Hà Nội và tỉnh Kaluga (Liên bang Nga) mở rộng hợp tác kinh tế và chuyển giao công nghệ

TP. Hà Nội và tỉnh Kaluga (Liên bang Nga) sở hữu nhiều điểm tương đồng và điều kiện thuận lợi để triển khai hợp tác sâu rộng hơn trong tương lai...

Ngày 25/11, ông Nguyễn Xuân Lưu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội đã có buổi làm việc với Đoàn đại biểu tỉnh Kaluga (Liên bang Nga), do Thống đốc Shapsha Vladislav Valerievich dẫn đầu, nhằm trao đổi về những lĩnh vực hợp tác mà hai bên cùng quan tâm.

Thông tin về tình hình phát triển của địa phương, Thống đốc Valerievich cho biết Kaluga hiện là một trong những khu vực có tốc độ phát triển kinh tế năng động nhất của Liên bang Nga, dẫn đầu cả nước về tăng trưởng công nghiệp, mức đầu tư bình quân đầu người, tốc độ tăng thu nhập thực tế và mức độ ứng dụng công nghệ tiên tiến trong sản xuất hằng năm.

Bên cạnh đó, tỉnh đặc biệt chú trọng đầu tư phát triển hạ tầng và giao thông nhằm thúc đẩy thương mại, đồng thời đạt nhiều thành tựu nổi bật trong lĩnh vực nông nghiệp. Kaluga cũng nằm trong nhóm 5 tỉnh dẫn đầu về hợp tác quốc tế tại Liên bang Nga và trong những năm qua đã góp phần đào tạo hơn 350 chuyên gia Việt Nam trong nhiều lĩnh vực khác nhau.

Trên cơ sở những kết quả này, Thống đốc Valerievich nhấn mạnh mong muốn tỉnh Kaluga sẽ tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác với thành phố Hà Nội trong thời gian tới, đặc biệt trong các ngành kinh tế trọng điểm và các hoạt động liên quan đến chuyển giao công nghệ.

Về phía Hà Nội, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Xuân Lưu cho biết với vai trò là Thủ đô, Hà Nội đang đẩy mạnh đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp – xây dựng và công nghệ thông tin, tạo nền tảng cho kết nối nội đô cũng như liên kết kinh tế vùng Bắc Bộ.

Trong giai đoạn 2024 – 2025, Hà Nội đã và đang triển khai nhiều dự án quy mô lớn hướng tới xây dựng đô thị thông minh, phát triển bền vững. Đồng thời, Thành phố cũng ưu tiên phát triển các lĩnh vực y tế, du lịch, đảm bảo an ninh – an toàn, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao chất lượng đời sống người dân và mở rộng hợp tác quốc tế.

Trong bối cảnh đó, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Xuân Lưu nhấn mạnh Hà Nội và tỉnh Kaluga có nhiều điểm tương đồng và điều kiện thuận lợi để triển khai hợp tác sâu rộng hơn trong thời gian tới, khi thế mạnh của Kaluga phù hợp với những định hướng phát triển ưu tiên của Hà Nội.

Thành phố Hà Nội hoan nghênh và khuyến khích các doanh nghiệp Nga nói chung và tỉnh Kaluga nói riêng mở rộng đầu tư, chuyển giao công nghệ cho Hà Nội, đặc biệt trong các lĩnh vực sản xuất, hạ tầng công nghiệp và đào tạo – giáo dục.

Lãnh đạo UBND Thành phố cũng bày tỏ mong muốn hai bên tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư, tăng cường trao đổi thông tin, qua đó thúc đẩy sự hiểu biết, tình hữu nghị và sự gắn kết giữa người dân và cộng đồng doanh nghiệp của hai địa phương.