Bộ Dân tộc và Tôn giáo; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Thanh tra Chính phủ; lãnh đạo UBND một số tỉnh, thành phố; các chuyên gia là Ủy viên phản biện.

Trong đó, Bộ Tài chính là cơ quan thường trực của Hội đồng thẩm định, được sử dụng con dấu của Bộ Tài chính trong quá trình hoạt động.

Hội đồng thẩm định hoạt động theo hình thức kiêm nhiệm và tự giải thể sau khi điều chỉnh quy hoạch 6 vùng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo quy định tại khoản 19 Điều 56 Luật Quy hoạch số 112/2025/QH15.