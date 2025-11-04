Hà Nội thông tin về tiến độ cải tạo, xây dựng lại các khu chung cư, tập thể cũ

Theo UBND Thành phố Hà Nội, công tác cải tạo, xây dựng lại các khu chung cư, tập thể cũ trên địa bàn đang được đẩy mạnh theo đúng lộ trình của Đề án đã ban hành. Hiện Thành phố đã phê duyệt 2/3 nhiệm vụ quy hoạch chi tiết đối với các khu tập thể Thành Công, Ngọc Khánh và đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ quy hoạch khu tập thể Giảng Võ….

Tổ đại biểu số 1 gồm các phường Ba Đình, Ngọc Hà, Giảng Võ vừa đề nghị Thành phố chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ cải tạo chung cư cũ, sớm phê duyệt, công khai bản đồ quy hoạch tỷ lệ 1/500 đối với phường Giảng Võ nhằm đẩy nhanh cải tạo các khu chung cư, tập thể cũ xây dựng từ những năm 1960-1970, đặc biệt là khu A1, A2 và nhà C8 đã xuống cấp nghiêm trọng, đảm bảo an toàn, ổn định cuộc sống cho người dân…

NHIỆM VỤ QUY HOẠCH CHI TIẾT ĐÃ PHÊ DUYỆT

Về nội dung này, Thành phố Hà Nội thông tin trong thời gian qua, Thành phố đã chỉ đạo công tác lập quy hoạch chi tiết cải tạo xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn, do UBND quận Ba Đình tổ chức lập gồm: khu Tập thể Giảng Võ, Thành Công và Ngọc Khánh. Đến thời điểm hiện tại, 2/3 nhiệm vụ quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt.

Cụ thể, nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chi tiết khu vực cải tạo, tái thiết, xây dựng lại khu chung cư Thành Công và phụ cận tỷ lệ 1/500: UBND Thành phố đã có Quyết định số 3563/QĐ-UBND ngày 30/6/2025 phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết;

Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết khu vực cải tạo, tái thiết, xây dựng lại Khu chung cư Ngọc Khánh và phụ cận, tỷ lệ 1/500: UBND Thành phố cũng có Quyết định số 3562/QĐ-UBND ngày 30/6/2025 phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết.

Ngoài ra về Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết khu vực cải tạo, tái thiết, xây dựng lại khu chung cư Giảng Võ, trên cơ sở đề nghị của UBND quận Ba Đình, nội dung báo cáo của Sở Quy hoạch - Kiến trúc: UBND Thành phố tiếp tục có Văn bản 10059/VP-ĐT ngày 2/7/2025 giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc, UBND phường Giảng Võ kiểm tra, rà soát lại số liệu giữa báo cáo thẩm định số 2845/ BCTĐQHKT-NSH-HTKT ngày 20/6/2025 của Sở Quy hoạch - Kiến trúc và Tờ trình số 54/TTrUBND ngày 22/4/2025 của UBND quận Ba Đình để đảm bảo khớp số liệu, nội dung chưa chính xác cần phải giải trình, làm rõ. Theo báo cáo, Sở Quy hoạch - Kiến trúc đã có Văn bản số 3399/QHKT-NSH-HTKT ngày 18/7/2025 đề nghị, hướng dẫn UBND phường Giảng Võ thực hiện theo chỉ đạo của UBND Thành phố tại Văn bản số 10059/VP-ĐT nêu trên.

Còn việc giao nhiệm vụ triển khai thực hiện công tác lập quy hoạch chi tiết, kế thừa công việc đã triển khai của UBND quận Ba Đình trước đây, UBND Thành phố đã có Văn bản 10069/VP-ĐT ngày 2/7/2025 thống nhất với đề xuất của Sở Xây dựng tại Văn bản 7878/SXD-PTĐT ngày 24/6/2025, giao UBND phường, xã (sau sắp xếp) triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan cải tạo, xây dựng lại các chung cư cũ thuộc địa giới hành chính của phường, xã sau sắp xếp.

UBND Thành phố Hà Nội cho biết theo ranh giới hành chính sau khi sắp xếp chính quyền địa phương 2 cấp, 3 khu tập thể nêu trên thuộc ranh giới phường Giảng Võ. Để đẩy nhanh tiến độ lập, trình duyệt quy hoạch chi tiết, UBND Thành phố giao UBND phường Giảng Võ tập trung, khẩn trương hoàn thiện các nhiệm vụ, đồ án, trình thẩm định, phê duyệt theo quy định của Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn, cùng các văn bản hướng dẫn hiện hành, làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án cải tạo, xây dựng lại các khu chung cư cũ theo Kế hoạch và các Đề án của UBND Thành phố.

BAN HÀNH ĐỀ ÁN CẢI TẠO, XÂY DỰNG LẠI CHUNG CƯ CŨ

Theo UBND Thành phố, Hà Nội đã ban hành Đề án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn và 6 Kế hoạch triển khai Đề án. Nội dung được chia thành 4 đợt, trong đó, đợt 1 ưu tiên thực hiện đối với 10 khu chung cư, bao gồm cả khu tập thể Giảng Võ. Vì vậy, nhằm đẩy nhanh công tác cải tạo xây dựng lại nhà chung cư, Ban chỉ đạo cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn Thành phố, UBND Thành phố đã chỉ đạo sát sao; các sở ngành Thành phố cũng tích cực hướng dẫn các quận, huyện (nay là các xã, phường) triển khai thực hiện.

Về nhiệm vụ lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn Thành phố, UBND Thành phố đang giao UBND quận, huyện (nay là UBND cấp xã) và Sở Quy hoạch - Kiến trúc thực hiện.

Còn hiện nay tại phường Ngọc Hà, UBND phường đã phê duyệt Quyết định giao nhiệm vụ cho Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng phường Ngọc Hà tiếp tục thực hiện công tác kiểm định chất lượng chung cư cũ; tổ chức lập Quy hoạch chi tiết Khu vực tái thiết, xây dựng, cải tạo lại khu chung cư cũ Liễu Giai (khu tập thể tại khu vực phố Vạn Phúc-Vạn Bảo-ngõ 260 phố Đội Cấn, phường Liễu Giai); Quy hoạch tổng mặt bằng các nhóm chung cư và các nhà chung cư đơn lẻ trên địa bàn phường Ngọc Hà.

Đối với Nhà chung cư cũ 19-23 Liễu Giai, UBND quận Ba Đình (trước đây) cũng phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết theo quy trình rút gọn tại Quyết định 1590/QĐ-UBND ngày 24/6/2025. UBND phường Ngọc Hà đã chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng - hạ tầng rà soát, tổng hợp các ý kiến Sở, ngành để hoàn thiện nội dung Kế hoạch cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư phù hợp với quy định.

Riêng Tập thể Viện tư liệu phim Việt Nam, địa chỉ số 22 Liễu Giai vừa được UBND Thành phố giao đất cho Công ty TNHH đầu tư và kinh doanh bất động sản Việt - Úc để thực hiện đầu tư cải tạo xây dựng lại khu tập thể Viện tư liệu phim Việt Nam The Bovlevard tại số 22 Liễu Giai. Hiện chủ đầu tư đang làm thủ tục đề nghị cấp Giấy phép xây dựng theo quy định.