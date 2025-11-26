Hà Nội tái cấu trúc, liên thông quy trình thực hiện nghĩa vụ tài chính với thủ tục đất đai

Trên địa bàn TP.Hà Nội, việc thực hiện nghĩa vụ tài chính của người dân, doanh nghiệp trong các thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc. Do đó, tái cấu trúc, liên thông quy trình thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai để thực hiện trên môi trường điện tử là điều cấp thiết trong bối cảnh hiện nay...

Ngày 25/11/2025, Trung tâm Phục vụ hành chính công TP.Hà Nội đã ban hành Quyết định số 1610/QĐ-TTPVHCC về việc phê duyệt phương án tái cấu trúc, liên thông quy trình thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai trên địa bàn Thành phố.

Thực tiễn thời gian qua cho thấy việc thực hiện nghĩa vụ tài chính của người dân, doanh nghiệp trong các thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, phải di chuyển nhiều lần do người dân không được cung cấp đầy đủ thông tin về tiến trình giải quyết hồ sơ, quy trình thực hiện chưa có tính thống nhất toàn Thành phố, tài liệu, dữ liệu chưa được đồng bộ, liên thông.

Nhiều trường hợp người dân đến cơ quan Thuế để nhận Thông báo về nghĩa vụ tài chính, sau khi thực hiện nghĩa vụ tài chính sẽ đến cơ quan Thuế để xin xác nhận hoàn thành nghĩa vụ tài chính, hoặc nộp Thông báo về nghĩa vụ tài chính kèm theo biên lai giấy đến cán bộ tiếp nhận hồ sơ, và nhiều lần đi lại để hỏi thông tin, tài liệu.

Do đó, việc tái cấu trúc, liên thông quy trình thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai trên địa bàn TP.Hà Nội để thực hiện trên môi trường điện tử là điều cấp thiết trong bối cảnh hiện nay.

20 THỦ TỤC CẤP TỈNH

Theo Quyết định 1610/QĐ-TTPVHCC, phương án tái cấu trúc áp dụng cho toàn bộ thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Môi trường và UBND cấp xã mà theo quy định cần xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai bởi cơ quan Thuế.

Cụ thể, với thủ tục hành chính cấp tỉnh gồm 20 thủ tục gồm: Đăng ký biến động đối với trường hợp thành viên của hộ gia đình hoặc cá nhân đang sử dụng đất thành lập doanh nghiệp tư nhân và sử dụng đất vào hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận đối với thửa đất có diện tích tăng thêm do thay đổi ranh giới so với Giấy chứng nhận đã cấp.

Đăng ký biến động chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền; Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; Tách thửa hoặc hợp thửa đất.

Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựng trong dự án bất động sản.

Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp mà không theo phương án dồn điền, đổi thửa.

Xóa ghi nợ tiền sử dụng đất, lệ phí trước bạ trên Giấy chứng nhận đã cấp; Đăng ký biến động chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền; Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận đối với trường hợp chuyển nhượng dự án đầu tư có sử dụng đất.

6 THỦ TỤC CẤP XÃ

Với cấp xã gồm 6 thủ tục: Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu đối với tổ chức đang sử dụng đất; Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài...

Theo phương án tái cấu trúc, mô tả quy trình điện tử gồm 8 bước: nộp hồ sơ; tiếp nhận hồ sơ; thẩm định hồ sơ, lập phiếu chuyển thông tin để xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai; xác định và ban hành Thông báo về nghĩa vụ tài chính; Công dân thực hiện nghĩa vụ tài chính; Nhận chứng từ nộp tiền; Chuyên viên xử lý hồ sơ; trả kết quả.

Cơ quan Thuế không trực tiếp trả Thông báo về nghĩa vụ tài chính cho người dân, doanh nghiệp, 100% Thông báo về nghĩa vụ tài chính được trả dưới bản điện tử; trường hợp người dân, doanh nghiệp yêu cầu bản giấy, Bộ phận Một cửa có thể in từ hệ thống và đóng dấu treo của đơn vị để cung cấp cho công dân.

Theo Trung tâm Phục vụ hành chính công TP.Hà Nội, khi áp dụng phương án tái cấu trúc, liên thông, người dân và doanh nghiệp sẽ không cần đến cơ quan Thuế để nhận Thông báo về nghĩa vụ tài chính; không cần đi lại để thực hiện nghĩa vụ tài chính; không cần đến cơ quan Thuế để xin xác nhận hoàn thành nghĩa vụ tài chính; không cần đến Bộ phận Một cửa để nộp các tài liệu chứng minh đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính; không cần đến các cơ quan nhà nước để hỏi về tình trạng chuyển hồ sơ sang cơ quan Thuế, tình trạng ban hành Thông báo về nghĩa vụ tài chính.

Người dân và doanh nghiệp sẽ được nhận Thông báo về nghĩa vụ tài chính bản điện tử; được thực hiện nghĩa vụ tài chính trực tuyến; được cơ quan nhà nước chủ động xác nhận việc hoàn thành nghĩa vụ tài chính; được nhận tin báo khi có Thông báo về nghĩa vụ tài chính và khi hồ sơ chứng minh hoàn thành nghĩa vụ tài chính được chuyển tới cơ quan có thẩm quyền giải quyết; được theo dõi toàn bộ tiến trình và xác định trách nhiệm của từng cơ quan.