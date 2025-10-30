Hà Nội: Người dân không phải nộp hồ sơ giấy khi đăng ký biến động quyền sử dụng đất

UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Công văn số 5744/UBND-NC về việc không thu thành phần hồ sơ giấy đối với 25 dịch vụ công trực tuyến thiết yếu. Trong đó, có dịch vụ đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, do thay đổi thông tin về người được cấp giấy chứng nhận. Trường hợp không thực hiện đúng yêu cầu sẽ bị xử lý nghiêm…

Theo UBND Thành phố Hà Nội, cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên được giao nhiệm vụ hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công/chi nhánh, các Điểm phục vụ hành chính công trên địa bàn Thành phố và tại cơ quan có thẩm quyền giải quyết không thu thành phần hồ sơ giấy đối với 25 dịch vụ công trực tuyến thiết yếu, thay thế hồ sơ giấy bằng việc khai thác dữ liệu đối với các thành phần hồ sơ.

Các cơ quan, đơn vị có thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết tổ chức triển khai thực hiện và chịu trách nhiệm trước UBND Thành phố về nội dung nêu trên. Quán triệt cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên được giao nhiệm vụ hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, giải quyết thủ tục hành chính có trách nhiệm hỗ trợ, hướng dẫn người dân nộp hồ sơ, giải quyết thủ tục hành chính đối với 25 dịch vụ công trực tuyến thiết yếu dưới hình thức trực tuyến toàn trình, không yêu cầu người dân cung cấp thành phần hồ sơ giấy dưới bất cứ hình thức, thời điểm nào.

Thành phố giao Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tại các cơ quan có thẩm quyền trong tiếp nhận, giải quyết đối với 25 dịch vụ công trực tuyến thiết yếu; xử lý hoặc đề xuất xử lý nếu phát hiện trường hợp không thực hiện đúng yêu cầu, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và UBND Thành phố.

UBND Thành phố yêu cầu Giám đốc sở, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND xã, phường nghiêm túc triển khai thực hiện, báo cáo kết quả và khó khăn, vướng mắc (nếu có) về UBND Thành phố (qua Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố) để tổng hợp, xem xét giải quyết.