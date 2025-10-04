Hà Nội sẽ thẩm định, phê duyệt hồ sơ thành lập 1-2 khu phát triển thương mại và văn hóa

Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn vừa ký ban hành Kế hoạch 271/KH-UBND về việc thực hiện Nghị quyết 25/2025/NQ-HĐND của HĐND Thành phố về khu phát triển thương mại và văn hóa trên địa bàn Hà Nội. Trong đó, năm 2025, Thành phố đặt mục tiêu thẩm định và phê duyệt hồ sơ đề nghị thành lập 1-2 khu phát triển thương mại và văn hóa…

Kế hoạch nhằm hình thành hệ thống các khu phát triển thương mại và văn hóa tại các khu vực có lợi thế, tiềm năng và tài nguyên sẵn có. Tổ chức thực hiện kịp thời, đồng bộ chính sách đầu tư nguồn lực hỗ trợ hình thành khu phát triển thương mại và văn hóa văn minh, hiện đại, mang đậm bản sắc văn hoá đặc trưng của từng khu vực.

Theo đó, mục tiêu trong năm 2025 là tổ chức triển khai, phổ biến, tập huấn; thẩm định và phê duyệt hồ sơ đề nghị thành lập 1-2 khu phát triển thương mại và văn hóa tại các khu phố, tuyến phố, làng nghề, điểm dân cư nông thôn hiện hữu có sẵn lợi thế, tiềm năng về vị trí thương mại, không gian văn hoá, tài nguyên di sản.

Năm 2026, đưa vào hoạt động từ 1-2 khu phát triển thương mại và văn hóa, triển khai dự án ưu tiên đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật, cảnh quan, điều kiện văn hóa kinh doanh, bảo đảm an ninh, trật tự, vệ sinh an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường tại khu phát triển thương mại và văn hóa với yêu cầu cao hơn so với các quy định chung.

Năm 2030, hình thành 5 - 6 khu thương mại và văn hoá chất lượng, tiêu biểu cho từng khu vực, tạo động lực hình thành hệ sinh thái sáng tạo, cải thiện điều kiện sống của người dân, bảo tồn các ngành, nghề truyền thống.

Đến năm 2045, hình thành các khu phát triển thương mại và văn hóa quy mô, toàn diện các lĩnh vực, ngành nghề công nghiệp văn hoá là động lực phát triển các ngành, lĩnh vực khác, tăng trưởng doanh thu thương mại - dịch vụ tăng; là tiền đề để xây dựng Hà Nội trở thành thành phố kết nối toàn cầu, Văn hiến, Văn minh, Hiện đại và Sáng tạo.

Để hiện thực hóa, các nhiệm vụ trọng tâm là tuyên truyền, giới thiệu mô hình và hoạt động khu phát triển thương mại và văn hóa; đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng trong các ngành công nghiệp văn hoá; nghiên cứu, rà soát các khu vực có lợi thế, lập hồ sơ hình thành khu phát triển thương mại và văn hóa;

Triển khai các biện pháp hỗ trợ, ưu đãi trong khu phát triển văn hoá và thương mại; thu hút nguồn lực đầu tư; tăng cường Hợp tác quốc tế; ban hành các chính sách ưu đãi trong khu phát triển thương mại và văn hóa; kiểm tra, giám sát hoạt động, đánh giá hiệu quả khu phát triển thương mại và văn hóa.

UBND Thành phố giao Sở Văn hóa và Thể thao là cơ quan thường trực, triển khai các biện pháp hỗ trợ về thông tin, tuyên truyền, quảng bá hoạt động của khu phát triển thương mại và văn hóa theo quy định; nghiên cứu, rà soát, lập danh mục các khu vực có lợi thế tiềm năng có khả năng hình thành các khu phát triển thương mại và văn hóa…

Tuy nhiên, phải đảm bảo tính khả thi, phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch Thủ đô; kết hợp hài hoà giữa phát triển kinh tế với bảo vệ và phát huy các giá trị văn hoá truyền thống. Đồng thời, áp ứng nhu cầu vui chơi, mua sắm, hưởng thụ văn hóa của người dân và du khách trong nước và nước ngoài.