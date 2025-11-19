Bộ Xây dựng kích hoạt mức ứng phó cao nhất để chống ngập đô thị khu vực Trung Bộ

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Từ ngày 19–20/11/2025, Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, Bắc Khánh Hòa có mưa to đến rất to, 100–200 mm, có nơi trên 300 mm. Bộ Xây dựng yêu cầu các lực lượng sẵn sàng ứng phó ở mức cao nhất, kiểm tra điểm ngập, bố trí nhân lực và phương tiện để thoát nước nhanh, kịp thời chống ngập đô thị khu vực Trung Bộ…
Bộ Xây dựng vừa ban hành Công điện số 93 yêu cầu các lực lượng trực thuộc sẵn sàng vào trạng thái cao điểm chống lũ, tăng cường cảnh báo tại các điểm nguy hiểm và khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ tại khu vực Trung Bộ.
Cụ thể, từ ngày 19 đến 20/11/2025, khu vực thành phố Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Bắc Khánh Hòa có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100–200mm, có nơi trên 300mm. Khu vực thành phố Huế và phía Nam Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 30 - 70mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm. Cảnh báo nguy cơ xảy ra mưa lớn với cường độ cao (>200mm/3 giờ).
Để tập trung ứng phó và kịp thời khắc phục hậu quả mưa lũ, Bộ Xây dựng yêu cầu các cơ quan, đơn vị quán triệt và thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 219/CĐ-TTg và tiếp tục triển khai Công điện số 92/CĐ-BXD.
Các đơn vị phải chủ động chỉ đạo công tác phòng, tránh, ứng phó và khắc phục nhanh hậu quả mưa lũ, đặc biệt chú trọng nguy cơ sạt lở đất, lũ ống, lũ quét, ngập lụt; thực hiện với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, sẵn sàng ứng phó với các kịch bản xấu nhất, không để bị động, bất ngờ.
Bộ cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị căn cứ chức năng và thẩm quyền chủ động phối hợp, hỗ trợ địa phương ứng phó, bảo đảm an toàn tính mạng cho nhân dân, giảm thiểu thiệt hại do mưa lũ. Các đơn vị cần tập trung khắc phục nhanh hậu quả, khôi phục hạ tầng giao thông, đặc biệt là các tuyến đường phục vụ cứu hộ, cứu nạn ngay sau thiên tai.
Các Sở Xây dựng từ Hà Tĩnh đến Lâm Đồng yêu cầu phối hợp với đơn vị quản lý đường bộ và lực lượng chức năng địa phương để khắc phục sự cố do mưa lũ, phân luồng và đảm bảo giao thông thông suốt; tập trung kiểm tra, rà soát, phát hiện và cảnh báo kịp thời các khu vực có nguy cơ sạt lở, sụt lún trên các tuyến đường được giao quản lý; chuẩn bị phương án, phương tiện, thiết bị hỗ trợ người dân qua các khu vực bị ngập lụt.
Các đơn vị phải thường xuyên kiểm tra các vị trí nguy cơ ngập úng, gây ách tắc giao thông để có phương án thoát nước nhanh; bố trí nhân lực, phương tiện và thiết bị ứng trực để sớm tiêu thoát nước, chống ngập tại các điểm úng ngập trong đô thị. Đồng thời, tổ chức trực ban và thực hiện nghiêm chế độ báo cáo về Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự Bộ Xây dựng.
Với mục tiêu phát triển bền vững và hiện đại hóa không gian đô thị, TOD không chỉ là xu hướng toàn cầu mà còn là yêu cầu tất yếu. Tuy nhiên, để hiện thực hóa mô hình này, Việt Nam phải đối mặt với nhiều thách thức và cần tận dụng tối đa các cơ hội…
Quỹ nhà ở quốc gia được kỳ vọng sẽ thúc đẩy sự phát triển nhà ở xã hội, giúp người dân có thu nhập thấp có cơ hội tiếp cận với nhà ở phù hợp, góp phần cân đối cung - cầu, điều chỉnh cơ cấu hàng hóa bất động sản. Từ đó, tác động hạ giá thành phân khúc nhà ở thương mại, giúp thị trường bất động sản phát triển ổn định, lành mạnh hơn.
Nghệ An đang bước vào giai đoạn hoàn thiện bảng giá đất áp dụng từ ngày 01/01/2026, dựa trên các quy định mới của Luật Đất đai 2024...
Bộ Xây dựng vừa yêu cầu các địa phương công khai danh sách người được mua, thuê mua nhà ở xã hội sau khi ký hợp đồng và cập nhật danh sách các đối tượng được mua, thuê mua nhà ở xã hội. Đồng thời, công bố công khai các tổ chức, cá nhân vi phạm để cảnh báo người dân…
Từ ngày 01/12/2025, giá dịch vụ, quản lý vận hành nhà chung cư trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh được áp dụng ở mức 1.000 -12.600 đồng/m2 sàn sử dụng/tháng; giá cho thuê nhà lưu trú công nhân trong khu công nghiệp là 18.000 – 250.000 đồng/ m2 sàn sử dụng/tháng; giá cho thuê nhà ở xã hội là 15.000 – 200.000 đồng m2 sàn sử dụng/tháng...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: