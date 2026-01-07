Tai nạn giao thông giảm nhưng vẫn “đáng lo”, Chính phủ yêu cầu mô hình quản lý mạnh hơn từ năm 2026

Số vụ tai nạn giao thông năm 2025 tiếp tục được kéo giảm trên cả ba tiêu chí, song số người tử vong vẫn ở mức cao, bình quân hơn 28 người mỗi ngày. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu chuyển mạnh từ trao đổi sang hành động, đồng thời xây dựng mô hình tổ chức mới để nâng cao hiệu quả quản lý trật tự an toàn giao thông...

Chiều 6/1, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, chủ trì hội nghị tổng kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2025 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2026. Hội nghị được kết nối trực tuyến tới 34 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Phát biểu mở đầu, Phó Thủ tướng đánh giá công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông thời gian qua đạt nhiều kết quả tích cực, thể hiện ở việc hoàn thiện chính sách, pháp luật; nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành và người dân; tăng cường ứng dụng khoa học – công nghệ, biện pháp kỹ thuật; từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông và xử lý các nguyên nhân trực tiếp, gián tiếp gây tai nạn.

Tuy nhiên, theo Phó Thủ tướng, tai nạn và ùn tắc giao thông vẫn là vấn đề lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng, tài sản của người dân và sự phát triển bền vững của xã hội. Dù số vụ tai nạn đã giảm, nhưng nguy cơ thiệt hại về người và tài sản vẫn hiện hữu, trong bối cảnh Việt Nam vẫn nằm trong nhóm quốc gia có tỷ lệ tai nạn giao thông cao so với khu vực và thế giới.

Trong giai đoạn chuẩn bị bước vào kỷ nguyên phát triển mới, công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, đặc biệt là yêu cầu kéo giảm tai nạn một cách bền vững, tiếp tục đặt ra thách thức lớn, đòi hỏi tư duy mới, biện pháp mới và quyết tâm mạnh mẽ hơn.

SỐ VỤ TAI NẠN GIẢM NHƯNG THƯƠNG VONG TĂNG

Báo cáo tại hội nghị, ông Lê Kim Thành, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, cho biết năm 2025 là năm đầu tiên triển khai đồng bộ hệ thống pháp luật mới về trật tự an toàn giao thông đường bộ. Các bộ, ngành và địa phương đã tập trung tổ chức thực thi nghiêm minh, thống nhất trên phạm vi cả nước, tăng cường ứng dụng công nghệ, đẩy mạnh tuyên truyền, kết hợp chỉnh trang hạ tầng, tổ chức giao thông và xử lý vi phạm.

Kết quả, tai nạn giao thông trên cả ba lĩnh vực đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa tiếp tục giảm. Toàn quốc xảy ra 18.601 vụ tai nạn, làm chết 10.491 người, bị thương 12.312 người; giảm 22,21% số vụ, giảm 6,35% số người chết và giảm gần 30% số người bị thương so với năm 2024.

Lực lượng chức năng đã xử lý 3,39 triệu trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, với tổng số tiền phạt gần 6.854 tỷ đồng; cả số vụ vi phạm và số tiền phạt đều giảm so với năm trước.

Công tác đầu tư, bảo trì và khai thác hạ tầng giao thông được triển khai đồng bộ. Nhiều dự án giao thông trọng điểm, đặc biệt là các tuyến cao tốc mới, được hoàn thành và đưa vào khai thác, góp phần cải thiện điều kiện lưu thông, giảm tai nạn và ùn tắc. Việc xử lý điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn và bất cập trong tổ chức giao thông được chú trọng hơn.

Tuy vậy, theo đánh giá của Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, tai nạn giao thông nghiêm trọng vẫn còn xảy ra, nhất là đối với loại hình kinh doanh vận tải. Tai nạn liên quan đến xe máy vẫn phổ biến, trong khi ùn tắc tại Hà Nội và TP.HCM tiếp tục diễn biến phức tạp do lưu lượng phương tiện vượt quá năng lực hạ tầng.

Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình, Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông, cho biết bình quân mỗi ngày vẫn có 28,2 người tử vong vì tai nạn giao thông. Tai nạn chết người chủ yếu xảy ra trên quốc lộ, tỉnh lộ và đường nông thôn, trong khi cao tốc chỉ chiếm tỷ lệ rất nhỏ.

CHUYỂN TỪ "NÓI" SANG "LÀM"

Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông không thể dừng lại ở trao đổi, tổng kết mang tính chung chung, mà phải chuyển mạnh sang hành động cụ thể, xác định rõ những việc cần làm ngay và những nhiệm vụ phải được tính toán bài bản, dài hạn, gắn với yêu cầu xây dựng cơ chế và mô hình tổ chức đủ mạnh, có năng lực thực thi thực chất.

Phó Thủ tướng thống nhất đánh giá, dù các chỉ tiêu an toàn giao thông qua từng năm có xu hướng giảm, song số lượng tuyệt đối người chết và bị thương vẫn ở mức rất đáng lo ngại. Đáng chú ý, một số địa phương ghi nhận số người tử vong vượt ngưỡng 14–15 người trên 100.000 dân, được Phó Thủ tướng nhấn mạnh là “con số đau xót”, đòi hỏi phải nhìn thẳng, nói đúng và xử lý quyết liệt hơn.

Trong các nguyên nhân gây tai nạn, đường bộ vẫn chiếm tỷ lệ cao nhất, đặc biệt trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ và đường nông thôn. Trên cơ sở đó, Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành và địa phương tập trung vào những công việc cụ thể, trước hết là phân công rõ trách nhiệm, gắn trách nhiệm cá nhân với kết quả thực hiện, bảo đảm kỷ luật, kỷ cương trong tổ chức thực thi.

Nhấn mạnh yếu tố con người là nguyên nhân then chốt trong bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, Phó Thủ tướng yêu cầu công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe và trang bị kiến thức pháp luật cho người tham gia giao thông phải được thực hiện nghiêm túc, toàn diện, không chỉ dừng ở kỹ năng điều khiển phương tiện mà phải gắn chặt với ý thức trách nhiệm và tuân thủ pháp luật. Bộ Công an được giao xây dựng phương án cụ thể về nội dung này để báo cáo.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: VGP.

Liên quan đến phương tiện, Phó Thủ tướng lưu ý nhiều vụ tai nạn gần đây cho thấy tồn tại bất cập cả trong công tác kiểm định, hoán cải và đánh giá an toàn kỹ thuật. Bộ Xây dựng được yêu cầu rà soát toàn diện lĩnh vực này, bởi dù đã có cải tiến về tiêu chuẩn, quy chuẩn nhưng vẫn chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn, cần có phương án rõ ràng, hiệu quả hơn.

Về hạ tầng, Phó Thủ tướng nhấn mạnh các điểm đen, lối mở giao cắt, đặc biệt giữa đường bộ và đường sắt, đã được chỉ ra trong nhiều năm nhưng đến nay mới xử lý được khoảng 70%. Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng và Bộ Tài chính đặt mục tiêu đến năm 2026 phải xử lý dứt điểm 100% các nguyên nhân trực tiếp này.

Đối với hệ thống quốc lộ, tỉnh lộ và đường nông thôn, Bộ Xây dựng được giao nghiên cứu, ban hành tiêu chuẩn an toàn cho từng loại đường, xác định rõ tốc độ khai thác, tổ chức giao cắt, không coi đường nông thôn chỉ là không gian dành cho người đi bộ. Công tác rà soát phải hoàn thành trong quý 2/2026.

Cùng với đó, Phó Thủ tướng yêu cầu thay đổi cách tiếp cận trong thiết kế đô thị và hạ tầng giao thông theo hướng lấy an toàn làm tiêu chí trung tâm; ưu tiên phát triển giao thông công cộng và các loại hình giao thông xanh; tổ chức hạ tầng theo hướng phân tách hợp lý các loại phương tiện có tốc độ khác nhau nhằm giảm xung đột và tai nạn.

Phó Thủ tướng cũng giao Bộ Công an chủ trì chiến dịch kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải hành khách, hàng hóa, làm rõ nguyên nhân vi phạm từ người lái, doanh nghiệp, phương tiện đến điều kiện hạ tầng, trong đó có tình trạng thiếu điểm dừng nghỉ, logistics trên các tuyến đường dài.

Trong lĩnh vực giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo được yêu cầu xây dựng chương trình giáo dục pháp luật giao thông cụ thể trong nhà trường, gắn trách nhiệm của gia đình và nhà trường; hiệu trưởng phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra vi phạm. Học sinh sử dụng xe đạp điện, xe máy phải được hướng dẫn đầy đủ cả lý thuyết và thực hành.

Phó Thủ tướng tiếp tục nhấn mạnh việc kiểm soát nồng độ cồn, coi hành vi điều khiển phương tiện khi có nồng độ cồn là hành vi nguy hiểm, tiến tới yêu cầu 90% và xa hơn là 100% người điều khiển phương tiện không vi phạm.

Về mục tiêu năm 2026, Phó Thủ tướng yêu cầu các địa phương đăng ký chỉ tiêu kéo giảm tai nạn giao thông bằng các con số định lượng, tối thiểu giảm 50% so với năm 2025; những địa phương đã đạt mức này phải đặt mục tiêu cao hơn. Trường học phải bảo đảm 100% học sinh nắm vững luật giao thông.

Đáng chú ý, Phó Thủ tướng giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp các bộ, ngành liên quan xây dựng phương án kết thúc hoạt động của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, đề xuất mô hình tổ chức mới có hiệu lực, hiệu quả hơn, trình Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.