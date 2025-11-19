Bộ Xây dựng kích hoạt mức ứng phó cao nhất để chống ngập đô thị khu vực Trung Bộ

Từ ngày 19–20/11/2025, Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, Bắc Khánh Hòa có mưa to đến rất to, 100–200 mm, có nơi trên 300 mm. Bộ Xây dựng yêu cầu các lực lượng sẵn sàng ứng phó ở mức cao nhất, kiểm tra điểm ngập, bố trí nhân lực và phương tiện để thoát nước nhanh, kịp thời chống ngập đô thị khu vực Trung Bộ…

Bộ Xây dựng vừa ban hành Công điện số 93 yêu cầu các lực lượng trực thuộc sẵn sàng vào trạng thái cao điểm chống lũ, tăng cường cảnh báo tại các điểm nguy hiểm và khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ tại khu vực Trung Bộ.

Cụ thể, từ ngày 19 đến 20/11/2025, khu vực thành phố Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Bắc Khánh Hòa có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100–200mm, có nơi trên 300mm. Khu vực thành phố Huế và phía Nam Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 30 - 70mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm. Cảnh báo nguy cơ xảy ra mưa lớn với cường độ cao (>200mm/3 giờ).

Để tập trung ứng phó và kịp thời khắc phục hậu quả mưa lũ, Bộ Xây dựng yêu cầu các cơ quan, đơn vị quán triệt và thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 219/CĐ-TTg và tiếp tục triển khai Công điện số 92/CĐ-BXD.

Các đơn vị phải chủ động chỉ đạo công tác phòng, tránh, ứng phó và khắc phục nhanh hậu quả mưa lũ, đặc biệt chú trọng nguy cơ sạt lở đất, lũ ống, lũ quét, ngập lụt; thực hiện với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, sẵn sàng ứng phó với các kịch bản xấu nhất, không để bị động, bất ngờ.

Bộ cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị căn cứ chức năng và thẩm quyền chủ động phối hợp, hỗ trợ địa phương ứng phó, bảo đảm an toàn tính mạng cho nhân dân, giảm thiểu thiệt hại do mưa lũ. Các đơn vị cần tập trung khắc phục nhanh hậu quả, khôi phục hạ tầng giao thông, đặc biệt là các tuyến đường phục vụ cứu hộ, cứu nạn ngay sau thiên tai.

Các Sở Xây dựng từ Hà Tĩnh đến Lâm Đồng yêu cầu phối hợp với đơn vị quản lý đường bộ và lực lượng chức năng địa phương để khắc phục sự cố do mưa lũ, phân luồng và đảm bảo giao thông thông suốt; tập trung kiểm tra, rà soát, phát hiện và cảnh báo kịp thời các khu vực có nguy cơ sạt lở, sụt lún trên các tuyến đường được giao quản lý; chuẩn bị phương án, phương tiện, thiết bị hỗ trợ người dân qua các khu vực bị ngập lụt.

Các đơn vị phải thường xuyên kiểm tra các vị trí nguy cơ ngập úng, gây ách tắc giao thông để có phương án thoát nước nhanh; bố trí nhân lực, phương tiện và thiết bị ứng trực để sớm tiêu thoát nước, chống ngập tại các điểm úng ngập trong đô thị. Đồng thời, tổ chức trực ban và thực hiện nghiêm chế độ báo cáo về Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự Bộ Xây dựng.