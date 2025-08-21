Chủ Nhật, 24/08/2025

Trang chủ Tiêu điểm

Tăng cường công tác bảo đảm an ninh, trật tự dịp Lễ Quốc khánh 2/9

Việt An

21/08/2025, 15:31

Khi cả nước đồng loạt diễn ra nhiều sự kiện quan trọng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh (02/9/1945 - 02/9/2025), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có công điện yêu cầu các bộ, ngành và địa phương tích cực chuẩn bị, đề phòng nguy cơ phức tạp về an ninh, trật tự, an toàn xã hội, tội phạm hình sự, tệ nạn xã hội, mất an toàn giao thông, an toàn cháy, nổ…

Trong kỳ nghỉ lễ sắp tới, trên cả nước đồng loạt diễn ra nhiều sự kiện quan trọng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh (02/9/1945 - 02/9/2025). Ảnh: VGP.
Trong kỳ nghỉ lễ sắp tới, trên cả nước đồng loạt diễn ra nhiều sự kiện quan trọng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh (02/9/1945 - 02/9/2025). Ảnh: VGP.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 139/CĐ-TTg ngày 21/8/2025 yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tăng cường công tác bảo đảm an ninh, trật tự dịp Lễ Quốc khánh 2/9.

Dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 năm nay kéo dài 4 ngày, trên cả nước đồng loạt diễn ra nhiều sự kiện quan trọng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh (02/9/1945 - 02/9/2025) với sự tham gia của đông đảo các lực lượng, đoàn khách quốc tế. Các thế lực thù địch có thể triệt để lợi dụng những sự kiện này để chống phá, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc ta.

Bên cạnh đó, nhu cầu đi lại, thăm thân, du lịch, tham dự các hoạt động kỷ niệm, diễu binh, diễu hành của người dân… gia tăng cao, tiềm ẩn nguy cơ phức tạp về an ninh, trật tự, an toàn xã hội, tội phạm hình sự, tệ nạn xã hội, mất an toàn giao thông, an toàn cháy, nổ…

Để phục vụ nhân dân nghỉ Lễ Quốc khánh và tham dự các sự kiện của đất nước vui tươi, an toàn, lành mạnh, Thủ tướng Chính phủ đã có những yêu cầu sau

Thứ nhất, Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt, có hiệu quả, thực chất các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về công tác bảo đảm an ninh, trật tự, phòng cháy, chữa cháy, trọng tâm là Quyết định số 38/QĐ-TTg ngày 16 tháng 6 năm 2022 ban hành Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 15-KL/TW về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 22 tháng 6 năm 2015 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới; Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03 tháng 01 năm 2023 về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới…

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao nắm chắc tình hình, chủ động phòng ngừa và có phương án ứng phó, giải quyết các tình huống phức tạp phát sinh, không để bị động, đột xuất, bất ngờ; tổ chức lực lượng, phương tiện trực, ứng trực thường xuyên, nhất là ở cấp cơ sở, bảo đảm an ninh, an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện quan trọng của đất nước, hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế, hoạt động vui chơi, đi lại, sức khỏe, tài sản của người dân và doanh nghiệp trên địa bàn, lĩnh vực quản lý.

Thứ hai, Bộ trưởng Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị chức năng liên quan phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao và các cơ quan liên quan nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu lãnh đạo Đảng, Nhà nước giải quyết các tình huống phức tạp. Triển khai đồng bộ lực lượng, phương tiện, biện pháp bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh, lợi ích quốc gia, dân tộc.

Tăng cường quản lý các hướng, tuyến, địa bàn và đối tượng trọng điểm, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, vô hiệu hóa các hoạt động khủng bố, phá hoại. Chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; sẵn sàng phương án ứng phó với các vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự.

Tập trung lực lượng, phương tiện, biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, tấn công, trấn áp quyết liệt các loại tội phạm, vi phạm pháp luật, truy quét mạnh các tệ nạn xã hội thường xảy ra vào dịp lễ hội, tại địa điểm tập trung đông người, như: đánh bạc, trộm cắp, cướp giật, cưỡng đoạt tài sản, sử dụng trái phép chất ma túy, đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng… bảo đảm cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn, chấn chỉnh việc chấp hành các quy định về an toàn phòng cháy, chữa cháy, nhất là tại các cơ sở, công trình có nguy cơ cháy, nổ khi tập trung đông người du lịch, dự các hoạt động kỷ niệm và tại các khu chung cư, nhà ở riêng lẻ có nhiều tầng, nhiều căn hộ, cơ sở cho thuê trọ, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh… Bố trí lực lượng, phương tiện kịp thời tổ chức chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ các sự cố cháy, nổ, hạn chế tối đa thiệt hại về người, tài sản. Tổ chức phân luồng giao thông hợp lý, từ sớm, từ xa, nhất là tại các địa điểm tập trung đông người, nơi diễn ra các sự kiện, cửa ngõ ra, vào thành phố lớn…

Thứ ba, Bộ Quốc phòng phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với Bộ Công an và các cơ quan liên quan nắm chắc tình hình, kịp thời ứng phó với các tình huống ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội; tăng cường tuần tra, kiểm soát chặt chẽ khu vực biên giới, đường mòn, lối mở, khu vực rừng núi, sông ngòi, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi xuất, nhập cảnh trái phép.

Thứ tư, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp chặt chẽ với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chỉ đạo cơ quan báo chí, truyền thông đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến kỹ năng, kiến thức, pháp luật bảo đảm an ninh, trật tự, phòng cháy, chữa cháy, trật tự an toàn xã hội; phối hợp Bộ Công an chủ động phát hiện, ngăn chặn các thông tin xấu, độc, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân trên không gian mạng.

Thứ năm, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng nắm chắc tình hình, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn không để xảy ra tình hình phức tạp về an ninh, trật tự trên địa bàn; tăng cường tuyên truyền kiến thức, kỹ năng, kết hợp kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm an toàn cháy, nổ, kiên quyết không để xảy ra cháy, nổ gây hậu quả nghiêm trọng về người, tài sản; vận động nhân dân không tham gia các tệ nạn xã hội, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Hà Nội và dấu ấn 80 năm “Mùa thu lịch sử”

Hà Nội và dấu ấn 80 năm “Mùa thu lịch sử”

Thủ đô ngàn năm văn hiến đã khắc sâu trong lịch sử dân tộc như một biểu tượng thiêng liêng của ý chí độc lập, tự do và khát vọng hòa bình, đồng thời là nơi hội tụ tinh hoa văn hóa, trí tuệ, bản lĩnh và khí phách của dân tộc Việt Nam...

Việt Nam và Bhutan: Hợp tác Đối tác Chiến lược hướng tới tương lai bền vững

Việt Nam và Bhutan: Hợp tác Đối tác Chiến lược hướng tới tương lai bền vững

Mối quan hệ song phương giữa Việt Nam và Bhutan ngày càng được khẳng định qua chuyến thăm của Quốc vương Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck và Hoàng hậu đến Việt Nam..

Bão số 5 Kajiki hướng vào đất liền, các tỉnh Bắc Trung Bộ khẩn trương ứng phó

Bão số 5 Kajiki hướng vào đất liền, các tỉnh Bắc Trung Bộ khẩn trương ứng phó

Chiều 22/8, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, chủ trì cuộc họp trực tiếp và trực tuyến với các địa phương ven biển từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế để bàn giải pháp ứng phó áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão số 5 – Kajiki.

Triển lãm Thành tựu đất nước mở cửa cho Nhân dân tham quan từ ngày 28/8

Triển lãm Thành tựu đất nước mở cửa cho Nhân dân tham quan từ ngày 28/8

Triển lãm Thành tựu đất nước với chủ đề 80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc, sẽ giới thiệu, trưng bày những thành tựu nổi bật của đất nước trong 80 năm xây dựng và phát triển trên các lĩnh vực. Triển lãm sẽ mở cửa cho Nhân dân vào tham quan từ ngày 28/8 tới đây...

Quốc vương Bhutan và Hoàng hậu kết thúc chuyến thăm tới Việt Nam

Quốc vương Bhutan và Hoàng hậu kết thúc chuyến thăm tới Việt Nam

Quốc vương Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck bày tỏ vui mừng lần đầu tiên sang thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam, nhấn mạnh Bhutan coi Việt Nam là một trong những đối tác ưu tiên hàng đầu ở khu vực Đông Nam Á, mong muốn tăng cường hợp tác nhiều mặt, chia sẻ kinh nghiệm của Việt Nam...

AI tái định hình ngành công nghiệp chip

AI tái định hình ngành công nghiệp chip

Sự thay đổi về thị phần ô tô điện toàn cầu sau hơn 5 năm

Sự thay đổi về thị phần ô tô điện toàn cầu sau hơn 5 năm

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 7/2025

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 7/2025

Đột phá trong quản lý lao động nước ngoài

Hải Phòng “bắt mạch” giải ngân vốn đầu tư công chậm hơn mục tiêu

Bộ Xây dựng ra công điện yêu cầu chủ động ứng phó bão số 5

Ninh Bình công khai 83 doanh nghiệp nợ thuế hơn 835 tỷ đồng

Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo TP.HCM diện tích 17.000m2 đi vào vận hành

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: