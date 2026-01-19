Giá vàng trong nước và thế giới
Thứ Hai, 19/01/2026
Hoàng Bách
19/01/2026, 14:02
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 85/QĐ-TTg về việc thành lập Hội đồng thẩm định điều chỉnh quy hoạch vùng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Theo Quyết định, nhiệm vụ của Hội đồng thẩm định là tổ chức thẩm định điều chỉnh quy hoạch vùng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đối với 6 vùng: Trung du và miền núi phía Bắc; đồng bằng sông Hồng; Bắc Trung Bộ; duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên; Đông Nam Bộ và đồng bằng sông Cửu Long theo quy định tại Điều 56 Luật Quy hoạch số 112/2025/QH15.
Cơ cấu tổ chức của Hội đồng thẩm định gồm: Chủ tịch Hội đồng, các thành viên Hội đồng, Ủy viên phản biện và Cơ quan thường trực của Hội đồng thẩm định.
Cụ thể, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng là Chủ tịch Hội đồng thẩm định.
Thành viên Hội đồng thẩm định gồm đại diện Bộ Quốc phòng; Bộ Công an; Bộ Ngoại giao; Bộ Nội vụ; Bộ Tư pháp; Bộ Tài chính; Bộ Công Thương; Bộ Nông nghiệp và Môi trường; Bộ Xây dựng; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ Khoa học và Công nghệ; Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Y tế; Bộ Dân tộc và Tôn giáo; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Thanh tra Chính phủ; lãnh đạo UBND một số tỉnh, thành phố; các chuyên gia là Ủy viên phản biện.
Trong đó, Bộ Tài chính là cơ quan thường trực của Hội đồng thẩm định, được sử dụng con dấu của Bộ Tài chính trong quá trình hoạt động.
Hội đồng thẩm định hoạt động theo hình thức kiêm nhiệm và tự giải thể sau khi điều chỉnh quy hoạch 6 vùng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo quy định tại khoản 19 Điều 56 Luật Quy hoạch số 112/2025/QH15.
13:55, 15/01/2026
Tại sự kiện công bố báo cáo Nghiên cứu thị trường bất động sản Việt Nam năm 2025 và dự báo năm 2026 với chủ đề “Chuyển nhịp”, do Viện Nghiên cứu kinh tế - tài chính - bất động sản Dat Xanh Services (DXS-FERI) tổ chức, các chuyên gia nhận định thị trường bất động sản nhà ở năm 2025 đã ghi nhận sự phục hồi tương đối rõ nét.
Khởi đầu Mùa Lễ Hội bằng những vạt mai vàng rực rỡ, phân khu Rừng Mai Eco Retreat của nhà sáng lập Ecopark mang đến một không gian sống tươi mới, năng động, tràn đầy năng lượng kết nối, nơi thiên nhiên, tiện ích và không khí lễ hội hòa quyện trong từng bước chân, nhịp sống của cộng đồng cư dân.
Với việc được giao cải tạo nút giao thông giữa Quốc lộ 3 (QL.3) mới và Quốc lộ 18 (QL.18), Hưng Ngân Group không chỉ góp phần giải quyết bài toán giao thông trọng điểm của tỉnh Bắc Ninh mà còn mở ra hành lang liên kết hoàn hảo cho dự án Khu đô thị Kim Đô City quy mô khoảng 460ha tại xã Yên Phong và xã Văn Môn.
Là sự kết hợp giữa nghệ thuật chế tác kim hoàn bậc thầy và những giá trị vượt trội của bất động sản hạng sang, Emerald Symphony không chỉ kiến tạo không gian sống dành riêng cho giới tinh hoa đất Cảng mà định vị như một tài sản khan hiếm với tiềm năng tăng giá bền vững theo thời gian.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: