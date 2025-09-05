Thứ Sáu, 05/09/2025

Trang chủ Đầu tư

Hà Nội sẽ di dời các bãi trông giữ xe tại các gầm cầu

Gia Huy

05/09/2025, 15:59

Sau vụ cháy hàng trăm xe ở gầm cầu Vĩnh Tuy, Thành phố Hà Nội sẽ rà soát và di dời các bãi giữ xe ở các gầm cầu trước ngày 30/10...

Các bãi trông giữ xe ở dưới gầm cầu trên địa bàn Thành phố Hà Nội sẽ được di dời trước ngày 30/10. Ảnh: TTXVN
Các bãi trông giữ xe ở dưới gầm cầu trên địa bàn Thành phố Hà Nội sẽ được di dời trước ngày 30/10. Ảnh: TTXVN

Sở Xây dựng Hà Nội vừa có văn bản triển khai Chỉ thị 06/CT-BXD của Bộ Xây dựng, yêu cầu rà soát, xử lý nghiêm các vi phạm trong quản lý hành lang an toàn đường bộ, đồng thời xóa bỏ toàn bộ bãi xe dưới gầm cầu. 

Cụ thể, Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông (Sở Xây dựng Hà Nội)  sẽ chủ trì phối hợp với các nhà thầu quản lý, bảo trì đường bộ và các cơ quan liên quan để tổng rà soát việc sử dụng hành lang an toàn đường bộ.

Các đơn vị phải bảo đảm không sử dụng lòng đường, vỉa hè trái quy định tại Điều 21 Nghị định 165 của Chính phủ và Điều 77 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; phối hợp với Công an Thành phố, UBND xã, phường trên địa bàn  xử lý kịp thời các trường hợp lấn chiếm, sử dụng trái phép hành lang an toàn đường bộ, đất đường bộ.

Trường hợp để tồn tại vi phạm gây uy hiếp an toàn công trình sẽ phải chịu trách nhiệm. Đồng thời, phải bảo đảm không để xảy ra cháy nổ liên quan đến hạ tầng đường bộ, báo cáo kết quả rà soát về Sở Xây dựng Hà Nội trước ngày 15/9.

Trước đó, vào ngày 30/8 đã xảy ra vụ hỏa hoạn thiêu rụi hàng trăm xe máy dưới gầm cầu Vĩnh Tuy. Vì vậy, việc di dời các bãi trông giữ xe này càng trở nên cấp thiết.

Các lực lượng tuần tra sẽ phối hợp cùng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát trật tự và Cảnh sát phòng cháy chữa cháy để kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm, đặc biệt là việc sử dụng gầm cầu cạn làm bãi giữ xe trái phép.

Bên cạnh đó, Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông được giao rà soát, di dời ngay các bãi giữ xe nằm trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng đường bộ trước ngày 30/10. Đồng thời, Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng cũng sẽ có nhiệm vụ rà soát danh mục các tuyến đường, phố đủ điều kiện cho phép sử dụng tạm thời lòng đường để trông giữ phương tiện, tham mưu UBND Thành phố điều chỉnh trong tháng 9/2025.

Phòng Tài chính - Đầu tư sẽ nghiên cứu, đề xuất đầu tư xây dựng hệ thống bãi trông giữ xe đạt tiêu chuẩn theo quy hoạch, đáp ứng nhu cầu giao thông tĩnh của Thủ đô. Kế hoạch sẽ được trình UBND Thành phố để xem xét bố trí vốn trung hạn và đưa vào danh mục kêu gọi đầu tư hằng năm.

