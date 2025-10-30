Hà Nội: Người dân không phải nộp hồ sơ giấy khi đăng ký biến động quyền sử dụng đất

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Năm, 30/10/2025
Hoàng Bách
30/10/2025, 16:04
UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Công văn số 5744/UBND-NC về việc không thu thành phần hồ sơ giấy đối với 25 dịch vụ công trực tuyến thiết yếu. Trong đó, có dịch vụ đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, do thay đổi thông tin về người được cấp giấy chứng nhận. Trường hợp không thực hiện đúng yêu cầu sẽ bị xử lý nghiêm…
Theo UBND Thành phố Hà Nội, cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên được giao nhiệm vụ hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công/chi nhánh, các Điểm phục vụ hành chính công trên địa bàn Thành phố và tại cơ quan có thẩm quyền giải quyết không thu thành phần hồ sơ giấy đối với 25 dịch vụ công trực tuyến thiết yếu, thay thế hồ sơ giấy bằng việc khai thác dữ liệu đối với các thành phần hồ sơ.
Các cơ quan, đơn vị có thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết tổ chức triển khai thực hiện và chịu trách nhiệm trước UBND Thành phố về nội dung nêu trên. Quán triệt cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên được giao nhiệm vụ hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, giải quyết thủ tục hành chính có trách nhiệm hỗ trợ, hướng dẫn người dân nộp hồ sơ, giải quyết thủ tục hành chính đối với 25 dịch vụ công trực tuyến thiết yếu dưới hình thức trực tuyến toàn trình, không yêu cầu người dân cung cấp thành phần hồ sơ giấy dưới bất cứ hình thức, thời điểm nào.
Thành phố giao Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tại các cơ quan có thẩm quyền trong tiếp nhận, giải quyết đối với 25 dịch vụ công trực tuyến thiết yếu; xử lý hoặc đề xuất xử lý nếu phát hiện trường hợp không thực hiện đúng yêu cầu, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và UBND Thành phố.
UBND Thành phố yêu cầu Giám đốc sở, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND xã, phường nghiêm túc triển khai thực hiện, báo cáo kết quả và khó khăn, vướng mắc (nếu có) về UBND Thành phố (qua Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố) để tổng hợp, xem xét giải quyết.
15:36, 17/10/2025
Hiệp hội Bất động sản Việt Nam vừa có văn bản gửi UBND TP. Hà Nội, đề xuất 8 vấn đề cần cân nhắc trước khi ban hành bảng giá đất áp dụng từ năm 2026…
Với Nghị quyết số 201/2025/QH15 của Quốc hội, cùng hai Nghị định 192/2025/NĐ-CP và 261/2025/NĐ-CP được Chính phủ ban hành, chính sách ưu đãi dành cho cả chủ đầu tư và người mua nhà đã được thiết kế đồng bộ, cụ thể và minh bạch hơn. Trong đó, những quy định liên quan đến chủ đầu tư kỳ vọng sẽ tháo gỡ điểm nghẽn pháp lý, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp triển khai dự án…
Đan Phượng bước vào giai đoạn bứt phá với hạ tầng kết nối chiến lược, quy hoạch đồng bộ và làn sóng cư dân toàn cầu tìm kiếm không gian sống chất lượng quốc tế.
Cuối tuần vừa qua, Eaton Park lại một lần nữa thu hút thị trường bất động sản TP.HCM khi 90% giỏ hàng đã được lấp đầy chỉ trong vài giờ tại Lễ mở bán đặc biệt tháp Cove & Lagoon.
Retreat Forest là dòng biệt thự rừng lần đầu tiên được chủ đầu tư Ecopark giới thiệu ra thị trường. Được phát triển dựa trên liệu pháp tắm rừng của Nhật Bản, với diện tích túi rừng lên đến 135.000m2 và hầm trải nghiệm riêng tư kín đáo, biệt thự rừng Retreat Forest sẽ tạo nên phong cách sống hoàn toàn khác biệt, dẫn đầu xu hướng sống retreat giữa rừng trong lòng phố thị - rừng là nhà.
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: