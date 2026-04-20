Hà Nội tập trung hoàn thiện hệ thống thoát nước, xử lý các điểm úng ngập

Thành phố Hà Nội vừa tổ chức buổi
làm việc về tiến độ các công trình phòng, chống úng ngập và các dự án giao
thông trọng điểm. Tại đây, tình hình đầu tư hệ thống thoát nước trên địa bàn đã
được cập nhật.
Cụ thể, Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Nguyễn
Phi Thường cho biết hệ thống thoát nước của Thành phố mới đạt khoảng 20% so với
quy hoạch chung. Trong 4 lưu vực chính gồm: tả Đáy, hữu Đáy, sông Tô Lịch và Bắc
sông Hồng, lưu vực sông Tô Lịch (77km2) được đầu tư tương đối hoàn chỉnh, trong
khi những lưu vực khác đang trong giai đoạn đầu tư, nên vẫn thiếu đồng bộ về
tuyến cống, trạm bơm và hồ điều hòa.
Ngoài ra, toàn địa bàn có 48 trạm
bơm đầu mối với tổng công suất 1.325m3/s, song mới có 9 trạm lớn đi vào hoạt động,
6 trạm đang đầu tư, còn lại là các hạng mục nhỏ lẻ. Đối với hệ thống hồ điều
hòa, theo quy hoạch, cần 5.050ha, tuy nhiên, mới chỉ thực hiện 1.010ha, đạt 19%. Trước
đó, cuối năm 2024, khi các cơn bão ập đến gây ra lượng mưa vượt công suất thiết
kế, trên địa bàn đã xuất hiện 220 điểm úng ngập, gồm 91 điểm do Thành phố quản
lý và 119 điểm thuộc các xã, phường.
Thực hiện chỉ đạo của Trung ương
và Thành ủy, UBND Thành phố đã ban hành danh mục 10 công trình khẩn cấp về chống
úng ngập. Ban Hạ tầng kỹ thuật nông nghiệp làm chủ đầu tư 5 trạm bơm, hồ điều
hòa và 2 dự án mang tính hệ thống.
Đáng chú ý là dự án cải tạo kênh Phú Phương
vừa tiêu úng cho khu vực Bắc Từ Liêm, vừa bổ cập nước cho sông Tô Lịch, đồng thời
có thể phục vụ tưới tiêu cho khoảng 300ha đất nông nghiệp. Trạm bơm Yên Lưu được
triển khai cũng nhằm tăng khả năng tiêu thoát từ sông Nhuệ về sông Tô Lịch, qua
trạm bơm Yên Sở ra sông Hồng.
Song song với đó, Trung tâm Hạ tầng kỹ
thuật Thành phố thực hiện thêm 8 hạng mục kết nối hệ thống ngầm, trạm bơm từ
khu vực Phú Thượng qua Hoàng Quốc Việt, hỗ trợ tiêu úng các khu vực Ecopark,
Ciputra, Bắc Từ Liêm. Trạm bơm Phú Thượng công suất 9m3/s được yêu cầu hoàn thiện
trong năm 2026 để tăng năng lực tiêu thoát khu vực này.
Riêng lưu vực sông Tô Lịch, nơi
phát sinh thêm 52 điểm úng ngập nội thành, Thành phố triển khai lắp trạm bơm cho
12 hồ điều hòa, tăng thêm 800.000m3 dung tích điều tiết. Cùng với 6 hồ điều hòa
đầu tư công, tổng khả năng chứa bổ sung đạt khoảng 1,4 triệu m3. Đến ngày
30/4/2026, toàn bộ hồ điều hòa sẽ được nạo vét, lắp trạm bơm để chủ động hạ mực
nước trước mưa. Nhiều điểm úng cục bộ như hầm chui Trần Duy Hưng, Đại lộ Thăng
Long cũng được bổ sung trạm bơm điều tiết.
Mặt khác, Thành phố ban hành 3 lệnh
khẩn cấp gồm hồ Chèm (9ha), hồ Liên Mạc (22ha) và lắp đặt hệ thống cảm biến cảnh
báo úng ngập trên toàn địa bàn. Tổng dung tích điều tiết đạt 4,8 triệu m3, dự
kiến nâng năng lực tiêu thoát nước hơn 20% và xử lý được trên 60% điểm úng ngập
nếu mưa tương tự năm 2024.
Một hạng mục then chốt là kênh dẫn
Đan Hoài. Do toàn bộ nước tiêu thoát đổ ra sông Nhuệ, việc giữ mực nước sông
Nhuệ ở cao trình +4,5m là điều kiện tiên quyết. Kênh Đan Hoài sẽ dẫn nước về trạm
bơm Yên Nghĩa công suất 120m3/s, phát huy tối đa hiệu quả trạm bơm và hai hồ điều
hòa Yên Nghĩa 1, Yên Nghĩa 2.
Phát biểu trong buổi làm việc, Phó
Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Dương Đức Tuấn yêu cầu hoàn thành đúng hạn
các lệnh xây dựng khẩn cấp, đồng thời rà soát, bổ sung những hạng mục còn thiếu,
nhằm bảo đảm hiệu quả toàn hệ thống; xử lý dứt điểm các tồn tại gây ách tắc tiến
độ.